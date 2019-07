BVB (Borussia Dortmund) vs. Seattle Sounders: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - so wird das Testspiel übertragen

Borussia Dortmund testet auf der US-Tour gegen die Seattle Sounders. Goal verrät, wo und wann das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Bundesligist befindet sich auf USA-Reise, wo der BVB die Vorbereitung auf die neue Saison fortsetzt. Am Donnerstagmorgen (18. Juli) um 4.30 Uhr trifft die Favre-Elf auf die .

Seattle befindet sich in der Western Conference mitten in der -Saison und gibt sich dennoch die Ehre, wenn Dortmund zu Gast in der US-amerikanischen Metropole ist. Erst am Sonntag traf man auf - und siegte mit 2:1.

Lucien Favre und seine Mannschaft beginnen mit dem Spiel im CenturyLink Field die Vorbereitungen auf das erste Pflichtspiel gegen den FC Bayern am 3. August, wenn es im Signal Iduna Park um den Supercup geht. Mit namhaften Neuzugängen will Schwarz-Gelb in diesem Jahr angreifen und dem Rekordmeister aus München den Titel streitig machen. Ohne fünf Profis machte sich der BVB zuletzt auf nach Übersee.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Seattle Sounders live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal verrät, wie das geht.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Seattle Sounders: Die Daten zum Testspiel

Duell BVB vs. Seattle Sounders Datum Do., 18. Juli 2019 | 4.30 Uhr Ort CenturyLink Field, Seattle Zuschauer 72.000 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) vs. Seattle Sounders: Das Testspiel live im TV sehen

BVB vs. Seattle Sounders findet auf US-amerikanischem Boden statt, sodass sich mit der Zeitverschiebung eine Anstoßzeit von 4.30 Uhr ergibt. Um diese Zeit wird kein deutscher Fernsehsender das Spiel live übertragen.

Das bedeutet, dass die Begegnung weder live bei Sport1 noch bei einem anderen Kanal zu sehen sein wird.

Glück haben jedoch Fans, die sich um diese Zeit einen LIVE-STREAM anschauen wollen - denn solch einen gibt es. Infos dazu erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Seattle Sounders: Das Testspiel im LIVE-STREAM anschauen

Zwar läuft der schwarz-gelbe Test gegen den US-amerikanischen Klub nicht live im TV, dafür kommt BVB vs. Seattle aber live im Internet. DAZN ist dabei Euer Ansprechpartner, wenn Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen wollt.

Die Anstoßzeit ist um 4.30 Uhr deutscher Zeit, sodass der Anpfiff mitten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ertönen wird.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Seattle Sounders im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN hat sich die Übertragungsrechte für Begegnungen mit BVB-Beteiligung in der Vorbereitung auf die neue Saison gesichert. Das bedeutet, dass der BVB in den kommenden Wochen öfter bei DAZN zu sehen sein wird.

Um die LIVE-STREAMs von DAZN anschauen zu können, müsst Ihr Euch zunächst als Abonnent anmelden. Für jeden Neukunden hat der Ismaninger Sender jedoch einen Gratismonat parat, damit man sich die DAZN-Welt erstmal kostenlos anschauen kann.

Kommentieren wird am Donnerstag Max Gross, wenn der BVB seine Visitenkarte in Seattle abgibt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Seattle Sounders im LIVE-STREAM bei BVB-TV

Neben DAZN wird die Partie zwischen Dortmund und Seattle auch auf dem hauseigenen Sender des deutschen Vizemeisters im LIVE-STREAM übertragen. Auch bei BVB-TV startet die Übertragung kurz vor Anpfiff am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr.

Allerdings braucht Ihr auch hier ein Abonnement. Das kostet Euch monatlich 1,99 Euro.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Seattle Sounders: Die Highlights

Habt Ihr die vollen 90 Minuten zwischen dem MLS-Klub und dem Bundesligisten verpasst, dann müsst Ihr dennoch nicht verzagen.

Denn bei DAZN könnt Ihr das Spiel Seattle Sounders vs. Borussia Dortmund entweder mit den besten Szenen sehen oder gleich die ganze Partie nochmal anschauen. Das geht mit der Re-Live-Funktion.

Dafür braucht Ihr lediglich einen Zugang zur Streamingwelt von DAZN, den Ihr durch ein Abonnement generiert.

BVB (Borussia Dortmund): Der Sommerfahrplan