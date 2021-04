BVB verpasst Champions-League-Halbfinale: Niederlage gegen ManCity - die Fakten zur Partie

Gegen Manchester City war der BVB am Ende chancenlos im Viertelfinale. Im Rückspiel setzte sich das Guardiola-Team souverän durch.

Borussia Dortmund hat den Einzug ins Champions-League-Halbfinale verpasst. Ein 1:2 (1:0) im Viertelfinal-Rückspiel gegen den Favoriten Manchester City reichte dem deutschen Vize-Meister am Mittwoch nach dem 1:2 im Hinspiel nicht für den Sprung in die Runde der letzten Vier. City trifft am 27. April und 4. Mai auf den Bayern-Bezwinger Paris St. Germain.

Jude Bellingham (15.) ließ den BVB mit seinem Tor auf die Überraschung gegen die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola und Nationalspieler Ilkay Gündogan hoffen. Riyad Mahrez (54., Handelfmeter) und Phil Foden (75.) aber beseitigten für die Citizens die Zweifel.

Die Opta-Fakten zur Partie Borussia Dortmund vs. Manchester City: