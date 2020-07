BVB: Bellingham-Deal verzögert sich, Sancho wählt Traum-11 - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Paul Scholes rät United zum zweiten Anlauf bei Erling Haaland und Marco Reus schuftet im Urlaub. Alle BVB-News.

Bei drehen sich die Schlagzeilen auch nach dem Saisonende weiter um Jadon Sancho und Erling Haaland. Beide werden mit Transfers in Verbindung gebracht, vor allem soll Interesse zeigen.

Während der BVB den Red Devils die Konditionen eines möglichen Sancho-Transfers mitgeteilt haben soll, ist der Spieler selbst wohl nicht sicher, ob der Schritt ins Old Trafford der richtige wäre.

Außerdem: Jude Bellinghams Verpflichtung soll eigentlich in trockenen Tüchern sein, eine Verkündung dürfte allerdings weiterhin auf sich warten lassen.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Dienstag findet Ihr hier.

BVB: Jadon Sancho von Wechsel zu Manchester United wohl nicht vollends überzeugt

Flügelspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund hegt offenbar Zweifel an einem Wechsel zu Manchester United.

Einem Bericht der Bild zufolge ist der Engländer "nicht zu 100 Prozent davon überzeugt, ob es der richtige nächste Karriereschritt" sei.

Eine Qualifikation der Red Devils für die sei für Sancho fast schon eine Voraussetzung, um sich mit einem Transfer ins Old Trafford zu beschäftigen.

Der BVB beharrt weiterhin auf eine Ablösesumme von 120 Millionen Euro.

erwartet wohl Angebote vom BVB und Bayern für Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga von Stade Rennes gehört aktuell zu den begehrtesten Talenten der Welt. Nach Informationen der französischen Zeitung L'Equipe soll auch Borussia Dortmund seine Fühler nach dem 17-Jährigen ausgestreckt haben. Demnach könnten die Schwarz-Gelben in den nächsten Wochen ein Angebot für den Mittelfeldspieler abgeben.

Allerdings soll in der Pole Position im Tauziehen um Camavinga, dessen Vertrag im Sommer 2022 ausläuft, sein. Insbesondere Trainer Zinedine Zidane gilt als großer Fan des Juwels, heißt es in dem Bericht. Als weitere Interessenten werden , , und auch der FC Bayern gennant.

Camavinga kommt aus der eigenen Jugend von Rennes und stieß im Winter des vergangenen Jahres zu den Profis. Dort ist der defensive Mittelfeldspieler absolute Stammkraft. In der abgebrochenen Ligue-1-Saison verpasste er lediglich drei Spiele. Wie Fussballtransfers.com erfahren haben will, kämen für seine Zukunft lediglich zwei Szenarien in Frage: Entweder der französische Junioren-Nationalspieler verlängert seinen bis 2022 laufenden Vertrag zu deutlich besseren Bezügen, oder er wechselt in diesem Sommer zu einem der zahlreichen interessierten Top-Klubs.

Mit zwei BVB-Kollegen: Jadon Sancho wählt seine Traum-11 bei FIFA 20

Jadon Sancho ist bekannt dafür, gerne Zeit an der Konsole zu verbringen. Nun hat der BVB-Star seine Traum-11 in FIFA Ultimate Team zusammengestellt.

BVB: Darum verzögert sich angeblich der Transfer von Jude Bellingham

Bereits in der vergangenen Woche vermeldeten die Bild -Zeitung und der kicker übereinstimmend, dass der Transfer vom englischen Top-Talent Jude Bellingham von Birmingham City zu Borussia Dortmund perfekt sei. Als Ablösesumme stehen 23 bis 25 Millionen Euro und ein Vertrag bis 2025 im Raum.

Dass der Transfer noch nicht verkündet wurde, soll nach einem Bericht von Sky einen plausiblen Grund haben. Sollte der 17-Jährige aktuell nach Dortmund reisen, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren, müsste er sich nach seiner Rückreise auf die Insel aufgrund der Corona-Auflagen in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Paul Scholes: Manchester United sollte BVB-Star Erling Haaland verpflichten

Der englische Ex-Nationalspieler Paul Scholes ist der Meinung, dass sich Manchester United stärker um eine Verpflichtung von BVB-Stürmer Erling Haaland hätte bemühen sollen. Die Red Devils galten lange als einer der Interessenten, ehe der Norweger im Januar für 20 Millionen Euro Ablöse von Salzburg nach Dortmund wechselte.

Im Interview mit dem Radiosender BBC Live 5 sagte Scholes: "Als es das ganze Gerede über ihn (Haaland, Anm. d. Red.) gab, hatte ich nicht viel von ihm gesehen. Aber als der deutsche Fußball zurückkam und ich ihn richtig beobachtete, dachte ich: 'Warum hat Manchester United nicht bezahlt, was auch immer man für ihn verlangte? '"

Die United-Legende führte aus: "Er macht einen sehr guten Eindruck. Er ist noch jung und er ist ein vollkommener Torjäger. Er ist auch schnell, er hat echtes Tempo. Er ist ein großer Bursche, er ist präsent und er schießt Tore - und das ist unbezahlbar."

Scholes hofft dabei, dass Haaland womöglich in Zukunft doch noch für die Red Devils auflaufen könnte. Dabei würde er an Stelle der Verantwortlichen auch eine hohe Ablösesumme in Kauf nehmen. "United wird viel, viel Geld für ihn bezahlen müssen. Aber na und? Er ist der Real Deal", betonte der ehemalige Mittelfeldspieler.

BVB nennt Manchester United den Preis und die Deadline für möglichen Sancho-Transfer

Borussia Dortmund drängt in der Causa Jadon Sancho offenbar auf eine zeitnahe Entscheidung. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, habe der BVB die Rahmenbedingungen für einen möglichen Transfer des englischen Nationalspielers festgelegt und diese an den angeblich einzig ernsthaften Interessenten Manchester United übermittelt.

Demnach müsse die Ablösesumme etwa bei 120 Millionen Euro liegen und der Transfer müsse innerhalb der kommenden fünf Wochen abgewickelt werden. Sollte Sancho mit der BVB-Delegation am 10. August ins Trainingslager nach Bad Ragaz reisen, sei ein Wechsel vom Tisch, heißt es in dem betreffenden Bericht.

