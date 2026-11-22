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Hätte Gladbach im Spiel gegen den BVB ein Elfmeter zugesprochen werden müssen?

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Rouven Schröder hat nach der 0:1-Niederlage gegen den BVB scharfe Kritik am Schiedsrichter-Gespann geäußert.

Grund dafür war ein vermeintliches Handspiel von BVB-Abwehrspieler Joane Gadou im Zweikampf mit BMG-Talent Wael Mohya in der 39. Spielminute im Dortmunder Strafraum, für das den Fohlen nach Ansicht Schröders eigentlich ein Elfmeter hätte zugesprochen werden müssen.

"Es ärgert mich total, dass wir in der ersten Halbzeit nicht zumindest die Chance bekommen, in Führung zu gehen. Ich finde es maximal schwierig, diese Entscheidung hinzunehmen", schimpfte der Gladbacher Sportchef hinterher in der Mixed Zone.

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Nach dem kurzen Video-Check in Köln entschied der Unparteiische Robert Hartmann nicht auf einen Strafstoß für die Gladbacher, sondern ließ stattdessen weiterspielen, ohne sich die Szene noch einmal anzuschauen. "Für mich ein klares Handspiel, ich bleibe dabei und lasse mich davon auch nicht abbringen. Das Handspiel wurde gesehen, aber für nicht strafwürdig befunden. Ich habe mir die Szene jetzt dreimal angeschaut – für mich eine absolute Fehlentscheidung", so Schröder.

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Besonders ärgere ihn, "dass sie sich die Situation noch nicht mal ansehen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es geht plötzlich in die komplett andere Richtung. Wir haben zwar immer noch den VAR, aber im Endeffekt geht gar keiner mehr raus."

Auch Gladbachs Trainer Alexander Blessin betonte: "Wenn der Dortmunder die Hand da nicht benutzt, hat Wael den Ball vor sich. Dann ist es für mich egal, ob es absichtlich ist oder nicht. Er berührt den Ball und bringt sich dadurch in eine bessere Position. Dann ist es für mich ein klarer Elfmeter."