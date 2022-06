BVB heute, News und Gerüchte: City und England-Klubs bei Raum angeblich im Vorteil

Der BVB will angeblich David Raum aus Hoffenheim holen, doch England-Klubs um Manchester City sollen im Werben im Vorteil sein. Die BVB-News.

Der BVB heute am Samstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 18. Juni.

BVB heute, Gerücht: Man City und England-Klubs bei David Raum im Vorteil

Der BVB ist an Linksverteidiger David Raum von der TSG 1899 Hoffenheim interessiert, jedoch nicht der einzige, der den Nationalspieler auf dem Zettel hat. Nach Angaben von Sky Sport sollen Vereine aus der Premier League, darunter auch Manchester City, im Werben um den Linksfuß im Vorteil sein.

Raum kann die Hoffenheimer für eine Ablösesumme in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro wohl verlassen, die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von genau 30 Millionen Euro greift laut kicker und Sport1 erst im kommenden Sommer.

Manchester-Ciy-Trainer Pep Guardiola schaut sich angeblich auf dem Transfermarkt nach einer Alternative für Joao Cancelo, der eigentlich rechts zum Einsatz kommen soll, um. Dabei soll er Raum im Blick haben, genau wie auch Marc Cucurella von Brighton.

Getty Images

BVB heute, News: Kagawa bietet sich scherzhaft in Dortmund an

Shinji Kagawa hat über eine Rückkehr zu Borussia Dortmund gescherzt. Im Interview mit transfermarkt sagte er auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison für seinen aktuellen Klub VV Sint-Truiden auflaufen werde: "Also, wenn Dortmund mich möchte ... ."

Der Spielplan auf einen Blick! ✍️ pic.twitter.com/WCrBnq3J9c — Borussia Dortmund (@BVB) June 17, 2022

Kagawa nannte zwei besondere Momente in seiner BVB-Zeit: "Der Tag, an dem wir Meister wurden und ebenso jener, an dem wir den Pokal gewonnen haben", erzählte er. Genauso gerne erinnere er sich aber auch an sein allererstes Vorbereitungsspiel gegen Manchester City zurück, in dem er als Einwechselspieler beim 3:1 ein Tor erzielt habe.