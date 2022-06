BVB heute, News und Gerüchte: Transfer von Amine Gouiri im Gespräch, Scout kommt wohl vom FC Bayern

Nicht zum ersten Mal wird Amine Gouiri bei Borussia Dortmund als Neuzugang gehandelt. Auch ein anderer Ligue-1-Star ist im Gespräch.

Der BVB heute am Freitag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 3. Juni.

BVB, Gerücht: Amine Gouiri wieder im Gespräch

Borussia Dortmund soll die Entwicklung von Sturmtalent Amine Gouiri (22) ganz genau verfolgen. Das schreibt die L'Equipe. Der junge Angreifer von Ligue-1-Klub OGC Nizza gilt als großes Juwel, hatte aber zuletzt mit einer Formdelle zu kämpfen.

Gouiri ist französischer U21-Nationalspieler und steht in Nizza noch bis 2024 unter Vertrag. In der vergangenen Saison gelangen ihm 12 Tore und 10 Assists in 43 Pflichtspielen. Allerdings gelang ihm in den letzten 16 Ligaspielen kein Treffer.

Gerüchte um ein Interesse des BVB an dem Angreifer sind nichts Neues: Bereits im vergangenen Herbst brachte Sport1 Gouri als Neuzugang für die kommende Spielzeit ins Gespräch. 2020 war er vom Ligarivalen Olympique Lyon für sieben Millionen Euro Ablöse an die Cote d'Azur gewechselt. Neben Gouiri sei auch Sofiane Diop, 21 Jahre alte Flügelstürmer der AS Monaco, ein BVB-Kandidat, heißt es in der L'Equipe zudem.

BVB, Gerücht: Transferkandidat Kristensen vor Wechsel nach Leeds

Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen wurde in den vergangenen Monaten auch bei Borussia Dortmund als Neuzugang gehandelt. Aus einem Transfer zu den Schwarz-Gelben wird aber offenbar nichts: Krisensen soll gemäß eines Berichts des Telegraph kurz vor einem Wechsel von Red Bull Salzburg zu Leeds United stehen.

Kristensen habe sich mit Leeds auf einen Transfer in diesem Sommer verständigt, heißt es. Auch die Klubs seien in ihren Verhandlungen wegen einer Ablöse für den 24 Jahre alten Rechtsverteidiger nicht mehr weit auseinander.

BVB, Gerücht: Scouting-Teamleiter kommt vom FC Bayern

Borussia Dortmund verpflichtet nach Informationen der Bild-Zeitung Laurent Busser, der bei Bayern München als Teamleiter Scouting fungierte und zudem der wichtigste Experte für den französischen Markt des Rekordmeisters war.

Zuletzt konnte der BVB mit Niklas Süle bereits einen wichtigen Spieler der Bayern ablösefrei nach Dortmund lotsen. Mit Busser wechselt nun wohl auch ein Mitglied der Scoutingabteilung der Münchner zum BVB.

Der 52-jährige Franzose soll bei den Bayern die treibende Kraft bei vielen Top-Verpflichtungen gewesen sein und galt als enger Mitarbeiter von Kader-Planer Marco Neppe.

"Laurent ist extrem fleißig, hochkompetent und hat ein internationales Renommee", erklärte der ehemalige Kaderplaner der Bayern, Michael Reschke, bei der Bild.

BVB, News: Borussia Dortmund erwartet wegen Rose-Trennung höheres Minus

Borussia Dortmund hat seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2021/22 um einige Millionen Euro nach unten korrigiert. Zu rechnen sei nun mit einem Jahresfehlbetrag im Konzern von 25 bis 29 Millionen Euro, teilte die GmbH & Co. KGaA am Donnerstag per Ad-hoc-Meldung mit. Zuvor waren 17 bis 24 Millionen Euro Minus erwartet worden.

Hintergrund der "Ergebnisverschlechterung" sei "im Wesentlichen die vorzeitige Trennung vom bisherigen Cheftrainer" Marco Rose und dessen Team. "Über die finanziellen Inhalte der vorzeitigen Aufhebung der ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 bestehenden Arbeitsverträge haben die Parteien am heutigen Tage grundsätzlich Einigung erzielt", hieß es.

Dies führe "zu einer Sonderabschreibung im mittleren einstelligen Millionenbereich für das Geschäftsjahr 2021/22, der in den zwei folgenden Geschäftsjahren allerdings insgesamt entsprechend geringere Abschreibungen in gleicher Höhe gegenüberstehen". Roses Nachfolge tritt Edin Terzic an.