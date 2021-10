BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 live: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM?

Das Team von Marco Rose empfängt Mainz 05 im Signal-Iduna-Park. Alle Infos zur Übertragung des Duells im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal.

Am Samstag (16. Oktober) empfängt der BVB (Borussia Dortmund) im Signal-Iduna-Park den FSV Mainz 05. Um 15.30 Uhr wird das Bundesliga-Spiel angepfiffen.

Betrachtet man die letzten Partien der beiden Mannschaften waren die Leistungen eher durchwachsen. Beide absolvierten als letztes ein Testspiel. Der BVB unterlag dabei dem SC Paderborn mit 0:3, die Mainzer kamen gegen Kaiserslautern nicht über ein 1:1 hinaus. In den vorangegangenen Pflichtspielen konnte Borussia Dortmund allerdings zwei Siege einfahren, u.a. gegen Sporting Lissabon in der Champions League. Mainz 05 hingegen musste sich sowohl der Union aus Berlin als auch Leverkusen geschlagen geben.

Auch der Blick auf die Tabelle verrät uns, dass Dortmund aktuell besser dasteht. Mit 15 Punkten befindet man sich hinter dem FC Bayern und Bayer 04 auf dem dritten Platz. Bei Mainz stehen immerhin zehn Punkte und ein neunter Platz zu Buche. Um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren wird man beim BVB sicherlich alles geben, um die drei Punkte zuhause zu behalten. Aber auch Mainz 05 hat nichts zu verschenken. Wir dürfen uns als Zuschauer also auf ein spannendes Match freuen.

Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung von Borussia Dortmund vs. Mainz im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 live? Das Spiel auf einen Blick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 Wettbewerb Bundesliga Anpfiff Samstag, 16. Oktober - 15:30 Uhr (live auf Sky Ticket) Spielort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 live im TV?

Ja, das Spiel zwischen Dortmund und Mainz ist im TV zu sehen, allerdings nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Letzterer zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele, die übrigen Partien werden bei Sky gezeigt. Dazu gehört also auch das Spiel zwischen dem BVB und Mainz.

Wie gerade beschrieben handelt es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender. Ihr müsst also ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um die Partien dort verfolgen zu können. Neben der Bundesliga zeigt Sky übrigens auch alle Spiele des DFB-Pokals, sowie die zweite Bundesliga und die Premier League. Je nach dem was Ihr bei Sky sehen wollt, müsst Ihr unterschiedliche Pakete abonnieren.

Welche genau es dort gibt, wie sie sich zusammensetzen und was sie kosten könnt Ihr hier nachlesen. Falls Ihr schon über ein gültiges Sky-Konto verfügt dann könnt Ihr einfach pünktlich zum Anpfiff am 16. Oktober um 15:30 Uhr einschalten und das Spiel live und in voller Länge verfolgen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 live? Der LIVE-STREAM zur Begegnung

Wenn Ihr das Spiel zwischen Dortmund und Mainz im LIVE-STREAM verfolgen wollt, eröffnen sich Euch sogar zwei Möglichkeiten. Wir zeigen Euch welche.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 live? Der LIVE-STREAM von Sky Go

Parallel zur TV-Übertragung von Sky gibt es natürlich auch die Möglichkeit einen LIVE-STREAM des Spiels zu sehen. Der LIVE-STREAM-Dienst von Sky heißt Sky Go und zeigt logischerweise alles was Ihr auch im TV sehen könnt als LIVE-STREAM-Variante. Dafür braucht Ihr neben einem internetfähigen Gerät natürlich auch ein gültiges Sky-Abo. Genaueres dazu könnt Ihr auch noch einmal auf der Website von Sky nachlesen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 live? Der LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Das Sky Ticket stellt die dritte Möglichkeit dar, wie Ihr das Spiel sehen könnt. Mit dem Ticket könnt Ihr entweder einen Monat oder ein Jahr lang per LIVE-STREAM auf bestimmte Sky-Inhalte zugreifen. Kostenmäßig müsst Ihr für einen Monat Sky Ticket mit 29,99€ rechnen.

Im Jahresabo zahlt Ihr im ersten Jahr 19,99€ monatlich. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Pakete und Varianten, aus denen Ihr auswählen könnt. Mehr Infos findet Ihr noch einmal hier. Um die Bundesliga verfolgen zu können braucht Ihr übrigens das Ticket "Supersport".

Messi, Tyson Fury und Tom Brady auf einem Haufen - das gibt es nur bei DAZN

Neben einem Teil der Bundesliga gibt es bei DAZN übrigens noch viel mehr zu sehen. U.a. die NFL und NBA oder große Boxkämpfe mit Tyson Fury und Deontay Wilder. Dazu kommen noch die spanische, italienische und französische Fußballliga sowie 121 der insgesamt 136 Champions League-Spiele. Aber auch Fans von Tennis, Darts oder Motorsport gehen bei DAZN nicht leer aus. Volles Programm also das Euch dort geboten wird. Bekommen könnt Ihr das schon für 14.99€ monatlich oder mit 149,99€ für das Jahresabo. Mehr Infos dazu gibt es noch einmal auf der DAZN-Website.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 live? Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal zum Spiel

Ihr könnt nicht direkt live beim Spiel dabei sein? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von Goal können wir Abhilfe schaffen. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert, und das natürlich völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 live? Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekannt gegeben werden, könnt Ihr sie hier nachlesen.