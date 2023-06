BVB: Mahmoud Dahoud wechselt zu Brighton & Hove Albion

Der Wechsel des Dortmunder Mittelfeldspielers zu den Seagulls ist seit Freitag offiziell.

WAS IST PASSIERT? Mahmoud Dahoud wechselte vom BVB zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das gaben die Seagulls am Freitag offiziell bekannt. Dahouds Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus, sein Transfer ist ablösefrei. In Brighton unterschrieb er bis 2027.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der BVB hatte bereits im Februar verkündet, dass der Kontrakt mit dem 27-Jährigen nicht verlängert wird. Einige Klubs aus Europas Top-Ligen sollen am Mittelfeldmann interessiert gewesen sein, doch das Rennen machte das Premier-League-Überraschungsteam Brighton.

Dahoud soll der Wunschkandidat von Trainer Roberto De Zerbi gewesen sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Dahoud stammt aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf. Seinen Durchbruch schaffte er bei Borussia Mönchengladbach und wechselte 2017 für zwölf Millionen zu den Dortmundern.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der abgelaufenen Saison kam Dahoud unter Trainer Edin Terzic nur auf neun Liga-Einsätze für den BVB, davon vier in der Startelf. Seinen letzten Auftritt im schwarz-gelben Trikot hatte er Anfang April bei der 2:4-Auswärtsniederlage beim FC Bayern.