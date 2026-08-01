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BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen FC Tokyo live gezeigt / übertragen?

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Bundesliga

Am heutigen Samstag bestreitet Borussia Dortmund das nächste Testspiel der Saisonvorbereitung. Wo Ihr die Partie des BVB gegen den FC Tokyo live im TV und Live Stream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Für Borussia Dortmund steht am heutigen Samstag (1. August) das dritte Testspiel der Sommervorbereitung an. Nach den Pleiten gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) und Cerezo Osaka (0:1) bekommt es der BVB auf seiner Asien-Tour mit dem FC Tokyo zu tun. Austragungsort der Begegnung ist das New National Stadium in Japans Hauptstadt.

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Wo die Partie des BVB heute live im TV und Livestream zu sehen ist, verrät Euch GOAL im Folgenden.

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen FC Tokyo live gezeigt / übertragen?

Das dritte Testspiel von Borussia Dortmund lässt sich auf mehreren Wegen live verfolgen. Wie bereits die Partie gegen Cerezo Osaka wird auch das Duell mit dem FC Tokyo sowohl über BVB-TV, den vereinseigenen Sender des BVB, als auch bei Sky und DAZN übertragen.

Bei Sky steht unter anderem ein kostenloser Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App zur Verfügung. Im Fernsehen wird die Begegnung auf Sky Sport News gezeigt. Darüber hinaus können Abonnenten die Partie auch über SkyGo oder WOW streamen.

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Auch bei DAZN wird das Testspiel live übertragen - und zwar völlig kostenlos. Ein Abo wird also nicht benötigt. Kommentiert wird die Begegnung von Korbinian Rundel.

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BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen FC Tokyo live gezeigt / übertragen?

Begegnung

BVB vs. FC Tokyo

Wettbewerb

Testspiel

Datum

1. August

Uhrzeit

12 Uhr

Ort

New National Stadium, Tokio (Japan)

TV

BVB-TV, Sky Sport News

Livestream

DAZN, Sky Sport App, skysport.de

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen FC Tokyo live gezeigt / übertragen? Der Sommerfahrplan im Überblick

Datum

Uhrzeit

Spiel

Übertragung im TV und Livestream

Spielort

Samstag, 25. Juli

13 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. BVB

BVB-TV / Sky

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Mittwoch, 29. Juli

12 Uhr (deutsche Zeit)

Cerezo Osaka vs. BVB

BVB-TV / Sky / DAZN

Yanmar Stadium Nagai (Osaka City)

Samstag, 1. August

12 Uhr (deutsche Zeit)

FC Tokyo vs. BVB

BVB-TV / Sky / DAZN

MUFG Stadium (Tokyo)

Sonntag, 9. August

15 Uhr (deutsche Zeit)

FC Arsenal vs. BVB

BVB-TV / Sky

Emirates Stadium (London)

Samstag, 15. August

17.30 Uhr

BVB vs. AS Rom

BVB-TV / Sky

Signal-Iduna-Park (Dortmund)

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