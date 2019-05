BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Bundesliga-Übertragung

Letzter Spieltag in der Bundesliga: Der BVB muss bei Borussia Mönchengladbach antreten. Goal sagt Euch, wie Ihr in TV und LIVE-STREAM dabei seid.

Meistertitel oder doch nur der undankbare zweite Platz? Für geht es im Saisonfinale bei darum, selbst zu siegen und gleichzeitig auf einen Patzer des FC Bayern zu hoffen. Die Begegnung wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Die Gladbacher um Trainer Dieter Hecking haben sich nach einer schwächeren Rückrunde gegen Ende wieder etwas gefangen. Nach dem 4:0-Erfolg beim 1. FC Nürnberg stehen Stindl, Hazard und Co. nun auf Tabellenplatz vier und haben dadurch vor dem letzten Spieltag beste Chancen auf die direkte CL-Quali. Gegenüber dem Fünften Leverkusen (punktgleich) hat man ein minimal besseres Torverhältnis.

Der BVB um Cheftrainer Lucien Favre hat am letzten Spieltag auf fremdem Geläuf die Chance, doch noch den Meistertitel einzutüten. Ehrlicherweise müsste für Reus und Co. aber alles zusammenspielen, denn der BVB muss in Gladbach siegen und der FC Bayern darf in der Allianz Arena gegen Frankfurt keine Punkte holen.

Im Hinspiel zwischen den beiden Kontrahenten siegte der BVB knapp mit 2:1.

BVB (Borussia Dortmund) ist in der bei Borussia Mönchengladbach zu Gast: Goal sagt Euch, wie Ihr die Begegnung im TV und LIVE-TICKER sehen könnt. Zudem informieren wir Euch zu den Aufstellungen beider Teams sowie über mögliche LIVE-TICKER.

BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga am 34. Spieltag

Duell Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Datum Samstag, 18. Mai 2019, 15.30 Uhr Ort BORUSSIA-PARK, Mönchengladbach ( ) Zuschauer 54.022 Zuschauer

BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach heute live im TV schauen

Es ist der spannendste Meisterkampf seit langem in der Bundesliga, für den Ihr Euch natürlich brennend interessiert. BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach wollt Ihr deswegen heute live im TV schauen. Ob das geht, erfahrt Ihr in den kommenden Zeilen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach heute live im Free-TV schauen?

Es ist nicht mehr so, wie es einmal war: Die Bundesliga und damit auch die Partie des BVB bei Borussia Mönchengladbach ist an diesem Samstag nicht live im Free-TV zu sehen.

Deswegen müsst Ihr ausweichen und Euch die Begegnung zwischen dem Zweiten und dem Vierten der Bundesliga anderswo anschauen. Die besten Szenen der Begegnung könnt Ihr im Nachgang entweder in der ARD-Sportschau sehen oder Euch bei DAZN anschauen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach heute live im TV bei Sky sehen

Sky hat die Primärrechte für die Übertragung der Bundesliga - und zwar live und in voller Länge - im TV. Das hat zur Folge, dass BVB bei Gladbach heute live im Pay-TV beim Unterföhringer Sender gezeigt / übertragen wird.

Dabei habt Ihr verschiedene Möglichkeiten, um keine Sekunde der Begegnung zwischen dem BVB und der Elf vom Niederrhein zu verpassen. Bereits ab 13.30 Uhr beginnt die generelle Vorberichterstattung aus dem Sky-Studio in Unterföhring bei München.

Bis zum Anpfiff, der um 15.30 Uhr erfolgt, schaltet Sky in den Borussia-Park und zeigt die Partie für Euch im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD. Natürlich darf auch am letzten Bundesligaspieltag die Konferenz nicht fehlen. Diese hat der Bezahlsender auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD im Programm. Zudem gibt es eine Meisterkonferenz, die nur das Spiel des BVB und das des FC Bayern beinhaltet.

Um die vollen 90 Minuten der Begegnung im Borussia-Park auf dem TV-Bildschirm sehen zu können, müsst Ihr das Sky-Bundesliga-Paket buchen. Genauere Infos und Preise zu den verschiedenen Sky-Abonnements findet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM sehen

Er ist mittlerweile eine echte Alternative geworden: der LIVE-STREAM. Mit diesem seid Ihr auch heute im Bilde, wenn Ihr die vollen 90 Minuten des BVB bei Borussia Mönchengladbach nicht im TV sehen könnt. Auch hier hat Sky seine Finger im Spiel - und das gleich mit zwei Möglichkeiten.

BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Sky Go, so lautet die erste Adresse, die Euch bei Gladbach vs. BVB heute live im Stream mit dabei sein lässt. Dort könnt Ihr Euch deckungsgleich mit der TV-Übertragung von Sky das Einzelspiel, die Konferenz oder die Meisterkonferenz anschauen.

Das Portal funktioniert ganz einfach, wenn Ihr bereits Kunde beim Unterföhringer TV-Sender Sky seid. Dann habt Ihr nämlich bereits eine Zugangsnummer und einen dazugehörigen PIN bekommen, mit dem Ihr Euch kinderleicht einloggen könnt, um in der Folge die Bundesliga heute live im Stream genießen zu können.

Die zweite Möglichkeit, um das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund im LIVE-STREAM zu sehen, ist Sky Ticket. Auch hier ist die Übertragung exakt die gleiche wie im regulären TV und beginnt daher ebenfalls um 13.30 Uhr.

BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM bei DAZN - geht das?

DAZN hält seit der Saison 2018/19 ebenfalls Rechte an der Bundesliga, dennoch geht es dabei aber nicht um die LIVE-Übertragung der Spiele. Das bedeutet gleichzeitig, dass es zu BVB bei Gladbach keinen LIVE-STREAM auf dem Portal gibt.

Dennoch habt Ihr die Möglichkeit, bei DAZN die besten Szenen der Begegnung zu sehen. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Ihr habt die Begegnung BVB bei Borussia Mönchengladbach heute live im TV und auch im LIVE-STREAM nicht anschauen können? Kein Problem, denn DAZN kann Euch dann aus der Patsche helfen.

Am Samstag ist es ab 18 Uhr möglich, die Highlights der Bundesliga auf der Plattform des Ismaninger Streamingportals zu sehen. Das geht derzeit dank eines Gratismonats ohne jegliche Kosten. Nach dem Testmonat zahlt Ihr 9,99 Euro pro Monat.

Für die Bundesliga hat DAZN nur Rechte an den Highlights, das ist aber noch längst nicht alles: Zum Programm von DAZN gehören auch die Duelle der Premier League, , und .

Ein echtes Schmankerl hat sich DAZN vor der Saison bereits gesichert: Denn die Begegnungen der und sind ebenfalls im Programm verankert. Hinzu kommen andere Sportarten wie beispielsweise viele Box-, Darts- und UFC-Events.

Das ganze Programm von DAZN seht Ihr in unserer stets aktuellen Übersicht.

Die Aufstellungen von Borussia Mönchengladbach und dem BVB gibt es gegen 14.30 Uhr an genau dieser Stelle.

BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER verfolgen

Kein Spiel live im TV, der LIVE-STREAM funktioniert nicht und die Highlights bei DAZN kommen Euch zu spät? Dann müsst Ihr wohl einen LIVE-TICKER bemühen, um keine Sekunde des Meisterschaftsfinales zu verpassen.

Solch einen hat Goal für Euch auf Lager - kostenlos und brandaktuell. Der LIVE-TICKER zu Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund beginnt bei Goal gegen 14.45 Uhr.

Nach ausführlichen Vorberichten zur Ausgangslage und der personellen Thematik geht es um 15.30 Uhr mit den spannenden Schilderungen des Kollegen los. Durch diese einfache Alternative, die zudem auch eine Ergänzung zu der normalen TV-Übertragung ist, verpasst Ihr keine Minute der Bundesliga-Begegnung.

