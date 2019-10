BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Schalke 04 U19 heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Informationen zur Übertragung

In der U19-Bundesliga kommt es zum Duell der beiden Erzrivalen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr BVB vs. Schalke live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Eine Woche vor dem großen Revierderby in der messen sich die Nachwuchsmannschaften beider Klubs, die U19 von trifft auf die des . Anpfiff der Partie vom 8. Spieltag der A-Junioren Bundesliga ist am Sonntag um 11 Uhr.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des U19-Duells zwischen dem BVB und Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM. Wer wissen will, welche Spiele heute noch live übertragen werden, wird in unserer Übersicht in einem separaten Artikel auf unserer Seite fündig.

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Schalke 04 U19: Das Duell im Überblick

SPIEL Borussia Dortmund gegen Schalke 04 | U19 Bundesliga DATUM Sonntag, 20. Oktober 2019 ANPFIFF 11 Uhr ORT BVB-Fußballpark Hohenbuschei KAPAZITÄT 2.000 Plätze TV - LIVE-STREAM DFB-TV

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Schalke 04 U19: Gibt es eine Übertragung live im TV

Alle, die sich das Nachwuchs-Duell am Sonntag live im TV anschauen wollen, müssen nun eine Enttäuschung hinnehmen: Das U19-Bundesliga-Spiel zwischen dem BVB und S04 kommt hierzulande nicht im TV.

Der Grund dafür ist einfach: Keiner der hierzulande etablierten Fernsehsender hat sich die Rechte an BVB U19 vs. S04 U19 gesichert.

Dennoch gibt es eine Übertragung des Aufeinandertreffens der beiden Kontrahenten. Die Lösung ist ein LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Schalke 04 U19 im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Das Revierderby der Junioren ist - wie bereits erwähnt - im LIVE-STREAM zu sehen. Dabei gibt es gleich zwei Möglichkeiten. Welche das sind, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

BVB vs. Schalke 04: Das U19-Duell im LIVE-STREAM auf DFB-TV

Auf dem offiziellen Streaming-Kanal des deutschen Fußball-Bundes werden vereinzelt Spiele im LIVE-STREAM angeboten - so auch das Duell zwischen der U19 des BVB und der von Schalke 04. Die Streams auf DFB-TV sind für alle User kostenlos verfügbar.

Der Stream beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 11 Uhr erfolgen soll.

Seit 2014 ist die Seite "responsive", d. h. für mobile Endgeräte optimiert. Die DFB-TV App wurde aus dem App-Store genommen und wird nicht mehr angeboten. DFB-TV ist aber über die DFB-App, die es im iTunes-Store und im Android-Store gibt, zu empfangen.

BVB U19 vs. Schalke 04 U19 im LIVE-STREAM auf YouTube

Der DFB verbreitet die Übertragung des Spiels nicht nur auf der hauseigenen Plattform, sondern auch im LIVE-STREAM auf Youtube. Dort kann man bequemm von jeder Plattform zuschauen - egal ob vom PC, Laptop, Smartphone oder Tablet. Einfach auf diesem Link hier klicken und Ihr gelangt zum YouTube-LIVE-STREAM zu BVB U19 vs. Schalke 04 U19.

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Schalke 04 U19: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung der U19 des BVB:

Deubel - Knoop, Fejani, Amedick, Pherai, Reyna, Knauff, Moukoko, Thaqi, Kuffour, Wengerowski

Mit dieser Aufstellung geht die U19 von Schalke 04 in die Partie:

Canpolat - Barnes, Cross, Tost, Thiaw, Kaparos, Aydin, Matter, Hoppe, Bozdogan, Michael