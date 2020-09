BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung, TICKER - die Bundesliga-Übertragung am Samstag

Am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison spielen Borussia Dortmund und Gladbach gegeneinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Der BVB startet mit einem Heimspiel in die neue Bundesligasaison 2020/21. Dabei kommt gleich einmal ein großer Name in den Signal Iduna Park - . Anpfiff ist heute um 18.30 Uhr.

Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison will das Team von Lucien Favre natürlich mehr, doch wieder ist der die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Marco Reus, Erling Haaland, Jadon Sancho und Co. wollen alles daran setzen, gut in die neue Spielzeit zu starten - ein Heimsieg soll her.

Borussia Mönchengladbach hat unter der Regie von Marco Rose eine ordentliche letzte Saison gespielt, die man nur zu gerne wiederholen würde. Die Fohlen haben keinen ihrer Leistungsträger verloren und bauen auch in diesem Jahr auf die mannschaftliche Geschlossenheit.

BVB ( ) vs. Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der an diesem Samstagnachmittag.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach: Die Begegnung in der Übersicht

Duell Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach Datum Samstag, 19. September 2020 | 18.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im TV sehen: So geht's

Das Duell der beiden Borussen-Teams in der Bundesliga gibt es heuer direkt am 1. Spieltag in Dortmund. Wer wird sich durchsetzen und den perfekten Start in diese Saison hinlegen? Goal verrät Euch, wo BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im TV zu sehen ist.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im TV bei Sky sehen

Das Duell zwischen Dortmund Gladbach wird heute live und in voller Länge vom Unterföhringer TV-Sender Sky gezeigt / übertragen. Der Kanal hält die Übertragungsrechte für den Bundesliga-Samstag und zeigt alle Spiele, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden live und in voller Länge. Das gilt auch für das Top-Spiel um 18.30 Uhr.

BVB gegen Gladbach kommt also live bei Sky im Einzelspiel auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Bereits vor dem Anpfiff liefern Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus eine Vorberichterstattung.

Um bei Sky Fußball heute live anschauen zu können, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Dieses gibt es in verschiedenen Paketen zu erwerben - alle Infos erhaltet Ihr auf der Sky-Homepage.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im Free-TV schauen?

Das Freitagsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem wurde live im Free-TV gezeigt / übertragen, geht das am Freitag auch bei BVB gegen Gladbach?

Nein, leider nicht! Die vollen 90 Minuten werden heute um 18.30 Uhr nicht im deutschen Fernsehen zu sehen sein.

Ihr wollt die Bundesliga aber unbedingt live anschauen und aber keinen Sky-Account erstellen? Dann habt Ihr noch die Option, BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute im LIVE-STREAM anzuschauen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Im LIVE-STREAM kann BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute gleich auf zwei verschiedene Art und Weisen angeschaut werden. Ihr hofft auf eine Übertragung beim Ismaninger Streamingsender DAZN? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen, denn DAZN zeigt BVB vs. Gladbach heute nicht.

Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte der Bundesliga heute einzig und allein bei Sky liegen. Deswegen kommen auch folgende zwei Optionen für die Übertragung im LIVE-STREAM in Frage.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go ist der Streamingdienst, der mit einem generellen Sky-Abonnement verknüpft ist. Wenn Ihr Kunde seid, dann könnt Ihr Euch einfach mit den Logindaten für Sky Go anmelden und dann ganz genüsslich BVB gegen Gladbach heute live im Stream anschauen.

Hier empfangt Ihr das Bild, dass auch während der regulären TV-Übertragung ausgestrahlt wird. Kleiner Nachteil: Um eine langfristige Kundschaft kommt Ihr nicht herum.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM mit dem Sky Ticket

Die zweite Option für einen LIVE-STREAM zu BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach wäre das Sky Ticket, welches ein langfristiges Abonnement bei Sky umgeht und eine Alternative bietet.

Ihr könnt Euch noch am Spieltag selber - also heute - bei Sky Ticket anmelden und die vollen 90 Minuten der Bundesliga live anschauen. Bei Sky Ticket gibt es verschiedene Pakete und Ihr entscheidet selbst, wie lange das Ticket gültig sein soll. Hier gibt es alle Informationen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live verpasst? Die Highlights auf DAZN sehen

DAZN zeigt die Bundesliga am Samstagnachmittag nicht im LIVE-STREAM, das wisst Ihr bereits. Doch Ihr habt beim Ismaninger Sender dennoch die Chance, Fußball heute zu sehen.

Das geht mit den Bundesliga-Highlights, welche von DAZN zu jedem Bundesligaspiel zur Verfügung gestellt werden. Bereits 40 Minuten nach Schlusspfiff in Dortmund gibt es die besten Szenen auf der Plattform - und das seht Ihr sogar kostenlos.

Dafür müsst Ihr Euch nur neu anmelden und dann geht mit DAZN die Post ab. In 30 Gratistagen könnt Ihr die DAZN-Welt entdecken und danach entscheiden, ob Ihr für 11,99 Euro pro Monat oder einen Jahresbeitrag von 119,99 Euro mit dabei bleibt. Sichert Euch hier direkt den Probemonat!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im TICKER verfolgen: Goal liefert

Ihr wollt keine DAZN-Highlights und habt kein Abonnement bei Sky, sodass Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach zu verpassen droht? Dann schnell den Atem runterfahren und durchschnaufen, denn Goal liefert einen LIVE-TICKER.

Kostenlos erfahrt Ihr ab 17.30 Uhr, was die vollen 90 Minuten danach versprechen und welche Spieler auf dem Platz stehen werden. Vom Anpfiff weg erwartet Euch dann eine packende Berichterstattung aus dem Signal Iduna Park.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live: Die Aufstellung

Die Mannschaftsaufstellung von Borussia Dortmund und Gladbach gibt es gegen 14.30 Uhr an dieser Stelle.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Übersicht