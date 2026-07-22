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Oliver Maywurm

BVB geht endgültig leer aus! Dortmund-Kandidat entscheidet sich für den FC Liverpool

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Samuel Martinez stand wohl auch beim BVB hoch im Kurs. Statt nach Dortmund zieht es das Mittelfeldjuwel aber nach Liverpool.

Dass Borussia Dortmund mit Samuel Martinez einen Wunschspieler für die Zukunft nicht bekommen würde, war schon länger verbrieft. Nun ist die Transferpleite des BVB aber auch ganz offiziell.

Denn wie der FC Liverpool am Dienstag verkündete, schließt sich Martinez den Reds an. Der 17-Jährige wird im Sommer 2027 vom kolumbianischen Erstligisten Atletico Nacional nach Liverpool wechseln und soll dort zunächst über die U21 an höhere Aufgaben herangeführt werden. Die Ablöse für Martinez beträgt dem Vernehmen nach rund 875.000 Euro.

Neben Liverpool klopften zahlreiche europäische Topklubs bei dem offensiven Mittelfeldspieler an, darunter eben auch der BVB. Ende Mai hatte Sky berichtet, dass die Dortmunder sogar schon kurz vor einer finalen Einigung mit Martinez standen. Letztlich wollte der deutsche Vizemeister aber die Handgeldforderungen der Spielerseite nicht gänzlich erfüllen, weshalb andere Vereine doch wieder im Rennen waren. Nun erhielt Liverpool den Zuschlag.

Liverpool statt BVB: Samuel Martinez wurde mit Kolumbiens U17 Südamerika-Meister

Martinez hatte sich allen voran mit seinen starken Leistungen für Kolumbiens Auswahl bei der U17-Südamerikameisterschaft im Frühjahr auf den Zettel vieler namhafter Vereine gespielt. Der Edeltechniker war ein Fixpunkt der Kolumbianer auf der Zehn, lieferte sowohl beim 3:0 gegen Brasilien im Halbfinale als auch beim noch spektakuläreren 4:0 gegen Argentinien im Finale jeweils einen Assist.

Auf seinen ersten Einsatz für die erste Mannschaft von Atletico Nacional wartet Martinez noch. Zuletzt war er für die U20 des Klubs aus der kolumbianischen Metropole Medellin aktiv.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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