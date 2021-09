Borrusa Dortmund bezwingt Union Berlin: Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

Borussia Dortmund bezwingt Union Berlin in einem furioses Duell. Goal begleitete die Bundesliga-Partie am Sonntag im LIVE-TICKER.

Der hungrige Herausforderer Borussia Dortmund bleibt Titelverteidiger Bayern München dank Tormaschine Erling Haaland dicht auf den Fersen. Der stark aufspielende Pokalsieger bezwang Union Berlin verdient mit 4:2 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf den Meisterschaftsfavoriten Nummer eins wieder auf einen Punkt.

Ein Traumtor von Raphael Guerreiro (10.) und Urgewalt Haaland (24.) ebneten dem BVB schon vor der Pause den Weg zum dritten Ligasieg in Serie. Nach dem Wechsel unterlief Union-Kapitän Marvin Friedrich (52.) ein Eigentor. Durch den verwandelten Foulelfmeter von Max Kruse (57., nach Videobeweis) und einem Kopfballtreffer von Joker Andreas Voglsammer (81.) blieb die Mannschaft von Trainer Marco Rose aber auch am fünften Spieltag nicht ohne Gegentor. Haaland schnürte kurz vor Schluss mit einem traumhaften Lupfer und seinem siebten Saisontreffer den Doppelpack (83.).

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin: Der TICKER zum Nachlesen

Borussia Dortmund - Union Berlin 4:2 Tore 1:0 Guerreiro (10.), 2:0 Haaland (24.), 3:0 Friedrich (Eigentor, 52.), 3:1 Kruse (Elfmeter, 57.), 3:2 Voglsammer (81.), 4:2 Haaland (83.) Aufstellung BVB Kobel - Meunier, Akanji, Hummels (ab 89. Pongracic), Guerreiro - Witsel - Bellingham, Dahoud (ab 84. Hazard) - Reus (ab 89. Moukoko) - Malen (ab 73. Wolf), Haaland Aufstellung Union Berlin Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl (ab 77. Endo) - Ryerson, R. Khedira (ab 71. Haraguchi), Gießelmann - Öztunali (ab 55. Teuchert), Prömel - Kruse (ab 77. Voglsammer), Awoniyi (ab 55. Behrens) Gelbe Karten Friedrich (15.), Hummels (50.), Gießelmann (50.), Witsel (57.), Ryerson (90.+1)

Allerbeste Fußball-Unterhaltung wurde den 25.000 Zuschauern im Signal Iduna Park geboten. Letztlich behielt Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin verdient mit 4:2 die Oberhand.

Mit dem ersten Torschuss geriet der BVB in Führung und schlug damit den Weg auf die Siegerstraße ein. Während einer dominanten halben Stunde legten die Schwarz-Gelben einen weiteren Treffer nach, nahmen dann etwas den Fuß vom Gas. Dennoch wurde Union vor der Pause allenfalls einmal gefährlich. Nach Wiederbeginn gestaltete sich die Partie in Phasen offener. Die Eisernen ließen sich auch durch ein Eigentor und den Drei-Tore-Rückstand nicht entmutigen, verkürzten durch einen Elfmeter und über eine Standardsituation. Doch gerade, als wir uns auf eine richtig spannende Schlussphase einstellen wollten, antwortete Erling Haaland auf überragende Art und Weise.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+4 | Dann beendet Schiedsrichter Sven Jablonski das Treiben auf dem Platz.

90.+2 | Thomas Meunier flankt von der rechten Seite. Nahe des Elfmeterpunktes versucht es Erling Haaland mit großer Kunst. Mit dem Rücken zum Tor und der Hacke nimmt der Stürmer den Ball direkt und setzt ihn links am Tor vorbei.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90.+1 | Julian Ryerson packt die Sense gegen Youssoufa Moukoko aus, um das Durchbrechen des jungen Stürmers zu verhindern. Für den Norweger setzt das die erste Gelbe Karte der Saison.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: WECHSEL

89. | Marco Rose bringt in der Schlussphase noch zwei frische Kräfte. Für Mats Hummels darf Marin Pongracic ran. Und anstelle von Marco Reus kommt Youssoufa Moukoko auch noch zum Zug. Mit den Spielerwechseln sind wir damit für heute durch.

88. | Über eine Ecke von der linken Seite wird Union nochmals gefährlich. Die Hereingabe von Niko Gießelmann landet auf dem Schädel von Kevin Behrens, der seinen Kopfball etwas zu hoch ansetzt.

87. | Eine Flanke von Thomas Meunier köpft Erling Haaland aus zentraler Position rechts am Gehäuse von Andreas Luthe vorbei.

86. | Marco Reus schießt einen indirekten Freistoß aus ziemlich zentraler Position mit dem rechten Pfosten an den linken Pfosten. Marius Wolf setzt nach, doch Grischa Prömel rettet für Union in höchster Not.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: WECHSEL

84. | Direkt im Anschluss verlässt auf Dortmudner Seite Mahmoud Dahoud den Rasen, den dafür Thorgan Hazard betritt.

TOOOR! BVB vs. Union Berlin 4:2 | Torschütze: Haaland

83. | Die Reaktion des BVB lässt nicht lange auf sich warten. Aus der eigenen Hälfte schlägt Mats Hummels einen langen Ball nach vorn. Links an der Strafraumgrenze zeigt Erling Haaland seine Qualitäten. In der Luft liegend, verarbeitet der Norweger den Ball direkt und befördert die Kugel mit dem linken Fuß in hohem Bogen ins lange Eck. Der unentschlossene Andreas Luthe hat bei diesem sensationellen Treffer das Nachsehen.

TOOOR! BVB vs. Union Berlin 3:2 | Torschütze: Voglsammer

81. | Bei einer Ecke zeigen die Köpenicker ihre Qualitäten. Von der rechten Seite bringt Niko Gießelmann den Ball hoch in die Mitte. Mittig am Torraum hat Andreas Voglsammer das beste Timing und versenkt seinen Kopfball mit aller Entschlossenheit und erzielt seinen ersten Saisontreffer in der Bundesliga.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: WECHSEL

77. | Union Berlin hat das Wechselkontingent nun komplett ausgeschöpft: Kruse und Baumgartl gehen vom Feld, Endo und Voglsammer sollen für neuen Schwung sorgen.

75. | Inzwischen gestaltet sich die Partie viel offener. Natürlich suchen die Eisernen ihre Chance, obwohl der BVB weiterhin die größeren Spielanteile verzeichnet. Die heiße Phase nach dem Berliner Tor haben die Dortmunder in jedem Fall gut gemeistert.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: WECHSEL

73. | Nun wechselt auch BVB-Coach Marco Rose erstmals im Spiel: Wolf ersetzt Malen.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: WECHSEL

71. | Bei Union Berlin kommt Haraguchi für Khedira ins Spiel.

68. | Schon geht es wieder auf die andere Seite. Halbrechts in der Box taucht Julian Ryerson recht frei auf und feuert mit dem rechten Fuß. Der Schuss gerät zu zentral, Gregor Kobel reißt die Fäuste hoch und blockt das Geschoss ab.

66. | Über rechts dringt Marco Reus mit Tempo in den Sechzehner ein, wird von hinten bedrängt und gerät aus der Balance. Der Einsatz von Robin Knoche reicht aber nicht für einen Elfmeterpfiff.

62. | Auf der rechten Seite setzt sich Cedric Teuchert gut durch. Da ist Platz für Union, zwei Berliner bieten sich im Strafraum an. Doch Gregor Kobel wirft sich in die flache Hereingabe und fängt das Ding ab.

61. | Nach einer Dortmunder Ecke von der rechten Seite, getreten von Mahmoud Dahoud, landet der Ball mittig im Sechzehner bei Marco Reus, springt aber kurz vor diesem auf. Daher gelingt der Linksschuss nicht kontrolliert genug und fliegt über die Kiste.

59. | Aus der zweiten Reihe zieht Donyell Malen mit dem rechten Fuß ab. Der abgefälschte Ball fliegt pfannenfertig in die fangbereiten Arme von Andreas Luthe.

TOOOR! BVB vs. Union Berlin 3:1 | Torschütze: Kruse

57. | Max Kruse übernimmt die Verantwortung, schnappt sich den Ball und verwandelt den Foulelfmeter sicher. Mit dem linken Fuß trifft der Angreifer unten ins rechte Eck und feiert seine Torpremiere in dieser Bundesligasaison.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

57. | In der Tat wird Sven Jablonski zum Monitor gerufen und sieht dort, dass Axel Witsel Kevín Behrens trifft. Das ist ein Elfmeter - und Gelb für den Belgier!

56. | Max Kruse flankt von der linken Seite. Julian Ryerson köpft aufs Tor. Gregor Kobel pariert, aber Kevin Behrens setzt gedankenschnell nach - und geht zu Boden. Ist das ein Foul? Das müssen wir uns nochmals anschauen.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: WECHSEL

55. | Doppelwechsel bei den Gästen: Teuchert und Behrens ersetzen Öztunali und Awoniyi.

TOOOR! BVB vs. Union Berlin 3:0 | Torschütze: Friedrich (Eigentor)

52. | Nach einem Ballgewinn schalten die Schwarz-Gelben sofort um. Jude Bellingham treibt den Angriff an, spielt dann auf rechts zu Marco Reus. Dieser hat im Sechzehner Zeit, passt flach in die Mitte, wo Erling Haaland lauert. Marvin Friedrich geht dazwischen, bekommt die Sache im Torraum aber nicht geklärt und befördert den Ball ins eigene Tor.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

50. | Wegen eines taktischen Eingreifens gegen Taiwo Awoniyi fängt sich Mats Hummels seine erste Gelbe Karte der Saison ein. Den gelben Karton hätte Sven Jablonski gleich in der Hand behalten können, denn jetzt leistet sich Niko Gießelmann ein Foul an Jude Bellingham. Für diesen ist das die erste Verwarnung der laufenden Spielzeit.

49. | Nun versucht sich Raphael Guerreiro aus der zweiten Reihe. Nicht immer trifft der Portugiese die Kugel so perfekt mit dem linken Fuß wie beim 1:0. Daher fliegt das Ding an der Kiste vorbei.

47. | Sofort greifen die Gastgeber wieder nach dem Zepter. Über schnelles Direktspiel gelangt der BVB in den Sechzehner. Der Pass von Marco Ruse gerät eine Spur zu steil für Mahmoud Dahoud. Andreas Luthe spielt gut mit und schnappt sich die Kugel.

46. | Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Es geht weiter im Signal Iduna Park.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: 2. HALBZEIT

Nach 45 Minuten führt Borussia Dortmund im heimischen Signal Iduna Park gegen den 1. FC Union Berlin verdient mit 2:0. Zwar hatten die Hausherren gleich in der 1. Minute einen Schreckmoment zu überstehen, doch das Tor der Gäste wurde aufgrund einer Abseitsposition zurecht nicht anerkannt. Danach übernahmen die Schwarz-Gelben das Kommando. Die Männer von Marco Rose legten eine bärenstarke halbe Stunde hin, waren in allen Belangen überlegen und versenkten die Pille zweimal im gegnerischen Tor.

🍰 Das ist doch bislang allerbeste schwarzgelbe Sonntagsunterhaltung. Borussia führt hochverdient zur Pause! 👏 #BVBFCU pic.twitter.com/n1Jhxd4j6Z — Borussia Dortmund (@BVB) September 19, 2021

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+1 | Pause! Borussia Dortmund führt mit 2:0.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

44. | Seit dem zweiten Treffer hat der BVB nicht mehr aufs Tor geschossen. Daran möchte Mahmoud Dahoud etwas ändern, versucht es zentral an der Strafraumgrenze. Der Rechtsschuss fliegt deutlich rechts am Gehäuse von Andreas Luthe vorbei.

42. | Andreas Luthe schlägt mit dem Ball am Fuß einen Haken. Plötzlich wird es eng für den Keeper, denn da lauert Marco Reus. Letztlich aber löst er das gut und findet mit seinem Abspiel auch einen Mannschaftskollegen.

40. | Dann gibt es in der Tat gleich noch einen Torschuss von Union. Aus großer Distanz zieht Marvin Friedrich mit dem rechten Fuß ab, bringt den Ball immerhin aufs Tor. Gregor Kobel ist aufmerksam und fängt die Kugel sicher.

37. | Jetzt schaffen es die Gäste mal in den gegnerischen Strafraum. Mit dem Rücken zum Tor lässt Levin Öztunali den Ball zu Taiwo Awoniyi prallen, der in halblinker Position mit dem rechten Fuß direkt schießt, das Ding aber völlig verzieht.

35. | Die letzte Konsequenz lassen die Dortmunder derzeit vermissen. Das hilft dem Gegner, defensiv an Sicherheit zu gewinnen. Und nach wie vor dürfen die Eisernen auch immer mal mitspielen - ohne dabei großartig Ideen oder gar Durchschlagskraft zu entwickeln.

33. | Jetzt hat Dortmund genug durchgepustet und übernimmt wieder das Kommando. Das gelingt scheinbar mühelos. Sofort läuft der Ball wieder großartig durch die Reihen. Das ist gut anzuschauen.

31. | Union nistet sich richtiggehend in des Gegners Hälfte ein, erarbeitet sich eine weitere Ecke. Die bekannte Berliner Torgefahr bei Standards bleibt bislang aber aus.

29. | Über Standards von Max Kruse gelangen die Köpenicker zweimal kurz nacheinander in den Strafraum, kommen dabei aber nicht zum Abschluss. Dann liegt Robin Knoche in der Box am Boden, berappelt sich aber nach kurzer Zeit wieder.

27. | In dieser Phase schnaufen die Borussen mal ein wenig durch, was den Gästen ein paar mehr Spielanteile verschafft. So können die Eisernen zeigen, dass auch sie Fußball zu spielen verstehen.

TOOOR! BVB vs. Union Berlin 2:0 | Torschütze: Haaland

24. | Ausgehend von einem starken Ballgewinn von Mats Hummels gegen Taiwo Awoniyi greifen die Gastgeber über links an, verlagern das Geschehen dann auf die andere Seite. Von dort flankt Thomas Meunier mit ganz viel Gefühl und Genauigkeit. Mittig am Torraum steigt Erling Haaland in die Höhe und köpft unwiderstehlich aufs rechte Eck. Andreas Luthe bekommt die Fingerspitzen noch ran, vermag den Einschlag und das sechste Saisontor des Norwegers aber nicht zu verhindern.

21. | Dortmund gibt nach wie vor klar den Ton an. Die Schwarz-Gelben scheinen für die Berliner eine Numemr zu groß zu sein.

19. | Auf der Gegenseite nimmt Donyell Malen aus halblinker Position Maß. Den Rechtsschuss aufs lange Eck pariert Andreas Luthe. Wenige Augenblicke später kommt der BVB über links. Jetzt flankt Malen. Die Kugel zischt durch den Torraum, wo Unions Keeper wieder die Finger im Spiel hat.

18. | Nun zeigen sich die Köpenicker endlich mal wieder, erarbeiten sich den ersten Eckstoß dieser Partie. In dessen Folge bekommt Gregor Kobel bedrängt von Taiwo Awoniyi keine saubere Faustabwehr hin. Marvin Friedrich zieht aus der Drehung ab und schießt rechts vorbei.

16. | Der fällige Freistoß wird für Marco Reus aufgelegt, der die Kugel in den Strafraum hebt. Eher zufällig gelangt Erling Haaland per Kopf an den Ball und lenkt das Ding knapp rechts an der Kiste vorbei.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

15. | Marvin Friedrich hetzt hinter Marco Reus her, weiß sich dann nur mit einem Griff an die Schulter des Dortmunders zu helfen. Schiedsrichter Sven Jablonski greift früh zur Gelben Karte.

12. | Mit der Führung im Rücken bleiben die Westfalen dominant, halten sich weiterhin nahezu dauerhaft in des Gegners Hälfte auf. Union sieht hier keinen Stich.

TOOOR! BVB vs. Union Berlin 1:0 | Torschütze: Guerreiro

10. | Nach einem langen Diagonalball behauptet Donyell Malen auf der linken Seite die Pille. Über ein Zusammenspiel mit Mahmoud Dahoud gelangt die Kugel links in der Box bei Raphael Guerreiro. Eine Schussposition ist das nicht, der Linksfuß zieht dennoch ab und trifft den Ball perfekt mit dem Vollspann. In hohem Bogen zischt das Spielgerät unhatlbar ins lange Eck. Für den portugiesischen Nationalspieler ist das der zweite Saisontreffer.

9. | Erst jetzt funktioniert das bei den Eisernen über eine Spielverlagerung auf die linke Seite. Niko Gießelmann schlägt von dort eine Flanke, die eine sichere Beute von Gregor Kobel wird.

7. | Stück für Stück erhöhen die Hausherren den Druck, ziehen die Schlinge etwas enger zu. Union hat massive Probleme, sich zu befreien. Spielerisch funktioniert das nicht, doch zu langen Bällen möchte man sich nicht herablassen.

5. | So verlagert sich das Geschehen immer mehr in die Hälfte der Gäste, die dort ausnahmslos Defensivarbeit verrichten. Es entwickelt sich eine sehr einseitige Partie.

3. | Anschließend schicken sich die Dortmunder an, die Sache zügig in den Griff zu bekommen. Über viel Ballbesitz bestimmt der BVB das Treiben auf dem Platz.

1. | Nicht einmal eine Runde hat der Sekundenzeiger gedreht, da zappelt der Ball im Tor. Taiwo Awoniyi behält frei vor Gregor Kobel die Nerven und schießt aus sieben Metern mit dem rechten Fuß ein. Doch beim Zuspiel von Grischa Prömel stand der Stürmer im Abseits.

1. | Der Ball rollt.

BVB vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Sven Jablonski betraut. Der 31-jährige Referee kommt zu seinem 49. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Norbert Grudzinski und Christian Gittelmann. Als vierter Offizieller fungiert Dr. Arne Aarnink.

Vor Beginn | Erst zum fünften Mal stehen sich beide Klubs in der Bundesliga gegenüber. Mit jeweils zwei Siegen gestaltet sich die Bilanz ausgeglichen. Stets hatte die Heimmannschaft das bessere Ende, weshalb es für die Berliner in Dortmund noch nichts zu holen gab. Das gilt übrigens auch für die beiden DFB-Pokal-Spiele im Signal Iduna Park, die im Elfmeterschießen bzw. nach Verlängerung jeweils an den BVB gingen.

Vor Beginn | Union ist in dieser Bundesligasaison noch ungeschlagen. Saisonübergreifend sind es sechs Partien ohne Niederlage. Letztmals mit leeren Händen standen die Männer von Urs Fischer Anfang Mai in Wolfsburg da (0:3). Im bislang einzigen Auswärtsspiel dieser Saison holten die Eisernen einen Punkt (2:2 in Hoffenheim). Die einzige Pleite der laufenden Spielzeit fingen sich die Köpenicker am Donnerstag in der Europa Conference League ein. Bei Slavia Prag unterlag man mit 1:3.

Vor Beginn | Dabei baut der BVB auf eine Serie von drei Pflichtspielsiegen in Folge. Gegen Hoffenheim (3:2), Leverkusen (4:3) und in der Königsklasse gegen Besiktas Istanbul (2:1) wurden jeweils drei Zähler eingefahren. Die letzten Niederlagen steckten die Schwarz-Gelben Mitte August in Freiburg (1:2) und vier Tage zuvor im Supercup-Endspiel daheim gegen den FC Bayern München (1:3) ein. Die letzte Heimpleite in der Bundesliga geht auf Anfang April zurück. Gegen Eintracht Frankfurt zog man mit 1:2 den Kürzeren. Seither folgten in der Liga sechs Heimsiege am Stück.

Vor Beginn | Mit unserer Partie bewegen wir uns in der oberen Tabellenhälfte. Der aktuell Vierte hat den Achten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegen drei Punkte und drei Tore, mit einem furiosen Auswärtssieg also könnten die Berliner den Kontrahenten sogar überflügeln. Andererseits würden die Borussen mit einem Dreier zumindest vorübergehend Rang 2 erobern.

Vor Beginn | Nahezu gar keine Verletzungsprobleme gibt es bei den Gästen aus Köpenick. Einzig Kevin Möhwald plagten zuletzt muskuläre Probleme.

Vor Beginn | Auf Seiten der Gastgeber befindet sich Julian Brandt (Muskelverletzung) neu auf der Ausfallliste, die darüber hinaus die Namen von Emre Can (muskuläre Probleme), Soumaila Coulibaly (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Mateu Morey (Knieverletzung), Gio Reyna (Muskelverletzung), Marcel Schmelzer (Aufbautraining nach Knieoperation), Steffen Tigges (Muskelverletzung) und Dan-Axel Zagadou (Reha nach Knieoperation) umfasst.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 5. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin: Die Aufstellungen

Aufstellung BVB:

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Dahoud - Reus - Malen, Haaland

Aufstellung Union Berlin:

Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Öztunali, Prömel - Kruse, Awoniyi

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Heimvorteil! In den vier Bundesligaduellen zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Union Berlin gewann jeweils die Heimmannschaft – Dortmund mit 5:0 und 2:0; Union Berlin mit 3:1 und 2:1.

Union Berlin blieb nur bei Borussia Dortmund und beim VfL Wolfsburg in seinen ersten beiden Bundesliga-Gastspielen torlos, (mindestens) sieben Gegentore gab es für Eisernen auswärts nur bei Hertha BSC und beim BVB. Beim 0:5 im ersten BL-Gastspiel in Dortmund im Februar 2020 kassierte Union zudem die höchste Niederlage seiner noch jungen BL-Historie.

Borussia Dortmund gewann die letzten sechs Heimspiele in der Bundesliga allesamt, das gelang den Schwarz-Gelben zuvor letztmals im Frühjahr 2017 unter Thomas Tuchel. Mehr Heimsiege in Serie feierte der BVB im Oberhaus zuletzt zum Jahreswechsel 2015/16 (7).

In den ersten vier Bundesliga-Spielen kassierte Borussia Dortmund neun Gegentreffer, so viele wie letztmals in der Saison 1991/92, mehr waren es für den BVB nur in der BL-Premierensaison 1963/64 (10). Nur die Kellerkinder Hertha und Fürth sind diese Saison defensiv anfälliger als die Dortmunder (je 11 Gegentore).

Borussia Dortmund erzielte 13 Tore in den ersten vier Bundesliga-Saisonspielen, mehr waren es für die Dortmunder zum Vergleichszeitpunkt nur 2015/16 in den ersten vier Partien unter Thomas Tuchel (15). Kein Bundesligist erzielte diese Saison mehr Tore als der BVB (Bayern auch 13), keiner traf so oft aus dem Spiel heraus (11).

Union Berlin ist erstmals in der Bundesliga nach vier Spielen noch ungeschlagen (1S, 3U) und legte mit sechs Zählern den besten Saisonstart im Oberhaus der Vereinshistorie hin. Saisonübergreifend ist Union seit sechs BL-Spielen ohne Niederlage (2S, 4U), nur im Herbst 2020 blieben die Hauptstädter länger ungeschlagen (8).

Im Kalenderjahr 2021 holte Union Berlin nur zwei Auswärtssiege in der Bundesliga, kein Team weniger (exkl. Auf-/Absteiger). Aktuell warten die Köpenicker seit sieben Gastspielen im Oberhaus auf einen Sieg (4U, 3N) – laufender Vereins-Negativrekord.

Union Berlin kassierte in den ersten vier Saisonspielen nur vier Gegentore – so wenige wie nie zuvor im Vergleichszeitpunkt in der Bundesliga. Allerdings trafen die Berliner auch erst fünfmal, weniger Treffer waren es für Union nach vier Spielen nie in der noch kurzen Bundesliga-Vereinshistorie (2019/20 auch 5).

Borussia Dortmund kassierte in dieser Bundesliga-Saison vier Gegentore nach Standards, mehr als jedes andere Team. Union Berlin erzielte in der Vorsaison 40% seiner Tore nach ruhendem Ball (20 von 50, anteiliger BL-Höchstwert), in der aktuellen Spielzeit sind die Köpenicker aber noch ohne Standard-Tor.

Borussia Dortmunds Erling Haaland ist mit acht Torbeteiligungen der Top-Scorer der aktuellen Bundesligasaison (5 Tore, 3 Vorlagen). In sechs seiner letzten sieben Auftritte im Oberhaus war der Norweger an mindestens einem Tor direkt beteiligt (9 Tore, 4 Vorlagen), einzig gegen Freiburg ging er leer aus.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute ... im TV DAZN (via SmartTV) im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 5. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem BVB und Union Berlin heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Drei Siege in Folge, schon 18 Treffer in sechs Spielen: Als Marco Rose vor dem Heimspiel gegen Union Berlin um eine erste Bilanz seiner Amtszeit bei Borussia Dortmund gefragt wurde, legte der neue BVB-Coach eine kurze Denkpause ein. "Ja, wir machen Schritte nach vorne", sagte Rose dann angesichts der Zahlen, die eine deutliche Sprache sprechen. Aber, so Rose: "Hier und da machen wir auch Schritte zurück."

Letztere fallen allerdings kaum auf. Zuletzt kannte der BVB nur eine Richtung - nach vorne. Weil die Tormaschine läuft und das Team in allen drei Wettbewerben gut im Rennen liegt, durfte Rose nach fast drei Monaten bei den Westfalen zufrieden sein.

Auch wenn er noch längst nicht satt ist. "Wir sollten hungrig bleiben, wir sollten mehr wollen. Es geht darum, dass wir scharf bleiben und die nächsten Punkte einfahren", sagt der 45-Jährige.

Und das nach Möglichkeit schon am Sonntag gegen Union. Seine Mannschaft solle nach dem Sieg in der Champions League bei Besiktas Istanbul (2:1) "den Rückenwind mitnehmen", sagte Rose, warnte aber auch vor den Berlinern mit der "richtigen Type" Max Kruse im Angriff. "Sie haben inzwischen auch mit Ball einen klaren Plan. Das ist eine richtig gute Mannschaft, der es als Fußballfan Spaß macht zuzuschauen", sagt Rose.

Für den eigenen Spaß soll derweil wie gewohnt Erling Haaland sorgen. Der Norweger mit eingebauter Tor-Garantie könnte zwar eine Pause dringend benötigen, gegen Union wird Rose aber kaum auf ihn verzichten.

Erst wenn Haaland auf dem Platz nicht mehr "die Dinge umsetzt, die wir umsetzen wollen, müssen wir reagieren", sagte Rose und kritisierte erneut die hohe Belastung für Nationalspieler: "Das ist grenzwertig - da müssen wir aufpassen."

Haaland hatte auch in Istanbul getroffen und trug damit zu einer Woche bei, in der der BVB auch abseits des Platzes wichtige Weichen stellte. Eine Kapitalerhöhung mit knapp 18,4 Millionen neuen Aktien wird den Dortmundern ein Bruttoerlös von etwa 86,5 Millionen Euro bringen und zumindest die größten Löcher stopfen, die Corona gerissen hat. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sprach gar von einem "Meilenstein".

Die Krönung dieser Woche wäre nun ein weiterer Dreier. Weil auch Union noch am Donnerstag in Prag im Einsatz war, sieht Rose gute Chancen auf den vierten Sieg in Folge. "Wir sind nicht traurig, dass unser Gegner eine ähnliche Belastung hat. Aber es wird kein Riesenvorteil sein", sagte er. Ein kleiner vielleicht aber dann doch.

Quelle: SID

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick