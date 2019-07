BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung des Testspiels

Die Sommervorbereitung läuft und der BVB testet gegen Udine. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die Saison der Vorbereitungsspiele ist im vollen Gange. Bundesligist Borussia Dortmund testet im Zuge seines Trainingslagers gegen Udinese Calcio. Das Duell steigt am frühen Samstagabend in Österreich. Anstoß ist um 17 Uhr.

Es ist das erste Vorbereitungsspiel des BVB nach der USA-Reise. In den Vereinigten Staaten bestritten die Schwarz-Gelben zwei Tests und gingen zweimal siegreich vom Feld. Gegen MLS-Klub Seattle Sounders fuhr die Borussia einen 2:1-Erfolg ein. Auch gegen Champions-League-Sieger FC Liverpool feierten am Ende die Dortmunder. Mit 3:2 setzte sich das Team von Trainer Lucien Favre gegen die Mannschaft von Reds-Coach Jürgen Klopp durch.

Die Partie gegen Udine ist eines von zwei Testspielen im Rahmen des BVB-Trainingslagers imn schweizerischen Bad Ragaz. Während heute das Duell gegen den Serie-A-Klub ansteht, testet am Dienstag, 30. Juli, um 19.30 Uhr ein weiteres Mal. Der Gegner: FC St. Gallen.

Borussia Dortmund vs. Calcio - gewinnt der BVB auch den nächsten Test? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem versorgen wir Euch mit allen Informationen rund um die Partie, den Aufstellungen und informieren Euch über unseren LIVE-TICKER.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine: Das Testspiel in der Übersicht

BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine heute live im TV verfolgen - geht das?

Die Testspiele der Bundesligisten werden in der Regel eher selten im Free-TV übertragen. So ist es auch im Falle der Partie in der Vorbereitung des BVB: Borussia Dortmund vs. Udinese Calcio wird am heutigen Samstagabend nicht live im Free-TV zu sehen sein. Weder die ARD oder das ZDF noch Sport 1 oder Sky Sport News HD zeigen das Duell live im frei empfangbaren TV. Auch der Bezahlsender Sky verzichtet darauf, das Aufeinandertreffen live im Pay-TV zu senden.

Auf Eurem Smart-TV - DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine

Vorab sei gesagt: DAZN zeigt / überträgt das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Udine nicht im TV. Denn DAZN ist eine Plattform, welche ausschließlich LIVE-STREAMS zu den verschiedensten Fußballspielen und Sportarten anbietet. Dementsprechend zeigt der Streamingdienst den Test des BVB gegen Udinese in voller Länge im LIVE-STREAM. Dennoch müsst Ihr nicht darauf verzichten, das Vorbereitungsspiel auf Eurem Fernseher schauen zu können.

DAZN bringt Euch den BVB auf Euren Smart-TV. Die App des Streamingdienstes gibt es nicht nur fürs Handy oder Tablet, sondern auch für Euren Fernseher. Ladet Euch die kostenlose DAZN-App dafür aus dem App-Store Eures Smart-TV-Geräts herunter, startet die Anwendung, registriert Euch und schaut Euch den LIVE-STREAM zu BVB vs. Udine in voller Länge an. Mehr Informationen zu DAZN findet Ihr in unserem Übersichtsartikel oder im nächsten Abschnitt zum LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Der LIVE-STREAM ist die einzige Möglichkeit, das Duell zwischen Borussia Dortmund und Udine heute Abend live zu verfolgen. Dafür gibt es genau einen Stream, der Euch zur Verfügung steht. Denn alle Sender, die das Testspiel des BVB nicht im TV zeigen, übertragen das Duell auch nicht im LIVE-STREAM. Welchen Stream Ihr also nutzen müsst, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine heute im LIVE-STREAM

DAZN ist Eure einzige Option am heutigen Samstag. Der Streamingdienst ist der einzige Anbieter, der das Testspiel des BVB überträgt. Ab 17 Uhr zeigt DAZN Borussia Dortmund vs. Udine in voller Länge im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr keine Sekunde des Vorbereitungsspiels der Schwarz-Gelben.

Pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff, geht DAZN auf Sendung und versorgt Euch vorab mit den wichtigsten Informationen rund um die Partie. Startet Ihr den LIVE-STREAM bei DAZN, begrüßt Euch die Stimme von Max Gross. Der DAZN-Kommentator begleitet Euch während der gesamten 90 Minuten.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine heute kostenlos im LIVE-STREAM - so geht's!

Um den LIVE-STREAM von DAZN zu BVB vs. Udine nutzen zu können, müsst Ihr beim Streamingdienst registriert sein. Seid Ihr allerdings noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos, ist das ebenfalls kein Problem. Denn dann könnt Ihr Borussia Dortmund vs. Udine sogar vollkommen kostenlos erleben. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat und erlebt vier Wochen lang alle LIVE-STREAMS bei DAZN gratis.

Es lohnt sich. Schließlich zeigt DAZN zahlreiche Testspiele in der langen Sommerpause der europäischen Top-Klubs. Doch damit nicht genug: Sobald die Saison in wenigen Wochen wieder losgeht, bringt Euch DAZN Spitzenfußball auf Eure Bildschirme. Schließt Ihr jetzt einen kostenlosen Probemonat ab, erlebt Ihr die Starts der europäischen Top-Ligen in den nächsten vier Wochen live und kostenlos. Neben der Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga und Co. ist ein weiterer Wettbewerb neu im Programm des Streamingdienstes: DAZN überträgt die Bundesliga! Welche Partien der höchsten deutschen Spielklasse zum Übertragungspaket von DAZN gehören, haben wir Euch in unserem Übersichtsartikel zusammengestellt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine im LIVE-STREAM bei DAZN - Was kostet ein Abo? Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Hat Euch die DAZN-Programmvielfalt und der kostenlose Probemonat überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 11,99 monatlich und könnt das Abonnement jederzeit monatlich kündigen. Für Nutzer, die ohnehin keinen einzigen Monat im Jahr auf DAZN verzichten können, empfehlen wir die DAZN-Jahreskarte. Diese kostet einmalig 119,99 Euro. Ihr spart also im Vergleich zum monatlichen Abonnement 24 Euro und könnt ein ganzes Jahr lang alle LIVE-STREAMS bei DAZN genießen.

Handy, Tablet, Smart-TV oder Playstation4 - DAZN ist auf nahezu allen mobilen Geräten verfügbar. Auf Eurem Computer / Laptop findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.de. Für alle anderen Geräte könnt Ihr Euch die kostenlose DAZN-App in den gängigen Portalen downloaden:

BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine heute im ERGEBNIS-TICKER verfolgen

Borussia Dortmund ohne den LIVE-STREAM von DAZN verfolgen - geht das? Ja, das geht. Mit dem Ergebnis-TICKER von Goal zu Borussia Dortmund vs. Udine seid Ihr ebenfalls hautnah dabei und verpasst keine Entscheidung im Testspiel des BVB.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren Ticker auf www.goal.com oder in unserer kostenlosen Goal-App:

BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine: Die Aufstellungen

Mit welcher Elf startet BVB-Trainer Lucien Favre in das Duell gegen Udine? Wen schicken die Italiener ins Rennen? Wenn beide Mannschaften ihre Startformationen veröffentlicht haben, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udine? Die Übertragung des Testspiels im Überblick