BVB: Dortmund stichelt gegen Haaland wegen Traktor-Foto, Balerdi-Wechsel zu Marseille vor Abschluss - Alle News und Gerüchte

Der BVB nimmt Haalands Traktor-Foto zum Anlass, um gegen seinen Star zu sticheln. Balerdis Wechsel steht kurz bevor. Alle News zu Borussia Dortmund.

Beim Champions-League-Finalturnier ist nicht mit dabei, daher ist beim deutschen Vizemeister aktuell Sommerurlaub angesagt.

Stürmerstar Erling Haaland verbringt diesen in der norwegischen Heimat - und ein Foto von ihm auf einem Traktor nahm die Social-Media-Abteilung des BVB zum Anlass, eine natürlich ironisch gemeinte kleine Stichelei gegen den Torjäger anzuzetteln.

Außerdem: Der Wechsel von Leonardo Balerdi zu steht nun kurz vor dem Abschluss.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Freitag findet Ihr hier.

Wegen Traktor-Foto: BVB stichelt gegen Erling Haaland

Borussia Dortmund hat das Traktor-Foto von Erling Haaland aus dessen Heimaturlaub zum Anlass genommen, um mit einem Augenzwinkern gegen den jungen Norweger zu sticheln.

🚜 Über die Farbe müssen wir aber nochmal reden, @ErlingHaaland . 😉 pic.twitter.com/xoVdUTzHuM — Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020

Die Farbe von Haalands Traktor ist nämlich ausgerechnet blau - also genau wie die von Dortmunds Erzrivale Schalke 04. Der BVB schrieb daher auf Twitter: "Über die Farbe müssen wir aber nochmal reden."

BVB: Wechsel von Leonardo Balerdi nach Marseille wohl vor Abschluss

Laut der gut informierten französischen Zeitung L'Equipe steht der Wechsel von Abwehrtalent Leonardo Balerdi von Borussia Dortmund zu Olympique Marseille kurz vor dem Vollzug. Lediglich einige Details seien noch zu klären.

Der 21-jährige Argentinier soll zunächst für ein Jahr an Marseille verliehen werden. Zudem haben sich die Franzosen wohl eine Kaufoption gesichert, mittels derer sie Balerdi für 15 Millionen Euro fest verpflichten könnten.

BVB: Bellingham-Vertrag bis 2023 offenbar fix

Borussia Dortmund hat den Transfer des englischen Supertalents Jude Bellingham wohl endgültig perfekt gemacht . Wie das Fachmagazin kicker berichtete, war der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler von Zweitligist Birmingham City am Donnerstag zur sportmedizinischen Untersuchung in Dortmund und hat anschließend einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Die Ablösesumme soll 25 Millionen Euro betragen.

Bellingham gehört zu den begehrtesten Jungstars Europas, debütierte schon mit 16 für Birminghams Profis. Mit dem Spieler soll sich Dortmund schon länger einig sein, zuletzt bemühten sich aber auch andere Klubs um den Youngster - dazu sollen unter anderem die Rekordmeister Bayern München, und gezählt haben.

BVB - Hans-Joachim Watzke über CAS-Urteil: soll "jedes Triumphgeheul einstellen"

Für Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war das CAS-Urteil zu Gunsten Manchester Citys "insgesamt kein guter Tag für den Fußball" . Der BVB-Boss richtete sein Wort auch an Manchester City und Pep Guardiola.

"Ich würde Manchester City empfehlen, jedes Triumphgeheul einzustellen: Wenn man die Urteilsbegründung liest, sieht man schon, dass lediglich die Beweisführung nicht stichhaltig genug war. Da verbietet sich eigentlich jeder Triumph", sagte Watzke dem kicker.

BVB: Neuzugang Thomas Meunier ledert gegen PSG

Borussia Dortmunds Neuzugang Thomas Meunier hat deutliche Kritik an seinem ehemaligen Klub Paris Saint-Germain geäußert. Außerdem prangerte er Falschdarstellungen des Vereins an.

"Leonardo (Sportdirektor von PSG, Anmn. d. Red.) hat der Presse in erzählt, dass ich eine Vertragsverlängerung abgelehnt hätte. Das stimmt so aber nicht, das will ich ganz deutlich sagen", sagte Meunier im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Ex-BVB-Talent Mustafa Amini im Interview: "Wir mussten Dortmund googeln"

Als eine der größten Nachwuchshoffnungen seiner Altersklasse wechselte Mustafa Amini mit 18 Jahren 2011 nach zu Borussia Dortmund. Beim BVB kam er allerdings ausschließlich in der Reserve zum Einsatz und verließ den Klub nach drei Jahren ohne Profispiel in Richtung .

Im exklusiven Interview spricht der mittlerweile 27-Jährige über die Suche nach Dortmund auf Google, das Interesse des sowie erstaunliche Eigenschaften von Jürgen Klopp.

Außerdem verrät er, warum der deutsche Fußball seiner Meinung nach skrupellos ist und weshalb die U23 der Schwarz-Gelben nie in die Erfolgsspur fand.

