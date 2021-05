BVB: Ex-Bayern-Stürmer Carsten Jancker kritisiert Erling Haalands Wahl zum Spieler der Saison

Der ehemalige Bayern-Stürmer Carsten Jancker hat die Wahl von BVB-Star Erling Haaland zum Spieler der Saison in der Bundesliga stark kritisiert. "Das geht nicht", sagte er im Bild -Podcast "Bayern Insider", nur um die Worte in fast identischer Form nochmal zu wiederholen. "Das geht meiner Meinung nach nicht."

Dies wolle er nicht als Kritik am Norweger missverstanden wissen, die Auszeichnung könne nach dieser Spielzeit jedoch nur an einen gehen: Robert Lewandowski. "Spieler der Saison kann nur der Lewa sein. Er hat dieses Jahr diesen Rekord gebrochen, der eigentlich nicht zu brechen ist." Der Bayern-Stürmer hatte mit 41 Toren in der Bundesliga die "Riesen-Marke" von Gerd Müller (40) geknackt.

Dass ein solcher Wert erreicht wird, werde "so schnell nicht wieder passieren", so Jancker. Zu Haaland sagte er: "Ich finde, dass das ein überragender Spieler ist und dem die absolute Zukunft gehört. Ich mag es, ihm zuzuschauen. Ich mag seine Laufwege. Ich mag seine Einstellung. Wenn er antritt, bleibt nicht mehr viel Rasen übrig."

An honour to be awarded with the @Bundesliga_DE Player of the Season! An achievement not just for me but for the whole @BVB family. ⚫🟡 We won this award together! 🏆 pic.twitter.com/GqhPxXFvKW