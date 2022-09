Der Überraschungs-Transfer ist durch! Manuel Akanji wechselt zum Premier-League-Meister Manchester City.

Manchester City hat Manuel Akanji von Borussia Dortmund verpflichtet. Beide Klubs bestätigten den Transfer am Deadline Day offiziell. Die Skyblues zahlen für den Schweizer Nationalspieler übereinstimmenden Medienberichten zu Folge 17 Millionen Euro Ablöse. Akanji unterschreibt im Etihad Stadium einen bis 2027 gültigen Vertrag.

"Wir bedanken uns bei Manu für eine erfolgreiche Zeit in Schwarzgelb, wünschen ihm privat mit seiner Familie alles erdenklich Gute und an seiner neuen Wirkungsstätte - außer in den Spielen gegen uns - viel Erfolg. Wir freuen uns, dass für ihn in der Premier League nun ein Traum in Erfüllung geht", teilte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl mit.

Manchester City: Akanji wollte den BVB in diesem Sommer verlassen

Bereits "vor mehreren Monaten" sei dieser "mit dem Wunsch an uns herangetreten, den BVB in diesem Sommer verlassen zu wollen", woraufhin sich der BVB mit den Verpflichtungen von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck neu aufgestellt habe. "Die vergangenen Wochen waren für ihn deshalb sicher keine leichte Zeit, und dennoch hat sich Manuel stets professionell verhalten und sich bei Borussia Dortmund nichts zu Schulden kommen lassen", sagte Kehl weiter.

Akanji sagte: "Ich hatte als Sportler und als Familienvater eine schöne, prägende Zeit in Dortmund, die ich nie vergessen werde. Ich bedanke mich insbesondere bei Borussia Dortmunds Fans und meinen Mitspielern herzlich für die Unterstützung während der vergangenen Jahre. Ich habe es genossen, vor der Gelben Wand spielen zu dürfen und werde immer gern zurück in den Signal Iduna Park kommen."

Man City

"Manuel hat viel Erfahrung auf dem höchsten Level des europäischen Fußballs und wir sind zuversichtlich, dass er eine wertvolle Ergänzung für unseren Kader sein wird", sagte Sportdirektor Txiki Begiristain. "Er bringt alles mit, was wir von einem Innenverteidiger erwarten." Akanji selbst "freut sich, hier zu sein und kann es nicht erwarten loszulegen. Hierherzukommen fühlt sich wie der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere an."

Akanji kam 2018 für 21,5 Millionen Euro vom FC Basel und besitzt beim BVB. Er stand für die Dortmunder in der vergangenen Saison in wettbewerbsübergreifend 36 Spielen auf dem Feld und erzielte ein Tor.