BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-Ticker - die Übertragung der Champions League

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League empfängt Borussia Dortmund heute Manchester City. Goal zeigt, wo das Spiel übertragen wird.

Jetzt gilt es für Borussia Dortmund! Der BVB empfängt am heutigen Mittwoch, 14. April, Manchester City im Viertelfinale der Champions League Manchester City zum Rückspiel. Das Spiel wird um 21 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen.

Nach der 1:2-Niederlage vor Wochenfrist in Manchester kann sich der BVB immer noch berechtigte Hoffnungen auf das Erreichen des Halbfinales machen. Eine noch bessere Ausgangsposition verpasste der BVB durch den späten Gegentreffer zum 1:2. Die Leistung des BVB im Hinspiel macht aber Mut, dass es im Rückspiel gegen den Tabellenführer der Premier League noch klappen kann.

Bei der Generalprobe für das Rückspiel gewann der BVB am vergangenen Samstag mit 3:2 beim VfB Stuttgart. Die Leistungsträger Mats Hummels und Marco Reus mussten zwar ausgewechselt werden, einem Einsatz gegen Manchester City steht aber wohl nichts im Weg.

Manchester City kassierte dagegen am vergangenen Samstag eine Niederlage. Das Team von Trainer Pep Guardiola musste sich Leeds United mit 1:2 geschlagen geben.

Goal liefert Euch alle Informationen darüber, wie und wo BVB gegen Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Wettbewerb: Champions League (Viertelfinale, Rückspiel)

Champions League (Viertelfinale, Rückspiel) Datum: Mittwoch, 11. April 2021

Mittwoch, 11. April 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League in Deutschland teilen sich in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Diese beiden Anbieter stellen sicher, dass alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden. Wo Ihr heute BVB gegen Manchester City sehen könnt, verraten wir Euch in den kommenden Abschnitten.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute live im TV: Die Übertragung auf Sky

Live und exklusiv könnt Ihr BVB gegen Manchester City auf Sky sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel auf Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport UHD jeweils als Einzelspiel, zudem könnt Ihr es auf Sky Sport1 (HD) in einer Konferenz mit der Partie FC Liverpool gegen Real Madrid sehen. Die Übertragung beginnt auf allen Kanälen um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung im Rahmen der Sendung "Mittwoch der Champions".

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Sender: Sky Sport 2 (HD) (Einzelspiel), Sky Sport UHD (Einzelspiel), Sky Sport1 (HD) (Konferenz)

Sky Sport 2 (HD) (Einzelspiel), Sky Sport UHD (Einzelspiel), Sky Sport1 (HD) (Konferenz) Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Dietmar Hamann, Erik Meijer

Dietmar Hamann, Erik Meijer Kommentatoren: Kai Dittmann (Einzelspiel), Frank Buschmann (Konferenz)

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr im Besitz eines Abos und eines Sky-Receivers sein. Hier kommt Ihr zu den momentanen Abo-Angeboten von Sky.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM

Sky zeigt die Champions League auch im LIVE-STREAM. Dafür stehen für Euch zwei Möglichkeiten bereit: Sky Go und Sky Ticket. Die beiden Apps gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Ihr seid Sky-Kunde? Dann ist Sky Go bereits in Eurem Paket inbegriffen - ganz egal, welches Paket Ihr gebucht habt. Wenn Ihr die App installiert habt, müsst Ihr Euch danach nur noch mit Euren Sky-Zugangsdaten anmelden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wenn Ihr keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen, das Spiel zwischen dem BVB und Manchester City heute dennoch live sehen wollt, empfehlen wir Euch Sky Ticket. Das Ticket kann auch noch kurzfristig für einen Monat gebucht werden, mit dem entsprechenden Paket seht Ihr auch die Champions League. Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Wenn Ihr das Spiel BVB gegen Manchester City verpasst habt, könnt Ihr Euch unmittelbar nach Spielende die Highlights auf DAZN ansehen. Der Streamingdienst zeigt das komplette Spiel ab 23 Uhr auch im Re-Live.

DAZN hat das volle Live-Programm in seinem Angebot. Neben der Champions League, der Europa League und ausgewählten Spielen der Bundesliga könnt Ihr auch jede Menge Highlights aus anderen Sportarten (Basketball, American Football, Tennis, Darts, ...) täglich live sehen.

Ein Abo kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. Neukunden schenkt DAZN den ersten Monat. Ein Vorteil: DAZN ist jederzeit kündbar.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Können Mats Hummels und Marco Reus heute von Beginn an spielen? Dies wird spätestens eine Stunde vor Spielbeginn feststehen, wenn die Aufstellungen beider Teams offiziell vorliegen. Ist dies passiert, teilen wir Euch hier die Aufstellungen mit.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER: Goal

Goal berichtet vom Spiel BVB gegen Manchester City in schriftlicher Form in seinem ausführlichen LIVE-TICKER. Neben allen wichtigen Aktionen des Spiels seht Ihr dort auch allerhand interessante Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVE-TICKER BVB vs. Manchester City

