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Deutschland DFB-Pokal
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Filip Knopp
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BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Borussia Dortmund - Werder Bremen
Borussia Dortmund
Werder Bremen
Deutschland DFB-Pokal

Borussia Dortmund und Werder Bremen wollen im DFB-Pokal den Sprung ins Achtelfinale schaffen. Welcher Klub setzt sich im K.-o.-Duell durch? GOAL sagt, wo die Begegnung zwischen dem BVB und dem SVW live im TV und Livestream übertragen wird und welche Sender die Partie zeigen.

Das Wiedersehen lässt nicht lange auf sich warten: Nur zweieinhalb Wochen nach dem 2:2 in der Bundesliga treffen Borussia Dortmund und Werder Bremen erneut aufeinander - diesmal in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Austragungsort ist wieder der Signal Iduna Park, wo am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Beim jüngsten Aufeinandertreffen schien der BVB nach einer 2:0-Führung bereits auf der Siegerstraße zu sein. Doch Werder schlug in der Schlussphase zurück und sicherte sich noch ein Unentschieden. Im Pokal muss diesmal zwingend ein Team weiterkommen – notfalls entscheidet das Elfmeterschießen.

Doch wo wird das Duell zwischen Dortmund und Bremen heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL informiert, welche Sender die Partie zeigen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Wer das Pokalduell nicht live im Stadion verfolgen kann, muss trotzdem nicht auf die Partie verzichten. Für die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen stehen gleich mehrere Übertragungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Das ZDF zeigt das Aufeinandertreffen kostenlos im Free-TV. Wer ein Pay-TV-Angebot nutzt, kann alternativ bei Sky einschalten. Darüber hinaus ist das Spiel auch über RTL+ abrufbar. Hintergrund ist die Übernahme von Sky durch RTL: Da Sky die Übertragungsrechte für sämtliche Begegnungen des DFB-Pokals hält, sind die Partien inzwischen auch im kostenpflichtigen Livestream von RTL+ verfügbar.

Spiel

Borussia Dortmund - Werder Bremen

Datum

27. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung live im Free-TV

ZDF

Übertragung im kostenlosen Livestream

sportstudio.de

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung bei RTL+ und Sky

Bei Sky kommentiert Martin Groß das Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Auch RTL+ übernimmt das Live-Bild des Pay-TV-Senders und stellt die Begegnung im kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Die TV-Übertragung startet kurz vor dem Anpfiff auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD.

Wer lieber online zuschaut, kann neben RTL+ auch die Streamingangebote von Sky nutzen. Mit Sky Go und WOW stehen dafür zwei weitere Möglichkeiten bereit.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen

Fußball heute live: BVB vs. SV Werder Bremen bei Sky und RTL+

Übertragungsstart

20:40 Uhr

Kommentator

Martin Groß

BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung im ZDF

Die Vorberichterstattung des ZDF startet heute um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff.

Durch den Abend führt Moderator Sven Voss, der von Experte Christoph Kramer unterstützt wird. Den Kommentar zur Partie übernimmt Gari Paubandt. Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann die Begegnung alternativ im Livestream auf sportstudio.de verfolgen.

Fußball heute live: BVB vs. SV Werder Bremen im ZDF

Übertragungsstart

20:15 Uhr

Moderator

Sven Voss

Experte

Christoph Kramer

Kommentator

Gari Paubandt

BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Duelle in der 2. Runde

Termin

Begegnung

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

Rot-Weiss Essen – RB Leipzig

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

Hamburger SV – Eintracht Frankfurt

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

Borussia Dortmund – SV Werder Bremen

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

SV Elversberg – SV Darmstadt 98

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SSV Jeddeloh II – Hertha BSC

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

Dynamo Dresden – FC Schalke 04

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SC Freiburg – VfL Wolfsburg

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

FC Bayern München – 1. FC Magdeburg

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