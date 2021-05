BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Die offizielle Aufstellung im DFB-Pokalfinale

Borussia Dortmund (BVB) und RB Leipzig spielen heute in Berlin um den DFB-Pokal. Wir werfen einen Blick auf die möglichen Aufstellungen.

Es geht um den zweitwichtigsten Titel in Deutschland: Im Finale des DFB-Pokals trifft RB Leipzig auf Borussia Dortmund. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist heute um 20.45 Uhr.

Zum zweiten Mal binnen drei Jahren hat Leipzig den Einzug ins Pokalfinale geschafft. Schon 2019 griffen die Sachsen nach dem ersten Titel der Vereinsgeschichte, doch damals unterlagen die Bullen noch unter Ralf Rangnick gegen den FC Bayern klar mit 0:3. Gelingt Leipzig heute im zweiten Anlauf der Sieg?

Die Dortmunder haben in ihrem Trophäenschrank deutlich mehr zu bieten, doch auch der BVB wartet schon ungewöhnlich lange auf einen großen Titel. 2017 gewannen die Dortmunder letztmals den DFB-Pokal, damals noch unter Coach Thomas Tuchel durch einen 2:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt. Kann der BVB diese Durststrecke heute beenden?

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund im Pokalfinale in Berlin: Goal liefert die Aufstellung zum Spiel und blickt schon vorher auf die möglichen Formationen.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das DFB-Pokalfinale im Überblick

BEGEGNUNG RB Leipzig vs. Borussia Dortmund WETTBEWERB DFB-Pokal | Finale ORT Olympiastadion | Berlin ANSTOSS 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER) SCHIEDSRICHTER Felix Brych (München) POKALSIEGE RB Leipzig: 0

Borussia Dortmund: 4 (1965, 1989, 2012, 2017)

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die offizielle Aufstellung

Aufstellung RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Sabitzer, Haidara, Olmo - Sorlöth, Hwang.

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can - Reus, Dahoud, Sancho - Haaland.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die voraussichtliche Aufstellung

Die Sachsen verzichten im zweiten Pokalfinale ihrer Geschichte auf Schlüsselspieler Angelino. Der Spanier steht nicht im Kader, Trainer Julian Nagelsmann wollte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel nicht auf die genaueren Gründe eingehen. Nach Informationen von Goal und SPOX sind es rein sportliche Gründe, weshalb der Spanier in Berlin nicht dabei ist. Tyler Adams steht den Leipzigern wegen Rückenbeschwerden nicht zur Verfügung.

Rechtzeitig fit geworden ist hingegen Christopher Nkunku, der ebenfalls an Rückenproblemen laborierte. Damit hat Julian Nagelsmann in seinem letzten Pokalspiel mit Leipzig fast den gesamten Kader zur Verfügung.

+++ Perso-Update vor dem Finale +++



▫️ Christo #Nkunku ist wieder fit und bereit für das Pokalfinale.



▫️ Tyler #Adams steht aufgrund von Rückenbeschwerden morgen nicht zur Verfügung.



▫️ #Angelino ist aus sportlichen Gründen nicht mit nach Berlin gereist. pic.twitter.com/2McmkStGYW — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) May 12, 2021

So könnte die Aufstellung von RB Leipzig aussehen:

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban, Halstenberg - Kampl, Sabitzer - Olmo, Nkunku, Forsberg - Hwang

Beim BVB dreht sich in Sachen Personal alles um Stürmerrakete Erling Haaland. Der Norweger fehlte zuletzt mit muskulären Problemen, stieg zu Wochenbeginn aber wieder ins Mannschaftstraining ein. Trainer Edin Terzic sagte am Mittwoch, das Trainerteam werde erst heute eine Entscheidung über einen möglichen Einsatz Haalands treffen.

Definitiv nicht dabei ist Torwart Marwin Hitz. Der Schweizer zog sich im Ligaduell gegen die Leipziger am vergangenen Wochenende einen Kapselriss zu. Für ihn rückt sein Landsmann Roman Bürki zwischen die Pfosten. Ebenfalls fehlen werden die langzeitverletzten Akteure Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou und Youssoufa Moukoko.

🎙 #Terzic: "Erling stand zum ersten Mal seit knapp zwei Wochen wieder mit uns auf dem Platz, das sah schon ordentlich aus. Wir werden nach der Einheit im Stadion und dem Tag morgen schauen, ob es reicht."#DFBPokal #LeipzigBVB pic.twitter.com/odcRqco8gE — Borussia Dortmund (@BVB) May 12, 2021

Die voraussichtliche Aufstellung des BVB:

Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Sancho, Reus, Hazard - Haaland

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen im Ligaspiel am vergangenen Wochenende

Bereits am vergangenen Wochenende trafen beide Teams in der Bundesliga aufeinander, Dortmund setzte sich zu Hause mit 3:2 durch. Für beide Trainer ging es dabei darum, einerseits die Mannschaft für Berlin möglichst einzuspielen, sich andererseits aber auch noch Möglichkeiten für Überraschungen offen zu halten.

Die Leipziger setzten in Dortmund zu Beginn auf eine Dreierkette, auf den Außen verteidigten Benjamin Henrichs und der bereits angesprochene Angelino. Beide überzeugten nicht und wurden frühzeitig ausgewechselt. Der Spanier wird definitiv nicht in Berlin spielen, dass Henrichs eine erneute Chance bekommt, erscheint ebenfalls unwahrscheinlich.

Im Sturm zeigte sich Hwang Hee-Chan zuletzt deutlich formverbessert und dürfte allein aufgrund seiner Geschwindigkeit auch im Pokalfinale wieder spielen. In Dortmund fehlte noch Nkunku, der - wenn fit - ein wichtiger Spieler im System von Julian Nagelsmann ist.

Mit dieser Aufstellung begann RB Leipzig am vergangenen Wochenende:

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Henrichs, Kampl, Angelino - Olmo, Sabitzer, Forsberg - Hwang

Dortmunds Coach Terzic scheint in den letzten Wochen dieser Saison seine Wunschformation gefunden zu haben. In der Liga und im Pokal reihte der BVB Sieg an Sieg und hat das Erreichen der Champions League wieder in der eigenen Hand.

Nach einer über weite Strecken starken Leistung am vergangenen Samstag gegen die Leipziger gibt es für Terzic eigentlich keinen Grund, auf vielen Positionen zu tauschen. Kapitän Marco Reus ist wieder in Topform, die Rückkehr von Dribbelkönig Jadon Sancho könnte der Schlüssel für einen erfolgreichen Saisonendspurt sein. Einzig Gio Reyna fiel am Samstag etwas ab, er könnte für Haaland aus der ersten Elf rutschen, sollte der Norweger fit werden.

Diese Aufstellung wählte der BVB am vergangenen Bundesliga-Spieltag:

Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Reyna, Reus, Sancho - Hazard