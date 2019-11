BVB: Lucien Favre offenbar vor dem Aus - Schicksalsspiel gegen den FC Barcelona

Die Luft wird für Trainer Lucien Favre bei Borussia Dortmund nach dem 3:3 gegen Schlusslicht SC Paderborn dünner. Es steht ein Schicksalsspiel an.

Bei bestand erhöhter Redebedarf. Nach übereinstimmenden Medienberichten fand nach dem Spiel gegen den ( 3:3 ) eine Krisensitzung im Stadion statt. Laut Bild und Sport Bild dabei anwesend: Sportdirektor Michael Zorc, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, Klub-Justiziar Robin Steden, der Anwalt und Watzke-Vertraute Dr. Thilo Igwecks sowie Watzkes Sohn Andre.

Knapp zwei Stunden soll die Unterredung gedauert haben. Das Ergebnis: Favre steht in Dortmund vor dem Aus, soll aber noch ein Schicksalsspiel bekommen - am kommenden Mittwoch in der beim .

Die Ruhr Nachrichten schreiben zudem, dass Favre, seine Co-Trainer, Kapitän Reus und Lukasz Pisczcek den Signal Iduna Park erst drei Stunden nach dem Abpfiff verließen. Am Samstag stand laut Verein "viel im Bereich Analyse" an. Ob dabei nur mit oder auch über den Schweizer Coach geredet wurde, blieb zunächst offen. Am Sonntag hält der BVB seine mit Spannung erwartete Jahreshauptversammlung ab.

BVB: Reus und Hummels nehmen Favre in Schutz

"Wir werden das zusammen analysieren, das ist sehr, sehr nötig. Das kann nicht so weitergehen", sagte Favre nach einer "desaströsen ersten Halbzeit von uns." Bei den Gegentreffern von Streli Mamba (5., 37.) und Gerrit Holtmann (43.) ließ sich der BVB naiv auskontern.

Die Fans pfiffen die Spieler trotz der Aufholjagd durch die Tore von Jadon Sancho (47.), Axel Witsel (84.) und Marco Reus (90.+2) gnadenlos aus, vereinzelt waren auch Favre-raus-Rufe zu hören.

Nach Informationen von Bild und Sport Bild wird der Fußballlehrer am Mittwoch in der Champions League beim FC Barcelona trotzdem auf der BVB-Bank Platz nehmen.

Die Spieler nahmen ihren Trainer in Schutz. "Jeder muss sich an die eigene Nase fassen. Darüber müssen wir reden, nicht über unseren Trainer", sagte Kapitän Reus und fügte an: "Der Trainer stellt uns jedes Mal super ein. Wir sind dafür verantwortlich."

Auch Mats Hummels übte Selbstkritik. "Wir sind es auf dem Platz, die diese Fehler machen. Ich will ganz deutlich sagen, dass es nichts mit der Trainerposition zu tun hat, wenn wir ohne Druck die Bälle herschenken", sagte der Rio-Weltmeister.

Zorc zugeknöpft: "Morgen ist auch noch ein Tag"

Doch rettet das Favre den Job? Mit 20 Punkten aus zwölf Spielen hinkt der selbst ernannte Titelanwärter seinen Ansprüchen in der hinterher. Die Leistungen geben Rätsel auf. Nach einer berauschenden zweiten Halbzeit in der Champions League gegen folgte vor zwei Wochen das Debakel beim deutschen Rekordmeister Bayern München (0:4). Immer wieder verschläft der BVB in dieser Saison die erste Halbzeit (Köln, , Wolfsburg, Paderborn).

Die Verantwortlichen um Watzke und Zorc sind nun gefordert. Sprechen sie Favre das Vertrauen aus oder endet das Arbeitsverhältnis nach nicht einmal anderthalb Jahren? Im letzteren Fall müsste schnell eine Alternative gefunden werden. Eine interne Lösung wie in München mit Hansi Flick scheint nicht möglich.

Zorc hielt sich am späten Freitagabend bedeckt. "Die erste Halbzeit war komplett inakzeptabel. Dafür muss man sich bei den Zuschauern entschuldigen", erklärte Zorc. Mehr wollte er zunächst nicht sagen: "Morgen ist auch noch ein Tag."