BVB vs. FC Bayern, Zuschauer: Wieviele Fans dürfen heute ins Stadion?

Rund 50.000 Zuschauer wurden am vergangenen Wochenende Zeuge des Rhein-Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach - und das trotz hoher Corona-Infektionszahlen und Krankenhäusern, die oftmals an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Wenn Fans im Stadion ihr Team anpeitschen, rückt kritischer Stimmen zu Folge der zu haltende Mindestabstand sowie das Tragen von Masken zu häufig in den Hintergrund.

Auch für das Spiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern München wird es zu einer deutlich geringeren Fan-Anzahl als die veranschlagten 67.000 kommen. GOAL versucht die Situation einzuordnen und bringt Euch auf den aktuellen Stand der Dinge.

BVB vs. FC Bayern, Zuschauer: Dortmund storniert 67.000 Tickets

Das aufgrund der angespannten Corona-Situation zuschauertechnisch noch Anpassungen für das Topspiel vorgenommen werden müssen, war wohl den meisten Fans klar.

Doch dass am Mittwoch zunächst der gesamte Ticketvorverkauf und damit 67.000 Karten storniert wurden - damit hätten wohl die wenigsten gerechnet.

Diese Hiobsbotschaft begründet der BVB unter anderem mit folgender Mitteilung: "Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen COVID-19-Infektionslage in Deutschland wird Borussia Dortmund den Ticketvorverkauf für das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen den FC Bayern München stornieren". Weiter heißt es in dem Statement: "Aktuell ist mit einer pandemiebedingten Reduzierung der Kapazitäten durch die Landesregierung innerhalb der kommenden Tage zu rechnen", und: "Sobald die politische Entscheidung über zulässige künftige Stadion-Auslastungen in Nordrhein-Westfalen getroffen worden ist und uns in dieser Sache gesicherte Erkenntnisse vorliegen, werden wir über den neuen Vorverkauf informieren."

BVB vs. FC Bayern, Zuschauer: So viele Fans dürfen ins Stadion

Wieviele Fans das Stadion am Samstag betreten dürfen, war bis vor kurzem noch völlig unklar. Selbst die Möglichkeit eines Geisterspiels konnte nicht mehr ausgeschlossen werden. Immerhin: Fans mit Karten für die Begegnung werden das Geld zurück bekommen, so die Schwarz-Gelben.

Am Freitag dann die leichte Entwarnung des BVB - auf offizieller Ebene wurde bereits bestätigt, dass die Begegnung vor Zuschauern stattfinden wird. Die offiziell erlaubte Kapazitätsgrenze werde hierbei ausgelastet, was einer Anzahl von 15.000 Fans entspricht.

🎫-Update: Das zulässige Kontingent von 15.000 Tickets ist ausverkauft. — Borussia Dortmund (@BVB) December 3, 2021

Trotz geringerer Zuschauerzahl können wir wohl folgende Behauptung aufstellen: Auch wenn heute keine 70.000 Fans im Stadion sein werden, dürfen wir wohl trotzdem eine tolle Atmosphäre in einem Spiel mit enormer Strahlkraft erwarten.