Der FC Schalke 04 hat sich eine kleinen Seitenhieb gegen Erzrivale Borussia Dortmund erlaubt.

Nach dem Spiel am Sonntagabend gegen die SV Elversberg (0:0) wurde in der Veltins Arena der aktuelle Tabellenstand der Bundesliga gezeigt. Während alle anderen 17 Vereine jedoch in normal großer Schriftgröße abgebildet wurden, wurde beim Spitzenreiter aus Dortmund die Schriftgröße absichtlich deutlich verringert.

Von ein wenig weiter weg sah es deshalb so aus, als hätte der FC Bayern München, derzeit hinter den Schwarzgelben auf Rang zwei des Tableaus liegend, die Position des Spitzenreiters inne.

Als einziger Klub aus der Bundesliga hat der BVB in der laufenden Spielzeit noch keine Punkte gelassen. Die Dortmunder thronen mit zwölf Punkten aus vier Spielen auf dem ersten Platz, dahinter folgen die Bayern mit zehn Zählern. Schalke wiederum ist Elfter.