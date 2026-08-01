Für Borussia Dortmund steht am heutigen Samstag (1. August) das dritte Testspiel der Sommervorbereitung an. Nach den Pleiten gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) und Cerezo Osaka (0:1) bekommt es der BVB auf seiner Asien-Tour mit dem FC Tokyo zu tun. Austragungsort der Begegnung ist das New National Stadium in Japans Hauptstadt.

Wo die Partie des BVB heute live im TV und Livestream zu sehen ist, verrät Euch GOAL im Folgenden.

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen FC Tokyo live gezeigt / übertragen?

Das dritte Testspiel von Borussia Dortmund lässt sich auf mehreren Wegen live verfolgen. Wie bereits die Partie gegen Cerezo Osaka wird auch das Duell mit dem FC Tokyo sowohl über BVB-TV, den vereinseigenen Sender des BVB, als auch bei Sky und DAZN übertragen.

Bei Sky steht unter anderem ein kostenloser Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App zur Verfügung. Im Fernsehen wird die Begegnung auf Sky Sport News gezeigt. Darüber hinaus können Abonnenten die Partie auch über SkyGo oder WOW streamen.

Auch bei DAZN wird das Testspiel live übertragen - und zwar völlig kostenlos. Ein Abo wird also nicht benötigt. Kommentiert wird die Begegnung von Korbinian Rundel.

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen FC Tokyo live gezeigt / übertragen?

Begegnung BVB vs. FC Tokyo Wettbewerb Testspiel Datum 1. August Uhrzeit 12 Uhr Ort New National Stadium, Tokio (Japan) TV BVB-TV, Sky Sport News Livestream DAZN, Sky Sport App, skysport.de

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen FC Tokyo live gezeigt / übertragen? Der Sommerfahrplan im Überblick