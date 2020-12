BVB: Das neue Trainerteam von Edin Terzic - das sind Sebastian Geppert und Otto Addo

Der BVB hat Edin Terzic zum Interimstrainer bis Saisonende gemacht. Sebastian Geppert und Otto Addo unterstützen den neuen Dortmund-Coach.

HINTERGRUND

"Die letzten 48 Stunden waren nicht normal", sagte Edin Terzic bei seiner Vorstellung als Interimstrainer von am Montag. Der BVB benötigte nach dem Ausfall aller Systeme gegen den eine schnelle Lösung. Terzic hatte nicht viel Zeit, das Angebot der Vereinsführung anzunehmen.

In der Kürze dieser Zeit musste nicht nur ein Übergangscoach installiert werden, auch ein neues Team an Co-Trainern wird Terzic bis Saisonende zur Hand gehen. Sebastian Geppert und Otto Addo sind die beiden Männer hinter Terzic - das ist das neue Trainerteam.

Neues BVB-Trainerteam: Das ist Sebastian Geppert

"Sebastian Geppert ist ein Dortmunder Junge, ein Borusse. Wir haben zusammen gespielt, studiert und auch hier gearbeitet", sagte der gebürtige Sauerländer Terzic bei der PK, auf der er sich auch selbst als Fan des Vereins bezeichnete.

Terzic dürfte es bei seiner Feuertaufe als Chefcoach zweifelsfrei wichtig gewesen sein, im Trainerteam mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen er seit langer Zeit vertraut. Auf Geppert trifft das zu, beide sind langjährige Freunde. Der bisherige U17-Trainer, der meist nur "Geppi" genannt wird und seit 2013 für den BVB arbeitet, genießt dazu intern einen ausgezeichneten Ruf.

Terzic und Geppert studierten gemeinsam an der Ruhr-Universität Bochum Sportwissenschaften, Letzterer mit Schwerpunkt Diagnostik und Training. Zusammen kickten beide für das Uni-Team, der heute 36-jährige Geppert spielte als Jugendlicher sogar für den BVB. Nach Stationen im Ruhrpott bei der SG Wattenscheid 09, Wanne-Eickel und dem ASC 09 Dortmund musste er aufgrund einer schweren Knieverletzung vorzeitig aufhören.

Beim SV Sodingen stieg er 2012 als Co-Trainer ein, nach einer Saison schloss er sich im Juli 2013 dem BVB an - auf Geheiß des damals gerade installierten U16-Trainers Terzic. Geppert wurde Co-Trainer, arbeitete nebenbei aber auch als Scout und Analyst für die Profis.

BVB - Sebastian Geppert: "Er hat eine klare Idee vom Fußball"

Die gemeinsame Zeit mit Terzic endete aber abrupt, nachdem dieser über den Bruder von Slaven Bilic das Angebot bekam, dem ehemaligen Bundesligaprofi bei in Istanbul zu assistieren. Nach nur zwei Wochen als Trainer der U16 des BVB zog es Terzic in die , an seine Stelle trat Christian Flüthmann.

Ein Jahr später ging Geppert mit dem damaligen Jahrgang mit nach oben zur U17. Der langjährige Dortmunder Nachwuchscoach Benjamin Hoffmann machte ihn dort zum Co-Trainer. Gemeinsam wurden sie 2015/16 Meister der B-Junioren West, im Finale der Endrunde unterlag man jedoch um Kai Havertz.

Hoffmann und Geppert sind heute noch befreundet, beide betonen eine enge und gute Zusammenarbeit. "Er ist ein lustiger Geselle", sagt Hoffmann, der aktuell als U19-Trainer beim 1. FSV arbeitet, im Gespräch mit Goal und SPOX. "Als Trainer ist er sehr akribisch und hat eine klare Idee vom Fußball."

Geppert wäre beim BVB fast Scout unter Mislintat geworden

Es werden diese Eigenschaften gewesen sein, die die Dortmunder Nachwuchsführung um Lars Ricken dazu veranlasst haben, Geppert die U17 zu geben. Hannes Wolf verließ die Borussia damals nämlich Richtung VfB Stuttgart, so dass Hoffmann dessen U19 übernahm und Geppert nach zwei Spielzeiten als Co-Trainer erstmals Chef an der Seitenlinie wurde. Ein schneller Weg.

"Ich genieße das große Privileg, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben - und das bei dem Verein, für den schon immer mein Herz schlägt", wird Geppert auf der BVB-Homepage zitiert. Damals, im Sommer 2016, liebäugelte er jedoch auch mit einem Posten unter Chefscout Sven Mislintat. Die Offerte, alleinverantwortlicher Trainer der U17 zu werden, war aber verlockender.

Und seitdem, man kann es kaum anders sagen, steht Geppert für Erfolg. 107 Ligaspiele coachte er bislang, der Punkteschnitt von 2,36 ist beachtlich. Im ersten Jahr qualifizierte sich seine Mannschaft als Zweite für die Endrunde und schied im Halbfinale gegen Favorit aus. Im Folgejahr, der ersten Saison mit Torjäger Youssoufa Moukoko im Kader, holte Gepperts Team nach einem 3:2 beim FC Bayern die Meisterschaft.

BVB-Trainerteam mit Geppert: "Guter Draht zu Spielern"

Beinahe wäre es zu einer Wiederholung gekommen. 2018/19 spielte sich die U17 gar ungeschlagen in die Endrunde, räumte den aus dem Weg, vergeigte dann aber das Endspiel mit 2:3 gegen den - Wochen zuvor bezwang man die Geißböcke in der Liga noch mit 3:0.

Diese beiden Mannschaften lieferten sich auch in der Corona-Saison ein heißes Duell um die Tabellenspitze. Als die Spielzeit aufgrund der Pandemie nach 21 Partien abgebrochen wurde, lag Gepperts Truppe als Zweiter zwei Punkte hinter Köln.

Moukoko, Tobias Raschl, Ansgar Knauff, Nnamdi Collins, Immanuel Pherai - das ist nur ein Auszug an BVB-Talenten, die Geppert unter seinen Fittichen hatte und denen er bei der Weiterentwicklung half. "Er vermittelt viel über Mentalität und Einstellung und kann auch den unbedingten Siegeswillen bei den Spielern sehr gut implementieren. Geppi hatte immer einen guten Draht zu den Spielern", sagt Hoffmann. Auch das wird ein Grund gewesen sein, weshalb Geppert nun zum teils blutjungen Profiteam stoßen wird.

Neues BVB-Trainerteam: Das ist Otto Addo

Co-Trainer einer Profimannschaft zu sein, darin hat Otto Addo bereits Erfahrung - wenn auch nicht besonders viel. 55 Partien sind es insgesamt, bei denen der 45-Jährige bislang assistierte.

Im September 2013 musste er beim HSV als Chef aushelfen, zusammen mit Rodolfo Cardoso stand Addo damals für zwei Spiele an der Seitenlinie. Seit 2010 arbeitete er als Chefcoach der Hamburger U19, insgesamt hatte er diese Aufgabe fünf Jahre inne. Nebenbei arbeitete er zu jener Zeit drei Jahre als Chefscout für den ghanaischen Verband.

Bild: Getty Images

Er verließ die Rothosen im Januar 2016, als ihm der ehemalige Mainzer Coach Kasper Hjulmand die Stelle als Co-Trainer beim dänischen Klub FC Nordsjaelland anbot. Addo sollte sich vorwiegend den jungen Spielern im Kader wie dem späteren Dortmunder Emre Mor widmen. Auch einige ghanaische Akteure standen im Kader, seitdem mit Tom Vernon ein britischer Geschäftsmann Mehrheitseigner des Vereins wurde, der bereits zuvor eine Fußballakademie in Ghana gegründet hatte.

Otto Addo kam 2019 zum BVB zurück

Hier im Kopenhagener Vorort Farum kreierte sich Addo letztlich die Stelle, die er in den vergangenen dreieinhalb Jahren in der Bundesliga innehatte. Der Sohn eines ghanaischen Arztes schrieb an einem Konzept, um die Förderung des Nachwuchses zu optimieren und besonders den Übergangsbereich von der Jugend- in die Profiabteilung effizienter zu gestalten. Der Job des Übergangstrainers war geboren.

Als solcher folgte 2017 Addo dem Ruf von , wo sein ehemaliger Hannoveraner Mitspieler Dieter Hecking Chefcoach war. Addo zog es ohnehin zurück zur Familie nach . Bei der Borussia trainierte er dann die Talente des Klub, war Ansprechpartner nach oben und unten sowie auch einfach eine Schulter, an die sich die jungen Kicker im Bedarfsfall anlehnen konnten. Es war der erste Posten dieser Art im deutschen Profifußball.

Bild: Getty Images

Im Sommer 2019 schloss er sich Borussia Dortmund an - genau wie 20 Jahre zuvor als Profi. Die Stelle als Talentetrainer schuf der BVB extra für ihn. Dort leitete er bis zuletzt jeden Dienstag- und Mittwochmorgen um 8 Uhr die individuellen Trainingseinheiten mit den Hochbegabten aus der Dortmunder U17 und U19. Giovanni Reyna, Raschl, Moukoko, Pherai, Collins, Göktan Gürpüz, Bradley Fink - das waren unter anderem Addos Schützlinge.

Otto Addo der Älteste im BVB-Trainerteam

Was teils auch positionsbezogen trainiert wurde, das stimmte Addo mit den jeweiligen Cheftrainern ab, mit denen er zunächst Stärken-Schwächen-Profile der Spieler definiert hat. Auch Videoanalysen waren an der Tagesordnung, "nach jedem Spiel, egal bei wem und wo".

Addo bringt somit die meiste Profierfahrung in das neue BVB-Trainerteam ein, in dem er auch deutlich der Älteste ist. Angesichts des atemlosen Terminkalenders wird wohl kaum Zeit bleiben wie damals bei Nordsjaelland, nebenbei einen neuen Posten zu erfinden.