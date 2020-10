Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan verrät: Hätte gerne mit Ronaldinho zusammengespielt

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan hat in einem Q&A auf seinem Twitter -Account verraten, dass er gerne mit dem früheren -Star Ronaldinho zusammengespielt hätte.

"Es hat so viel Spaß gemacht, ihm beim Fußballspielen vor dem Fernseher zuzusehen. So etwas habe ich in den letzten Jahren nie wieder gesehen", entgegnete der Mittelfeldspieler von auf die Frage, mit welchem pensionierten Spieler er gerne in einem Team wäre.

Ronaldinho - it was so fun watching him playing football in front of the tv. Never seen this again in the last years ... https://t.co/QoWXCoUgeN