BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Empoli U19 - die Youth League heute live im STREAM und TV sehen

In den Play-offs der UEFA Youth League geht es für die U19 des BVB gegen Empoli um den Einzug in das Achtelfinale. Anstoß der Partie ist am heutigen Dienstag, 8. Februar 2022, um 18 Uhr im Stadio Carlo Castellani in Empoli. GOAL erklärt Euch nachfolgend, ob Ihr die Partie heute live im Free-TV verfolgen könnt, ob LIVE-STREAMS zur Verfügung stehen und bei welchem Anbieter Ihr ein Abonnement braucht, falls das Spiel nicht im frei empfangbaren Fernsehen läuft.

Auf die U19 des BVB wartet in den Play-offs der Youth League mit den A-Junioren des FC Empoli eine schwierige, aber keinesfalls unlösbare Aufgabe. In der Gruppenphase sicherte sich das Team von Trainer Mike Tullberg am sechsten Spieltag den Einzug in die K.-o.-Phase und überholte somit doch noch die Auswahl von Ajax Amsterdam. "Empoli ist im vergangenen Jahr in Italien Meister geworden. Das wird für meine Jungs eine große Herausforderung, aber wir wollen natürlich weiterkommen", so der Coach in einer Stellungnahme des Klubs.

Dass diese Herausforderung aber durchaus zu meistern ist, zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die Tabelle der Primavera 1, also dem Pendant zur deutschen U19-Bundesliga. Dort steht die U19 des FC Empoli auf dem 15. Tabellenplatz und befindet sich in akuter Abstiegsnot. In den bisherigen zwei Youth-League-Runden schaltete das Team aus der Toskana unter anderem die Junioren von Roter Stern Belgrad aus, im zweiten Match gelang ein überzeugender 5:0-Erfolg.

Wer zieht in das Achtelfinale ein, die U19 von Borussia Dortmund oder doch die Mannschaft aus Empoli? Eine Entscheidung fällt am heutigen Abend - und so seid Ihr live dabei!

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Empoli U19: Die Youth-League-Partie in der Übersicht

Begegnung: BVB U19 vs. Empoli U19

Wettbewerb: UEFA Youth League, Play-offs

Datum: 8. Februar 2022, 18 Uhr

Austragungsort: Stadio Carlo Castellani, Empoli (Italien)

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Empoli U19 heute live: Wie ist der Modus der Youth League?

In der Youth League gibt es zwei Wege: den Meisterweg und den Weg über die Gruppenphase. In der Gruppenphase treten exakt die 32 Teams an, deren erste Mannschaft für die CL qualifiziert ist. Der Modus ähnelt dem aus der Champions League, allerdings kommen nur die Gruppenersten direkt in das Achtelfinale.

Die acht Gruppenzweiten spielen in den Play-offs dann gegen die acht Teams, die sich in den ersten beiden Runden des Meisterschaftsweges in Hin- und Rückspiel durchsetzen konnten. Teilnahmeberechtigt sind die jeweiligen Meister der Vorsaison aus den 32 Ländern mit dem höchsten UEFA-Klubkoeffizienten. Ab den Play-offs gibt es dann nur noch ein Spiel pro Runde. Titelverteidiger ist übrigens die Mannschaft von Real Madrid.

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Empoli U19: Die Youth League heute live im Free-TV?

Jahrelang war die Youth League ein fester Programmpunkt beim Free-TV-Sender Sport 1, regelmäßig wurden Begegnungen mit deutscher Beteiligung vom Münchner Unternehmen übertragen.

Seit dem Beginn der Saison 2021/22 hält der Sportsender jedoch nicht mehr die Rechte - somit sind auch die Partien des UEFA-Wettbewerbs aus dem frei empfangbaren Fernsehen verschwunden.

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Empoli U19 heute live: Die Youth League im kostenlosen LIVE-STREAM?

Das heißt jedoch nicht, dass Ihr zwingend ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, um Dortmund gegen Empoli live zu sehen. Denn auf uefa.tv werden am 8. und 9. Februar jeweils zwei Partien live und in voller Länge übertragen.

Dazu gehört auch das Duell des deutschen Vertreters mit dem amtierenden italienischen A-Jugend-Meister. Ab 18 Uhr könnt Ihr einfach die Website aufrufen, Euch kostenlos einen Account anlegen und den LIVE-STREAM starten. Auch die Highlights sind via uefa.tv abrufbar.

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Empoli U19 heute live: Die Youth League auch auf Sky oder DAZN?

Darüber hinaus bietet sich für alle DAZN-Kunden auch die Möglichkeit, das Spiel über die Plattform zu sehen. Sky hält hingegen keine Übertragungsrechte. Um 18 Uhr startet die DAZN-Übertragung, kommentiert wird das Spiel von Felix Keil. Solltet Ihr noch kein Abo beim Streamingdienst haben, erklären wir Euch nachfolgend kurz den Weg dorthin.

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Empoli U19 heute live: Die Youth League und mehr im LIVE-STREAM auf DAZN

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Empoli U19: Die Aufstellungen

Sobald die beiden Trainer ihre jeweilige Aufstellung bekanntgegeben haben, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.