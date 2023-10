BVB: Kapitän Emre Can gibt nach Verletzung Entwarnung: "Nicht so schlimm"

Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can musste gegen Newcastle verletzt ausgewechselt werden. Er gibt nun aber Entwarnung.

WAS IST PASSIERT? Emre Can gab schnell Entwarnung. "Geht schon. Nicht so schlimm", sagte der Kapitän von Borussia Dortmund, als er durch die Mixed Zone des St James' Park leicht humpelnd zum Mannschaftsbus ging. Die verletzungsbedingte Auswechslung im Champions-League-Spiel bei Newcastle United (1:0) am Mittwochabend wird wohl keine längere Pause nach sich ziehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kurz vor der Pause hatte Can nach einem Schlag auf den Oberschenkel, knapp über dem Knie, von zwei Betreuern gestützt den Platz verlassen. Der Nationalspieler hatte anscheinend große Schmerzen, er schüttelte immer wieder den Kopf.

Dennoch kam er noch für etwa eine Spielminute zurück, in der er sich sichtlich quälte und die Anweisung von Trainer Edin Terzic ignorierte, sich zur Behandlung auf den Rasen zu legen. Dann wurde Salih Özcan für ihn eingewechselt.