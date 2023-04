BVB: Borussia Dortmund muss für unbestimmte Zeit auf Nico Schlotterbeck verzichten

Nico Schlotterbeck hatte sich beim BVB zum Abwehrchef gemausert - nun müssen die Dortmunder erst einmal auf ihn verzichten.

WAS IST PASSIERT? Nächster harter Schlag für Borussia Dortmund: Der Tabellenzweite muss im Titelkampf der Bundesliga für unbestimmte Zeit auf Nico Schlotterbeck verzichten.

Einer BVB-Mitteilung von Montag zufolge hat der Innenverteidiger einen Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung im linken Oberschenkel erlitten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Schlotterbeck war im Topspiel bei Bayern München (2:4) am Samstagabend angeschlagen ausgewechselt worden. Muskuläre Probleme hatte er bereits vom Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru (2:0) mitgebracht. Schlotterbeck war vor dem zweiten Spiel gegen Belgien (2:3) abgereist.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Der BVB tritt am Mittwochabend (20.45 Uhr) zum DFB-Pokal-Viertelfinale beim Titelverteidiger RB Leipzig an, es folgt das Liga-Heimspiel gegen Union Berlin am Karsamstag. Erste Ersatzoption für den Platz neben Niklas Süle wäre Mats Hummels.