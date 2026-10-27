Das Wiedersehen lässt nicht lange auf sich warten: Nur zweieinhalb Wochen nach dem 2:2 in der Bundesliga treffen Borussia Dortmund und Werder Bremen erneut aufeinander - diesmal in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Austragungsort ist wieder der Signal Iduna Park, wo am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt.
Beim jüngsten Aufeinandertreffen schien der BVB nach einer 2:0-Führung bereits auf der Siegerstraße zu sein. Doch Werder schlug in der Schlussphase zurück und sicherte sich noch ein Unentschieden. Im Pokal muss diesmal zwingend ein Team weiterkommen – notfalls entscheidet das Elfmeterschießen.
Doch wo wird das Duell zwischen Dortmund und Bremen heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL informiert, welche Sender die Partie zeigen.
BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen
Wer das Pokalduell nicht live im Stadion verfolgen kann, muss trotzdem nicht auf die Partie verzichten. Für die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen stehen gleich mehrere Übertragungsmöglichkeiten zur Auswahl.
Das ZDF zeigt das Aufeinandertreffen kostenlos im Free-TV. Wer ein Pay-TV-Angebot nutzt, kann alternativ bei Sky einschalten. Darüber hinaus ist das Spiel auch über RTL+ abrufbar. Hintergrund ist die Übernahme von Sky durch RTL: Da Sky die Übertragungsrechte für sämtliche Begegnungen des DFB-Pokals hält, sind die Partien inzwischen auch im kostenpflichtigen Livestream von RTL+ verfügbar.
Spiel
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Datum
27. Oktober 2026
Anstoß
20:45 Uhr
Ort
Signal-Iduna-Park, Dortmund
Übertragung live im Free-TV
ZDF
Übertragung im kostenlosen Livestream
sportstudio.de
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung bei RTL+ und Sky
Bei Sky kommentiert Martin Groß das Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Auch RTL+ übernimmt das Live-Bild des Pay-TV-Senders und stellt die Begegnung im kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung.
Die TV-Übertragung startet kurz vor dem Anpfiff auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD.
Wer lieber online zuschaut, kann neben RTL+ auch die Streamingangebote von Sky nutzen. Mit Sky Go und WOW stehen dafür zwei weitere Möglichkeiten bereit.
Fußball heute live: BVB vs. SV Werder Bremen bei Sky und RTL+
Übertragungsstart
20:40 Uhr
Kommentator
Martin Groß
BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung im ZDF
Die Vorberichterstattung des ZDF startet heute um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff.
Durch den Abend führt Moderator Sven Voss, der von Experte Christoph Kramer unterstützt wird. Den Kommentar zur Partie übernimmt Gari Paubandt. Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann die Begegnung alternativ im Livestream auf sportstudio.de verfolgen.
Fußball heute live: BVB vs. SV Werder Bremen im ZDF
Übertragungsstart
20:15 Uhr
Moderator
Sven Voss
Experte
Christoph Kramer
Kommentator
Gari Paubandt
BVB (Borussia Dortmund) vs. SV Werder Bremen: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Duelle in der 2. Runde
Termin
Begegnung
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
Rot-Weiss Essen – RB Leipzig
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
Hamburger SV – Eintracht Frankfurt
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
Borussia Dortmund – SV Werder Bremen
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
1. FC Köln – 1. FC Union Berlin
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
SV Elversberg – SV Darmstadt 98
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SSV Jeddeloh II – Hertha BSC
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
Dynamo Dresden – FC Schalke 04
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SC Freiburg – VfL Wolfsburg
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
FC Bayern München – 1. FC Magdeburg