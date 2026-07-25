Nach dem gelungenen Start in die Sommervorbereitung mit einem 3:1-Erfolg gegen Rot-Weiß Oberhausen steht für Borussia Dortmund am heutigen Samstag, den 25. Juli, der zweite Test der Vorbereitung an. Die Schwarz-Gelben treffen auf Fortuna Düsseldorf, das nach dem Abstieg künftig in der 3. Liga aufläuft. Angepfiffen wird die Partie um 13 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Wo Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live gezeigt / übertragen?





Die Testpartie zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf wird live von Sky übertragen. Dafür ist kein kostenpflichtiges Abo notwendig, denn der Sender stellt einen kostenlosen Livestream über die Sky-Sport-Website, die Sky Sport App sowie den offiziellen YouTube-Kanal von Sky bereit.

Darüber hinaus ist die Begegnung über Sky Sport News zu sehen. Abonnenten können das Duell auch via Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, WOW und SkyGo verfolgen. Zusätzlich bietet auch BVB-TV eine Übertragung an.

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos





Begegnung Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb Testspiel Datum 25. Juli 2026 Uhrzeit 13 Uhr Ort Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Livestream Sky Sport News (kostenlos), YouTube, WOW, SkyGo, BVB-TV

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live gezeigt / übertragen? Sommerfahrplan des BVB



