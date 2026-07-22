Dass Borussia Dortmund mit Samuel Martinez einen Wunschspieler für die Zukunft nicht bekommen würde, war schon länger verbrieft. Nun ist die Transferpleite des BVB aber auch ganz offiziell.

Denn wie der FC Liverpool am Dienstag verkündete, schließt sich Martinez den Reds an. Der 17-Jährige wird im Sommer 2027 vom kolumbianischen Erstligisten Atletico Nacional nach Liverpool wechseln und soll dort zunächst über die U21 an höhere Aufgaben herangeführt werden. Die Ablöse für Martinez beträgt dem Vernehmen nach rund 875.000 Euro.

Neben Liverpool klopften zahlreiche europäische Topklubs bei dem offensiven Mittelfeldspieler an, darunter eben auch der BVB. Ende Mai hatte Sky berichtet, dass die Dortmunder sogar schon kurz vor einer finalen Einigung mit Martinez standen. Letztlich wollte der deutsche Vizemeister aber die Handgeldforderungen der Spielerseite nicht gänzlich erfüllen, weshalb andere Vereine doch wieder im Rennen waren. Nun erhielt Liverpool den Zuschlag.

Liverpool statt BVB: Samuel Martinez wurde mit Kolumbiens U17 Südamerika-Meister

Martinez hatte sich allen voran mit seinen starken Leistungen für Kolumbiens Auswahl bei der U17-Südamerikameisterschaft im Frühjahr auf den Zettel vieler namhafter Vereine gespielt. Der Edeltechniker war ein Fixpunkt der Kolumbianer auf der Zehn, lieferte sowohl beim 3:0 gegen Brasilien im Halbfinale als auch beim noch spektakuläreren 4:0 gegen Argentinien im Finale jeweils einen Assist.

Auf seinen ersten Einsatz für die erste Mannschaft von Atletico Nacional wartet Martinez noch. Zuletzt war er für die U20 des Klubs aus der kolumbianischen Metropole Medellin aktiv.