BVB, News und Gerüchte: Absage von potenziellem Sancho-Nachfolger - alles zu Borussia Dortmund

BVB, Gerücht: Halstenberg ist Roses Wunschspieler

Neue Details zum Interesse von Borussia Dortmund an Nationalspieler Marcel Halstenberg von RB Leipzig: Wie die Bild -Zeitung berichtet, soll ein Transfer des 29-Jährigen nur vollzogen werden, wenn Leipzig einen Nachfolger in der Hinterhand hat. Demnach sollen die Bullen dabei vor allem auf Wolfsburgs Innenverteidiger Maxence Lacroix ein Auge geworfen haben. Ein erster Kontakt sei schon hergestellt, beide Klubs hätten aber noch unterschiedliche Vorstellungen über die Ablösesumme.

Sollte es zwischen Wolfsburg und Leipzig zu keiner Einigung kommen, könnte der Halstenberg-Wechsel noch platzen. Leipzig will nämlich nicht mit zu wenig Defensivleuten in die neue Saison gehen.

Die Bild und Sport1 berichten weiter, Halstenberg sei der Wunschspieler des neuen BVB-Trainers Marco Rose für die linke Außenbahn. Zwischen den beiden habe es bereits ein längeres Telefonat gegeben.

Halstenberg spielte zwischen 2011 und 2013 für die Dortmunder Reserve. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2022.

BVB, Transfers: Marcus Thuram wird nicht Sancho-Nachfolger

Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund an Gladbach-Stürmer Marcus Thuram sind nicht neu. In Frankreich wurden diese zuletzt wieder befeuert, weil der Abgang von Jadon Sancho zu Manchester United unmittelbar bevorsteht. EM-Fahrer Thuram wurde in der Heimat als Nachfolger ins Spiel gebracht.

Gladbachs Manager Max Eberl aber betonte am Freitag während der Vorstellung des neuen Trainers Adi Hütter, einen solchen Transfer werde es nicht geben. Eberl sagte: "Der Domino-Stein ist gefallen, aber parallel zu uns. Der hat bei uns keinen Abzweig."

Dies passt zu Marco Roses ursprünglicher Aussage, keine Spieler seines ehemaligen Arbeitgebers mit nach Dortmund nehmen zu wollen.

Thuram, der mit Frankreichs Nationalmannschaft im Achtelfinale an der Schweiz gescheitert war, steht bei den Fohlen noch bis 2023 unter Vertrag.

BVB: Die ersten fünf Spieltage in der Bundesliga 2021/22

Gegner Datum Eintracht Frankfurt (H) 14. - 15. August SC Freiburg (A) 20. - 22. August 1899 Hoffenheim (H) 27. - 29. August Bayer Leverkusen (A) 11. - 12. September Union Berlin (H) 17. - 19. September

BVB, News: Reinier in Brasiliens Olympiakader nachnominiert

Borussia Dortmunds Fußballtalent Reinier hat dank der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) kurzfristig erlaubten Kader-Aufstockung auf 22 Spieler doch noch den Sprung in Brasiliens Selecao für die Sommerspiele in Tokio geschafft. Der 19-Jährige wird sich damit dem bereits im Trainingscamp in Sao Paulo befindlichen Bundesligaprofis Paulinho (Leverkusen) und Matheus Cunha (Hertha BSC) hinzugesellen.

Das Trio trifft gleich zum Auftakt des Olympiaturniers am 22. Juli in der Neuauflage des von Neymar und Co. 2016 in Rio de Janeiro gewonnenen Gold-Finales auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien komplettieren die Gruppe D, aus der die zwei besten Teams ins Viertelfinale vorstoßen.

Vestir essa camisa é uma honra ! Em Tokyo vamos defender a nossa história ! Lutaremos por cada um de vocês 🇧🇷❤️🤩 pic.twitter.com/NPZ4yYm6yI — Reinier Jesus (@ReinierJesus20) July 2, 2021

Reinier stand noch zuletzt bei den Testspielen vor wenigen Tagen in Serbien im erweiterten Kader. Paulinho gab bei der Generalprobe nach einer fast einjährigen Spielpause nach einem Kreuzbandriss sein Comeback im kanariengelben Trikot. Cunha ist mit 16 Treffern in 18 Spielen Toptorjäger der Olympia-Auswahl.