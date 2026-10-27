Das Wiedersehen lässt nicht lange auf sich warten: Nur zweieinhalb Wochen nach dem 2:2 in der Bundesliga treffen Borussia Dortmund und Werder Bremen erneut aufeinander - diesmal in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Austragungsort ist wieder der Signal Iduna Park, wo am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen schien der BVB nach einer 2:0-Führung bereits auf der Siegerstraße zu sein. Doch Werder schlug in der Schlussphase zurück und sicherte sich noch ein Unentschieden. Im Pokal muss diesmal zwingend ein Team weiterkommen – notfalls entscheidet das Elfmeterschießen.

Doch wo wird das Duell zwischen Dortmund und Bremen heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL informiert, welche Sender die Partie zeigen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Wer das Pokalduell nicht live im Stadion verfolgen kann, muss trotzdem nicht auf die Partie verzichten. Für die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen stehen gleich mehrere Übertragungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Nächste Spiele BVB Deutschland DFB-Pokal 15:45 SVW Ansehen

Das ZDF zeigt das Aufeinandertreffen kostenlos im Free-TV. Wer ein Pay-TV-Angebot nutzt, kann alternativ bei Sky einschalten. Darüber hinaus ist das Spiel auch über RTL+ abrufbar. Hintergrund ist die Übernahme von Sky durch RTL: Da Sky die Übertragungsrechte für sämtliche Begegnungen des DFB-Pokals hält, sind die Partien inzwischen auch im kostenpflichtigen Livestream von RTL+ verfügbar.

Spiel Borussia Dortmund - Werder Bremen Datum 27. Oktober 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung live im Free-TV ZDF Übertragung im kostenlosen Livestream sportstudio.de Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung bei RTL+ und Sky

Bei Sky kommentiert Martin Groß das Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Auch RTL+ übernimmt das Live-Bild des Pay-TV-Senders und stellt die Begegnung im kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung.

Die TV-Übertragung startet kurz vor dem Anpfiff auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD.

Wer lieber online zuschaut, kann neben RTL+ auch die Streamingangebote von Sky nutzen. Mit Sky Go und WOW stehen dafür zwei weitere Möglichkeiten bereit.

Fußball heute live: BVB vs. SV Werder Bremen bei Sky und RTL+

Übertragungsstart 20:40 Uhr Kommentator Martin Groß

BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung im ZDF

Die Vorberichterstattung des ZDF startet heute um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff.

Durch den Abend führt Moderator Sven Voss, der von Experte Christoph Kramer unterstützt wird. Den Kommentar zur Partie übernimmt Gari Paubandt. Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann die Begegnung alternativ im Livestream auf sportstudio.de verfolgen.

Fußball heute live: BVB vs. SV Werder Bremen im ZDF

Übertragungsstart 20:15 Uhr Moderator Sven Voss Experte Christoph Kramer Kommentator Gari Paubandt

BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Duelle in der 2. Runde