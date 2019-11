BVB vs. Inter Mailand: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - Alle Infos zur Übertragung der Champions League

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand: Wer zeigt / überträgt das Champions-League-Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal verrät es Euch.

Champions League, Gruppe F: Borussia Dortmund (BVB) trifft im Heimspiel am Dienstagabend auf Inter Mailand. Das Duell am vierten Spieltag wird im Signal-Iduna-Park um 21 Uhr angepfiffen.

Gelingt dem BVB die Revanche? Schließlich haben die Schwarz-Gelben an das Hinspiel vor zwei Wochen keine guten Erinnerungen. Im Auswärtsspiel bei verlor die Borussia aus Dortmund mit 0:2 (zum Spielbericht).

Dank des Sieges und des besseren Torverhältnisses steht Inter Mailand in der Gruppe F vor dem BVB. Beide Teams haben vier Zähler auf dem Konto. Ein Sieg wäre dementsprechend enorm wichtig. Denn in den letzten beiden Spielen müssen sowohl der BVB als auch Inter Mailand noch gegen den FC Barcelona und Slavia Prag ran.

vs. Inter Mailand: Wo könnt Ihr das Champions-League-Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen? Wer zeigt / überträgt die Königsklasse? Wir verraten es Euch. Außerdem informieren wir Euch in diesem Artikel über unseren LIVE-TICKER, die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Teams.

BVB vs. Inter Mailand. Das Champions-League-Spiel im Überblick

BVB vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Gruppenphase? In dieser Saison übernehmen Sky und DAZN die Übertragung der Königsklasse. Im Free-TV wird die dagegen nicht übertragen.

Das heißt schon mal für Euch: Wer sich auf BVB vs. Inter Mailand live im frei empfangbaren TV gefreut hat, den müssen wir leider enttäuschen. Weder ARD und ZDF noch RTL, Sport1 und Co. zeigen die Königsklasse live im Free-TV.

Die Champions League im LIVE-STREAM bei DAZN. Das zeigt der Streamingdienst:

DAZN zeigt 110 von 138 Partien live im Einzelspiel - ausschließlich im LIVE-STREAM

DAZN überträgt den Großteil der Spiele exklusiv in voller Länge

Die Champions League live bei Sky. Das zeigt der Bezahlsender:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, live in der Konferenz

Zusätzlich überträgt Sky pro Spieltag zwei Partien live und exklusiv im TV sowie im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. Inter Mailand heute exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM

Fans von Borussia Dortmund und Inter Mailand aufgepasst: Nur DAZN überträgt BVB vs. Inter Mailand heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Das Einzelspiel dieses Champions-League-Duells wird ausschließlich vom Streamingdienst Eures Vertrauens übertragen.

Pünktlich um 20.40 Uhr beginnt DAZN mit der Übertragung. Ab diesem Zeitpunkt verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens beider Teams in der Champions League.

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM bei DAZN! Alle Infos zur Übertragung der Königsklasse:

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. Inter Mailand heute exklusiv in voller Länge und KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Habt Ihr Bock darauf, BVB vs. Inter Mailand heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN zu schauen? Dann sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat! DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Somit könnt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos testen und die Champions League gratis genießen.

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand ist allerdings längst noch nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Schließlich bekommt Ihr beim Streamingdienst Spitzenfußball pur! Champions League, Europa League, Bundesliga: Alles live im Stream bei DAZN.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Co.: Auch die Serie A, LaLiga, die Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe sind im Übertragungspaket des Streamingdienstes enthalten. Pro Jahr zeigt DAZN mehr als 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM. DAZN? Lohnt sich!

BVB vs. Inter Mailand heute live im TV verfolgen - Geht das?

Ihr wisst bereits, dass BVB vs. Inter Mailand heute ausschließlich im LIVE-STREAM bei DAZN in voller Länge übertragen wird. Doch gibt es eine Möglichkeit, die Champions League heute Abend live im TV zu verfolgen? Wir klären Euch auf.

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand live im Einzelspiel im klassischen TV-Programm anschauen? Das ist nicht möglich. Schließlich ist DAZN ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Die Übertragungen laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, BVB gegen Inter auf Eurem TV-Gerät zu genießen.

DAZN bringt Euch BVB vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen Fernsehern installierbar.

Ihr wollt Borussia Dortmund gegen Inter Mailand heute auf Eurem Smart-TV mit DAZN erleben? Dann bitte, so geht's:

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt BVB vs. Inter Mailand heute live im Pay-TV

Die Sky-Kameras sind heute Abend ebenfalls in Dortmund live vor Ort. Doch der Bezahlsender überträgt BVB vs. Inter Mailand heute nicht live im Einzelspiel. Das hat den Grund, dass Sky pro Spieltag nur zwei ausgewählte Partien live im Einzelspiel zeigen darf - Dortmund gegen Inter gehört nicht dazu.

Die einzige Möglichkeit, BVB vs. Inter Mailand live im TV bei Sky zu sehen, ist die Konferenzschaltung. Dort verpasst Ihr ab 21 Uhr weder ein Tor zwischen Dortmund und Mailand noch entscheidende Szenen aller anderen Partien, die zur gleichen Uhrzeit angepfiffen werden.

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand in der Konferenz live im TV bei Sky! Alle Infos zur Übertragung der Champions League gibt's hier:

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

BVB vs. Inter Mailand: So seht Ihr die Highlights der Champions League

Habt Ihr das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Inter verpasst? Kein Problem. Wir empfehlen Euch Folgendes: Die Highlights bei DAZN zu BVB vs. Inter Mailand!

Bereits wenige Minuten nach Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Reichen Euch die Highlights nicht aus? Dann könnt Ihr Euch BVB vs. Inter Mailand auch noch einmal in voller Länge im Re-Live anschauen. Klickt Euch mal rein!

Bei DAZN seht Ihr alle Highlights der Champions League sowie alle Spiele der Königsklasse im Re-Live - egal, ob DAZN oder Sky für die Übertragung zuständig ist.

BVB vs. Inter Mailand heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt das folgende Problem: Ihr könnt das BVB-Spiel gegen Inter Mailand nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Aber das macht nichts. Wir haben die perfekte Alternative für Euch:

Ihr müsst das Champions-League-Duell nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen, um nichts zu verpassen. Auch im LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand auf dem Laufenden. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch heute Abend in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten Szenen der CL-Begegnung. Klickt Euch mal rein!

BVB vs. Inter Mailand: Die Aufstellungen in der Champions League

Borussia Dortmund: Mit welcher Startelf beginnt der BVB heute in der Champions League? Inter Mailand: Wer steht für die Italiener von Beginn an auf dem Feld? Die Aufstellungen beider Mannschaften präsentieren wir Euch knapp eine Stunde vor Spielbeginn an genau dieser Stelle.

BVB vs. Inter Mailand: Champions League, Tabelle der Gruppe F

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. FC Barcelona 3 4:2 7 2. Inter Mailand 3 4:3 4 3. Borussia Dortmund 3 2:2 4 4. Slavia Prag 3 2:5 1

BVB vs. Inter Mailand: Die Bilanz

BORUSSIA DORTMUND 5 DUELLE INTER MAILAND 1 Siege 3 1 Unentschieden 1 3 Niederlagen 1 5 Tore 10

