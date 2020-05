BVB (Borussia Dortmund) gegen Schalke 04 live im Free-TV: Sky zeigt die Konferenz kostenlos

Nach längerer Unterbrechung steht heute in der Bundesliga das Revierderby auf dem Programm. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung live im Free-TV.

Nachdem die wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März pausieren musste, steht für und Schalke 04 zum Saison-Neustart gleich das Revierderby auf dem Programm. Es ist die 96. Begegnung der beiden Vereine im deutschen Oberhaus - aber erstmals wird das Aufeinandertreffen ohne Fans im Stadion stattfinden. Anstoß ist um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park.

Um dennoch live dabei sein zu können, wenn die Wiederaufnahme des Ligabetriebs wagt, seid Ihr somit auf die TV-Bildschirme angewiesen. Es gibt an dieser Stelle jedoch gute Nachrichten: Selbst wenn Ihr die Bundesliga bislang stets im Stadion verfolgt habt, müsst Ihr kein zusätzliches Abonnement abschließen.

In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung des Revierderbys zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Schalke 04 live im Free-TV. Zudem liefern wir Euch bereits vor dem Anstoß die Aufstellungen, mit denen die beiden Teams die ungewohnte Herausforderung vor leeren Rängen angehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Schalke 04: Das Revierderby in der Übersicht

Duell Borussia Dortmund vs. Datum Samstag, 16. Mai 2020 | 15.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer Austragung ohne Zuschauer

BVB (Borussia Dortmund) gegen Schalke 04 heute live im Free-TV: So wird das Revierderby gezeigt / übertragen

Anfang März verkündete die nordrhein-westfälische Landesregierung unter Ministerpräsident Armin Laschet erste Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern: Da in diesem Zuge Veranstaltungen über 1000 Personen abgesagt wurden, musste bereits das Derby zwischen und dem ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Es sollte für die nächsten zwei Monate die vorerst letzte Partie in der Bundesliga bleiben. Zu groß die Angst der Bundesregierung, dass sich die Fußballer untereinander anstecken könnten. Lange mussten die Liebhaber des deutschen Fußballs daher auf eine Entscheidung warten, ob die Saison in der 1. und vor leeren Rängen fortgesetzt werden kann.

Letzte Woche verkündete die DFL schließlich die geplante Wiederaufnahme des Ligabetriebs für den 16. Mai. Zudem wurde beschlossen, dass die Saison an der Stelle weitermachen soll, wo durch die Coronakrise aufgehört werden musste - mit dem 26. Spieltag und vor leeren Rängen. Bereits seit einigen Tagen befinden sich die Vereine deshalb in Quarantäne.

Die große Frage an diesem Wochenende lautet daher, wie das von der DFL vorgelegte Hygienekonzept in der Praxis umgesetzt werden kann. Doch viele Fans möchten auch wissen, wie die Bundesliga heute live im Free-TV gezeigt / übertragen wird. In diesem Absatz liefern wir Euch alle wichtigen Informationen zu diesem Thema. Deshalb: Einfach weiterlesen!

Das Revierderby heute live im Free-TV verfolgen: Sky zeigt die Konferenz kostenlos

Gute Nachrichten für alle, die heute eine Abwechslung vom eintönigen Alltag suchen: Die Bundesliga wird heute live im Free-TV übertragen. Doch ist auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 von dieser Regelung betroffen und wird die Begegnung auch im frei empfangbaren Fernsehen in voller Länge zu sehen sein?

Das Revierderby heute live im Free-TV bei Sky Sport News schauen

Neben dem Streamingdienst DAZN, der bis zuletzt die Freitags- und Montagsspiele gezeigt hat, hat sich auch der Pay-TV-Anbieter Sky die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert. Doch an den nächsten beiden Wochenenden Wochenende können auch Fans, die bislang kein Sky-Abonnement besitzen, auf das Angebot des TV-Senders zugreifen.

An den kommenden beiden Spieltagen wird Sky seine Samstag-Konferenz einem großen Publikum zur Verfügung stellen. Auf dem hauseigenen Fernsehsender Sky Sport News könnt Ihr die Begegnungen, die nachmittags für 15.30 Uhr angesetzt sind, kostenlos und ohne vorherige Anmeldung im TV und im Live-Stream verfolgen.

Somit werden auch Ausschnitte des Revierderbys zwischen dem BVB und Schalke im Free-TV zu sehen sein. Auf Sky Sport News erfahrt Ihr somit innerhalb weniger Sekunden, wenn Euer Team ein Tor geschossen hat oder andere Szenen die Gemüter der Spieler erhitzen.

Die Highlights der Revierderbys im Free-TV ansehen

Neben der Übertragung auf Sky Sport News gibt es zudem auch die Möglichkeit, sich eine Zusammenfassung des Revierderbys in der Sportschau (um 18 Uhr auf Das Erste) oder in den dritten Programmen der ARD anzuschauen. Das ZDF darf im Aktuellen Sportstudio (gegen 23 Uhr) zudem ebenfalls die Highlights der Begegnung präsentierten.

Das Revierderby heute live im TV sehen: So wird Borussia Dortmund gegen Schalke 04 noch übertragen

Das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird an diesem Wochenende live im Free-TV zu sehen sein. Sky zeigt / überträgt die Samstag-Konferenz im frei empfangbaren Fernsehen. Doch gibt es im Pay-TV auch eine Lösung, um die komplette Begegnung Eures Lieblingsvereins zu schauen?

Die Bundesliga heute live im TV verfolgen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Der Pay-TV-Anbieter Sky gehört zu den größten TV-Partnern der Bundesliga und zeigt / überträgt in dieser Saison 266 von 306 Spielen. Neben der bereits angesprochenen Konferenz, die auch auf Sky Bundesliga 1 zu sehen sein wird, könnt Ihr somit auch das Revierderby in voller Länge erleben.

Einen Haken hat dieser Service von Sky trotzdem: Um den BVB gegen Schalke heute live sehen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky besitzen. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr alle möglichen Pakete, die Ihr buchen könnt und erfahrt auch, welche Zahlungsmethoden angeboten werden.

Borussia Dortmund und Schalke 04 heute live sehen: Alle Infos zur Übertragung

Bereits um 14 Uhr beginnt Sky heute im tipico Countdown auf Sky Sport Bundesliga 1 mit der Vorberichterstattung zur Bundesliga. Darin wird der Sender wegen der Brisanz des Duells den Fokus auf das Revierderby legen.

Wie bereits in den letzten Wochen bei der TV-Sendung Die hisTOOORische Sky-Konferenz wird Euch auch heute Moderator Michael Leopold durch den Nachmittag führen, an seiner Seite sorgt Experte Dietmar Hamann für die Analysen.

Um 15.15 Uhr und somit wenige Minuten vor dem Anstoß wird Sky auf Sky Sport Bundesliga 2 ins Stadion schalten. Als Kommentator ist heute Jonas Friedrich im Einsatz, der Euch während der 90 Minuten mit allen wichtigen Infos versorgen wird.

Das Revierderby im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Allen Sky-Kunden, die heute um 15.30 Uhr nicht vor dem Fernseher sitzen können, bietet Sky zudem die Möglichkeit, das Revierderby über die Online-Anwendung Sky Go zu schauen. Auch hier beginnt schon um 14 Uhr die Übertragung, ab 15.15 Uhr wird live aus dem Stadion gesendet.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, müsst Ihr Sky Go auf eines Eurer mobilen Geräte herunterladen und Euch mit dem PIN einloggen, den Ihr bei Vertragsabschluss von Sky erhalten habt.

Zudem könnt Ihr das Revierderby auch im LIVE-STREAM bei Sky Ticket verfolgen. Der Unterschied zu Sky Go liegt darin, dass Ihr hierfür kein langfristiges Abonnement abschließen müsst, sondern Euch auch noch wenige Minuten vor dem Anstoß anmelden könnt.

Mit Sky Ticket erhaltet Ihr Zugang zu den einzelnen Live-Streams, jedoch keine Freischaltung für die Sender an Eurem Fernseher. Der erste Monat Sky Ticket kostet Euch mit dem Sportpaket 9,99 Euro, danach erhöht sich der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Schalke 04: Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM