BVB vs. Slavia Prag: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - alles zur Champions League

Der BVB kämpft im Fernduell mit Inter Mailand um das CL-Achtelfinale. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel gegen Slavia Prag im TV oder LIVE-STREAM läuft.

Champions League , Gruppe F: Borussia Dortmund (BVB) trifft am 6. und letzten Spieltag am Dienstagabend auf Slavia Prag . Anstoß im Signal-Iduna-Park ist um 21 Uhr.

Der BVB kämpft mit um das zweite Achtelfinalticket hinter dem . Vor dem letzten Spiel liegen beide Klubs mit sieben Punkten gleichauf, der direkte Vergleich geht aber an die Italiener. Inter muss jedoch zum Abschluss gegen Barca ran, während die Borussia mit Slavia die einfachere Aufgabe zu bewältigen hat.

Die Tschechen sind mit zwei Punkten bereits ausgeschieden, das Hinspiel ging mit 2:0 an die Schwarz-Gelben.

vs. : Wo könnt Ihr das Champions-League-Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen? Wer zeigt / überträgt die Königsklasse? Wir verraten es Euch. Außerdem informieren wir Euch in diesem Artikel über unseren LIVE-TICKER , die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Teams.

BVB vs. Slavia Prag: Das Champions-League-Spiel im Überblick

BVB vs. Slavia Prag heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Gruppenphase? In dieser Saison übernehmen Sky und DAZN die Übertragung der Königsklasse. Im Free-TV wird die dagegen nicht übertragen.

BVB vs. Slavia Prag wird somit nicht live im Free-TV gezeigt. Hier ein kurzer Überblick zur Aufteilung zwischen DAZN und Sky.

Die Champions League im LIVE-STREAM bei DAZN. Das zeigt der Streamingdienst:

DAZN zeigt 110 von 138 Partien live im Einzelspiel - ausschließlich im LIVE-STREAM

DAZN überträgt den Großteil der Spiele exklusiv in voller Länge

Die Champions League live bei Sky. Das zeigt der Bezahlsender:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, live in der Konferenz

Zusätzlich überträgt Sky pro Spieltag zwei Partien live und exklusiv im TV sowie im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. Slavia Prag heute exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM

Wichtige Information: Das entscheidende Gruppenspiel zwischen dem BVB und Slavia Prag übertragt nur DAZN heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Bei Sky bekommt Ihr lediglich Ausschnitte des Spiels in der Konferenz zu sehen. BVB-Fans müssen am Dienstag also auf DAZN zurückgreifen.

Pünktlich um 20.40 Uhr beginnt DAZN mit der Übertragung. Ab diesem Zeitpunkt verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens beider Teams in der Champions League.

Borussia Dortmund vs. Slavia Prag heute im LIVE-STREAM bei DAZN! Alle Infos zur Übertragung der Königsklasse:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: 20.40 Uhr

20.40 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Der direkte Weg zum Spiel: www.dazn.com

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. Slavia Prag heute exklusiv in voller Länge und KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Habt Ihr Lust, BVB vs. Slavia Prag heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN zu schauen? Dann schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat sichern! DAZN schenkt all seinen Neukunden die ersten 30 Tage gratis. Erst danach muss man sich entscheiden, ob man den Dienst für 11,99€/Monat oder 119,99€/Jahr weiter nutzen will.

Was DAZN neben der Champions League sonst so überträgt? Unter anderem die , , , und die . Ihr seid nicht nur Fußballfans? DAZN hat außerdem die NFL, NHL und die NBA im Angebot.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere Übersichtsartikel:

Borussia Dortmund vs. Slavia Prag heute im LIVE-STREAM bei DAZN mit der kostenlosen App des Streamingdienstes :

BVB vs. Slavia Prag heute live im TV verfolgen - Geht das?

Oben wurde bereits erwähnt, dass BVB vs. Slavia Prag heute ausschließlich im LIVE-STREAM bei DAZN in voller Länge übertragen wird. Dennoch kann man sich das Spiel auf seinem TV anschauen.

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. Slavia Prag heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

Anders als Sky hat DAZN keinen klassischen TV-Sender. Die Übertragung von BVB gegen Slavia läuft bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM .

DAZN bringt Euch BVB vs. Slavia Prag heute im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV oder Eure Konsole! Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen Fernsehern oder Konsolen installierbar. So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt BVB vs. Slavia Prag heute im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt BVB vs. Slavia Prag heute live im Pay-TV

Der Bezahlsender Sky überträgt BVB vs. Slavia Prag heute nicht live als Einzelspiel . Hierfür hat DAZN am Dienstag die eklusiven Rechte.

BVB vs. Slavia Prag wird bei Sky live im TV zu sehen sein, jedoch nur in einer Konferenz mit allen anderen Spielen des Abends.

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

BVB vs. Slavia Prag heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer den BVB gegen Slavia Prag nicht via LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen kann, bekommt von Goal eine Alternative:

Im LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten zwischen Borussia Dortmund und Slavia Prag auf dem Laufenden. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch heute Abend in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten Szenen der CL-Begegnung.

Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos! Ihr findet unseren Ticker unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App.

Aufstellung BVB:

Aufstellung Slavia Prag:

Die Aufstellungen werden ca. 60 Minuten vor Anpfiff veröffentlicht.

BVB vs. Slavia Prag: Champions League, Tabelle der Gruppe F

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. FC Barcelona 5 7:3 11 2. Inter Mailand 5 9:7 7 3. Borussia Dortmund 5 6:7 7 4. Slavia Prag 5 3:8 2

BVB vs. Slavia Prag: Die Bilanz

BORUSSIA DORTMUND 1 DUELL SLAVIA PRAG 1 Siege 0 0 Unentschieden 0 0 Niederlagen 1 2 Tore 0

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Slavia Prag heute live? Die Champions-League-Übertragung auf einen Blick