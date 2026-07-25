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BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live gezeigt / übertragen?

Bundesliga
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Borussia Dortmund setzt seine Saisonvorbereitung heute mit dem zweiten Testspiel fort. Dabei bekommt es der BVB mit Fortuna Düsseldorf zu tun. GOAL verrät Euch, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach dem gelungenen Start in die Sommervorbereitung mit einem 3:1-Erfolg gegen Rot-Weiß Oberhausen steht für Borussia Dortmund am heutigen Samstag, den 25. Juli, der zweite Test der Vorbereitung an. Die Schwarz-Gelben treffen auf Fortuna Düsseldorf, das nach dem Abstieg künftig in der 3. Liga aufläuft. Angepfiffen wird die Partie um 13 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

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Wo Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live gezeigt / übertragen?


Die Testpartie zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf wird live von Sky übertragen. Dafür ist kein kostenpflichtiges Abo notwendig, denn der Sender stellt einen kostenlosen Livestream über die Sky-Sport-Website, die Sky Sport App sowie den offiziellen YouTube-Kanal von Sky bereit.

Darüber hinaus ist die Begegnung über Sky Sport News zu sehen. Abonnenten können das Duell auch via Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, WOW und SkyGo verfolgen. Zusätzlich bietet auch BVB-TV eine Übertragung an.

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BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos


Begegnung

Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf

Wettbewerb

Testspiel

Datum

25. Juli 2026

Uhrzeit

13 Uhr

Ort

Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Livestream

Sky Sport News (kostenlos), YouTube, WOW, SkyGo, BVB-TV

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live gezeigt / übertragen? Sommerfahrplan des BVB


Datum / Anpfiff

Testspiel

18. Juli

Rot-Weiss Oberhausen 1:3 BVB

25. Juli

Fortuna Düsseldorf vs. BVB

29. Juli

Cerezo Osaka vs. BVB

1. August

FC Tokyo vs. BVB

15. August

BVB vs. AS Rom

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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