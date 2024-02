BVB: Donyell Malen freut sich auf "Heimkehr" zu PSV Eindhoven - droht Borussia Dortmund aber auszufallen

BVB-Stürmer Donyell Malen freut sich auf das Duell mit seinem Ex-Klub PSV Eindhoven. "Es wird speziell", verrät er. Doch Malen droht auszufallen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund muss im Achtelfinale der Champions League am Dienstagabend gegen die PSV Eindhoven antreten. Darauf freut sich vor allem ein BVB-Star: Donyell Malen. Der Niederländer kam 2021 von der PSV nach Dortmund.

WAS WURDE GESAGT? "Das wird natürlich speziell. Ich bin in froher Erwartung. Es fühlt sich wie eine Heimkehr an", erklärte der Niederländer gegenüber dem kicker. Für die PSV gab der heute 25-Jährige sein Profi-Debüt und absolvierte 116 Spiele (55 Tore).

WIE GEHT ES WEITER? Doch noch ist unklar, ob Donyell Malen überhaupt antreten kann. Am Sonntag ließ er, wie auch Sturmkollege Karim Adeyemi, das Training der Reservisten ausfallen, berichten die Ruhr Nachrichten. Er sei in Brackel zur Behandlung gewesen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Sollte er fit werden, könnte Malen für den BVB zu einem echten Faktor werden, denn mit vier Toren und einer Vorlage in vier Rückrunden-Spielen ist er in absoluter Topform. "Man sollte Donny fragen, wo er im Winter Urlaub macht", sagte Edin Terzić nach dem Doppelpack gegen Freiburg lachend.

Auch Sebastian Kehl äußerte sich im kicker voll des Lobes: "Donny ist immer in der Lage, ein Spiel durch sein Tempo und seine Quirligkeit zu entscheiden. Er ist sehr positiv und engagiert", erklärte der Sportdirektor von Borussia Dortmund, "durch seine Tore und Assists hat er zuletzt weiteres Selbstvertrauen gesammelt und ist noch zielstrebiger vor dem Tor geworden."