Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Das Hinspiel ging verloren, nun sinnt der BVB auf Rache. Goal erklärt, wie das Spiel der Champions League gegen Lazio Rom übertragen wird.

Der BVB hat die Gelegenheit, sich vorzeitig für die KO-Runde der zu qualifizieren. Gegner ist , Anpfiff im heimischen Signal-Iduna-Park ist am Mittwoch um 21:00 Uhr.

Vier Spiele, drei Siege: Der BVB kann mit der bisherigen Saison in der Champions League zufrieden sein. Die einzige Niederlage gab es am 20. Oktober, am ersten Spieltag der neuen internationalen Spielzeit - ausgerechnet gegen Lazio Rom. Seitdem konnte der BVB alle drei Spiele gewinnen, nun will man den ersten Sieg gegen Lazio holen.

Bei den Römern steht ein alter Bekannter auf dem Rasen: Stürmer Ciro Immobile spielte einst für den BVB, fand dort allerdings nie zu der Stärke, die ihm vorausgesagt wurde. Seitdem der Italiener wieder in seiner Heimat ist trifft er wie am Fließband, zuletzt sehenswert bei dem Sieg gegen Zenit Sankt Petersburg.

Mehr Teams

Wie treffsicher Immobile und Lazio sein können wissen die Dortmunder aus dem Hinspiel - gewarnt dürften die Schwarz-Gelben also sein. Goal fasst in diesem Artikel zusammen, wer die Champions League überträgt / zeigt.

BVB ( ) vs. Lazio Rom: Die Champions League in der Übersicht

📅 Plan für Teil ☝️ der Woche:



𝗠𝗢: Pause

𝗗𝗜: PK (10:30), Training (17:30) - LIVE!

𝗠𝗜: Anschwitzen (11:00),

🔛 #BVBLazio (21:00) pic.twitter.com/hg2XdST4k4 — Borussia Dortmund (@BVB) November 30, 2020

BVB (Borussia Dortmund) gegen Lazio Rom: Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV?

Es ist die Frage aller Fragen - zumindest, wenn man einen Fußballfans fragt: Wird das Spiel meines Vereins im TV übertragen? Oft genug wurden Fußballfans, enttäuscht, da man sich tagelang auf ein Spiel freute, um dann festzustellen, dass es gar nicht übertragen wird.

Dem ist diese Woche aber nicht so: Das Spiel zwischen dem BVB und Lazio Rom wird übertragen! Der Fernsehsender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Partie gesichert und wird daher das Spiel auf Sky Sport 2 übertragen.

Champions League ist nicht kostenlos: So teuer ist es, BVB gegen Lazio Rom bei Sky zu sehen

Kleiner Haken: Da Sky nicht zum Free-TV, sondern zum Pay-TV gehört, gehört der Sender zu den kostenpflichtigen Angeboten im TV. Dabei bietet Sky aber nicht nur diese eine Begegnung der Champions League an: Sky bietet mehrere unterschiedliche Pakete an, die andere Inhalte sehen zu können.

Diese kann man einzeln buchen oder auch kombinieren, je nachdem ob man Champions League, oder bestimmte Filme und Serien sehen möchte. Je nachdem, welche Pakete man bucht, variiert auch der Preis . Einen Überblick dazu findet ihr hier.

Sender: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Beginn der Übertragung : 20:50 Uhr

: 20:50 Uhr Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Wenn ihr einmal das richtige Sky-Paket gebucht habt steht dem Fußballabend nichts mehr im Weg. Ganz im Gegenteil, ihr habt sogar die Qual der Wahl: Sky bietet nämlich nicht nur die Übertragung des Einzelspiels an, sondern auch die Konferenz .

Alle sechs Spiele, die zeitgleich um 21 Uhr angepfiffen werden, werden auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD übertragen. Je nachdem, wo am meisten stattfindet, wird die Übertragung hingeschaltet. Auch die beiden Begegnungen um 18.55 Uhr sind übrigens in der Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD zu sehen.

LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Sky-Konferenz im Überblick

Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Beginn der Übertragung : 20:55 Uhr

: 20:55 Uhr Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Moderator : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Erik Meijer und Dieter Hamann

: Erik Meijer und Dieter Hamann Begegnungen mit Kommentator : Borussia Dortmund - Lazio Rom | Kommentar: Frank Buschmann - | Martin Groß Manchester United - | Jonas Friedrich Club Brügge - Zenit St. Petersburg | Marcel Meinert - | Holger Pfandt Ferencvaros Budapest - | Jörg Dahlmann

:

Bild: imago images / HochZwei/Syndication

BVB (Borussia Dortmund) - Lazio Rom in der Champions League: Wer zeigt / überträgt das Spiel im LIVE-STREAM?

Natürlich überträgt Sky sein Programm nicht nur im TV, wie jeder moderne Fernsehsender zeigt auch der Sender aus Unterföhring seine Übertragungen im Internet.

Sky hat sich für seine LIVE-STREAMS zwei Varianten ausgedacht: Sky Go und das Sky Ticket. Was die beiden unterscheidet erklären wir in den folgenden Abschnitten.

Sky Go: Aktive Sky-Kunden können BVB - Lazio ohne Zusatzkosten sehen

Sky Go ist für all diejenigen, die bereits ein Paket bei Sky gebucht haben. Mit den LogIn-Daten des Sky-Pakets, womit man sonst eigentlich vor dem Fernseher sitzt, lässt sich auch ganz hervorragend auf dem Handy, Tablet oder PC streamen.

Dafür benötigt man die SkyGo-App, welche kostenlos zum Download verfügbar ist (beispielsweise Play Store oder App Store). Wenn ihr die App einmal habt müsst ihr euch nur noch anmelden und auf den passenden LIVE-STREAM klicken, schon könnt ihr Erling Haaland, Jadon Sancho und Ciro Immobile in Aktion sehen.

Sky Ticket: BVB (Borussia Dortmund) gegen Lazio Rom unterwegs oder zuhause streamen

Das Sky Ticket dagegen ist für diejenigen, die kein langfristiges Abonnement oder Paket bei Sky gebucht haben und es auch nicht vorhaben. Trotzdem gibt es einfache Möglichkeit, das Spiel zu sehen, ohne einen Knebelvertrag abzuschließen, aus dem man nicht mehr herauskommt.

Mit dem Sky Ticketbekommt ihr für einen kurzen Zeitraum Zugang zu den Angeboten , die ihr gebucht habt. Der Unterschied zu den Paketen und Angeboten von Sky ist, dass ihr nichts abschließen müsst, was eine Mindestlaufzeit von ein oder zwei Jahren hat.

Um das Sky Ticket zu benutzen benötigt ihr ebenfalls eine App , die es kostenlos zum Herunterladen gibt. Die SkyTicket-App gibt es unter anderem im App Store oder Play Store. Übrigens: Auch die Konferenz ist beim Ticket oder bei SkyGo zu sehen!

Bild: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) empfängt Lazio Rom: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht

BVB - Lazio Rom, United - PSG und Sevilla - Chelsea: Die Übertragung der Konferenz der Champions League