BVB-Angreifer Erling Haaland: "Sadio Mane ist aktuell der beste afrikanische Spieler"

Borussia Dortmunds Angreifer Erling Haaland hat verraten, dass er Sadio Mane vom amtierenden Champions-League-Sieger derzeit für den besten afrikanischen Spieler hält.

"Es gab in den vergangenen Jahren sehr viele gute afrikanische Spieler", sagte der 19-Jährige in einer Fragerunde auf Instagram und schob nach: "Aktuell denke ich, dass es Mane ist."

