BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - alles zur Übertragung der Champions League heute live

Am letzten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League reist der BVB zu Zenit. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM seht.

Letzter Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase. Am Dienstagabend reist der BVB ( ) nach zu Zenit St. Petersburg.

Anpffif ist am 8. Dezember um 18.55 Uhr, gespielt wird in der Gazprom Arena.

Das lange Zeit zähe Hinspiel entschied der BVB dank der Treffer von Jadon Sancho und Erling Haaland mit 2:0 für sich. Während die Westfalen das Achtelfinal-Ticket bereits sicher haben und im Fernduell mit Lazio Rom um den ersten Platz kämpfen, ist für Zenit (ein Punkt, Platz vier) nicht einmal mehr die Teilnahme an der möglich. Vor der letzten Begegnung liegt die Borussia mit zehn Punkten einen Zähler vor den Römern. Als Gruppendritter wird Brügge die laufende Gruppenphase beenden.

In der Liga gab es für die Mannen von Cheftrainer Lucien Favre zuletzt zwei Rückschläge in Folge. Nachdem man zu Hause überraschend gegen den 1.FC Köln mit 1:2 verloren hatte, trennte man sich am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt 1:1-Unentschieden. Der Rückstand auf Spitzenreiter beträgt nun vier Punkte. Zunächst liegt der Fokus am heutigen Abend jedoch auf der Königsklasse. Dort muss der BVB allerdings erneut ohne Top-Torjäger Erling Haaland auskommen, der mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Der Ausfall des Torjägers wiegt schwer, ohnehin ist die Verletztenliste der Dortmunder lang: Thomas Meunier (Wadenverletzung), Thomas Delaney (Rückenprobleme), Manuel Akanji (Knieschmerzen), Raphael Guerreiro (Muskelbeschwerden), Mahmoud Dahoud (krank), Mateu Morey ((muskuläre Probleme) und Reinier (Trainingsrückstand) fallen ebenfalls aus.

BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute live: Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Champions-League-Partie im TV und LIVE-STREAM. Außerdem liefern wir Euch eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg: Das Duell in der im Überblick

Duell Zenit St. Petersburg vs. Borussia Dortmund (BVB) Datum Dienstag, 8. Dezember 2020 | 18.55 Uhr Ort Gazprom Arena (St. Petersburg)

BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute live: Läuft das Champions-League-Spiel im TV?

Diejenigen, die die Champions League durchgehend verfolgen, werden es schon ahnen: Leider wird das Duell zwischen Zenit und dem BVB nicht im Free-TV übertragen. Der Grund ist ganz einfach: Keiner der Sender besitzt die entsprechenden Übertragungsrechte für diesen Wettbewerb.

Doch kein Grund zur Panik! Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie dennoch live und in voller Länge sehen könnt - und zwar im Pay-TV, sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM. Letzteren könnt Ihr dabei auch über Euren Fernseher laufen lassen. Mehr Informationen gibt es in den folgenden Abschnitten.

BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg: Die Champions League heute live bei Sky sehen

Eine Option bietet Sky. Allerdings könnt Ihr beim Unterföhringer Pay-TV-Sender das Duell zwischen Zenit und dem BVB lediglich in der Konferenz verfolgen. Sky besitzt für diese Paarung keine Übertragungsrechte für das Einzelspiel. Diese besitzt in diesem Fall DAZN. Infos dazu gibt es in den unteren Abschnitten.

Auf Sky Sport 1 (HD) gibt es das Duell in der Konferenz mit der Paarung Lazio vs. Brügge ab 18.50 Uhr live. Die Moderation übernimmt Michael Leopold gemeinsam mit den Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer. Frank Buschmann kommentiert in der Konferenz die BVB-Partie.

Hierfür benötigt Ihr allerdings ein Abo beim Sky. Alle Infos dazu erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

Quelle: imago images / Revierfoto

Champions League: BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket sehen

Auch in Sachen LIVE-STREAM bietet Sky eine Option, allerdings ebenfalls nur in der Konferenz. Die Schlagwörter hierfür sind Sky Go und Sky Ticket.

Champions League: BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute im LIVE-STREAM mit Sky Go sehen

Um Sky Go nutzen zu können, benötigt Ihr lediglich die App. Wenn Ihr bereits ein Sky-Abo besitzt, habt Ihr gleichzeitig die Zugangsdaten für die Nutzung von Sky Go.

Die Sky-Go-App könnt Ihr in den gängigen Stores herunterladen. Klickt einfach auf die folgenden Links und gelangt zum Store Eurer Wahl:

Die Übertragungszeit bei Sky Go ist identisch zu der im TV, also ebenfalls ab 18.50 Uhr. Alle weiteren Infos und Bedingungen findet Ihr hier!

Champions League: BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go bietet auch Sky Ticket Euch die Möglichkeit, die Partie Zenit gegen den BVB im LIVE-STREAM zu verfolgen - und das sogar ohne Sky-Abo.

Der Vorteil hierbei: Ihr müsst Euch nicht langfristig an den Pay-TV-Sender binden und könnt die Option für ausgewählte Spiele aktivieren.

Alle Informationen zu Sky Ticket gibt es hier!

Champions League: BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Rechte für die Übertragung der Königsklasse. Im Falle der heutigen Partie besitzt der Ismaninger Streamingdienst die alleinigen Rechte für die Übertragung des Einzelspiels. Sky überträgt das Duell hingegen, wie bereits erwähnt, in der Konferenz.

Mit dem LIVE-STREAM von DAZN seht Ihr die Begegnung also einzeln, live und in voller Länge!

Los geht es kurz vor dem Anpfiff. Moderator Alex Schlüter heizt Euch ein, ehe Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch übernehmen und Euch durch die 90 Minuten begleiten.

Mit dem LIVE-STREAM von DAZN verpasst Ihr also keine einzige Sekunde im letzten Spiel der Gruppenphase. Was Ihr dafür tun müsst, erklären wir Euch im folgenden Abschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute live: Der Gratismonat bei DAZN

Alles, was Ihr für die Partie des BVB bei Zenit benötigt, ist ein DAZN-Abo. Solltet Ihr bereits eins besitzen, wisst Ihr, wie der Hase läuft. Falls nicht, dann erklären wir Euch, wie einfach das funktioniert.

Als Neukunde erhaltet Ihr bei DAZN die ersten 30 Tage Eures Abos gratis! Klickt auf diesen Link und schließt direkt Euren Probemonat ab. Im Anschluss habt Ihr zwei Optionen, wie Ihr den Streamingdienst nutzen könnt:

Monatsabo: Das gibt es für nur 11,99 Euro im Monat . Das Abo ist jederzeit kündbar .

Das gibt es für nur . Das Abo ist . Jahresabo: Für die einmalige Zahlung von 119,99 Euro könnt Ihr direkt ein Abo über ein Jahr abschließen. Rechnet Ihr das auf die einzelnen Monate runter, seid ihr damit sogar günstiger unterwegs, denn die Kosten für das Jahresabo entsprechen 9,99 Euro/Monat.

Alle weiteren Infos gibt es hier! Bei DAZN habt Ihr zudem die Möglichkeit, das Abo auf verschiedene Arten zu bezahlen. Die gesamten Zahlungsmöglichkeiten und alle Informationen dazu gibt es unter diesem Link.

Solltet Ihr in Besitz eines Smart-TV-Geräts sein, könnt Ihr Euch die DAZN-App herunterladen und das Spiel Zenit vs. Borussia Dortmund auf Eurem Fernseher verfolgen. Alternativ zum Smart-TV und zum Browser gibt es die App für Apple und Android sowie für die PlayStation 4 und den Amazon Fire TV Stick.

Wir haben die Links mit den Infos zur jeweiligen Nutzung noch einmal zusammengefasst:

Quelle: imago images / Jan Hübner

BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute live: Die Aufstellungen in der Champions League

Rund eine Stunde vor Spielbeginn gibt es an dieser Stelle die Aufstellungen beider Teams!

Champions League - BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Solltet Ihr das Spiel des BVB bei Zenit nicht live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen können, legen wir Euch den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal ans Herz.

Hier bleibt Ihr vor, während und kurz nach dem Spiel durchgehend mit interessanten Statistiken, Informationen sowie natürlich den Spielereignissen up to date.

Hier entlang zum LIVE-TICKER!

Champions League - BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute live: Die Highlights auf DAZN sehen

Auch nach Spielschluss ist DAZN für Euch da und liefert Euch die Highlights der Partie des BVB bei Zenit St. Petersburg.

Die besten Szenen der Partie könnt Ihr Euch ebenfalls mit dem Probemonat noch einmal zu Gemüte führen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos im Überblick

BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit St. Petersburg heute live im ... ... TV Sky (Konferenz) ... LIVE-STREAM DAZN (Einzelspiel), Sky Go / Sky Ticket (jeweils Konferenz) ... Highlights DAZN ... LIVE-TICKER Goal

