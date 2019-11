BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand: Die Aufstellung in der Champions League

Der BVB (Borussia Dortmund) trifft in der Champions League heute auf Inter Mailand. Wir liefern Euch alle Infos zu den Aufstellungen beider Teams.

Champions League, 4. Spieltag: Im Heimspiel am Dienstagabend empfängt Borussia Dortmund (BVB) die Mannschaft von Inter Mailand. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist um 21 Uhr.

Gelingt dem BVB die Revanche? Die Schwarz-Gelben verloren das Hinspiel gegen Inter völlig verdient mit 0:2 (zum Spielbericht) und zeigten dabei alles andere als eine gute Leistung.

Dafür geht es in der Bundesliga wieder aufwärts. Am vergangenen Wochenende gelang ein 3:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg. Was ist also gegen in der möglich?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den Aufstellungen beider Mannschaften in der Champions League.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand: Das Champions-League-Spiel im Detail

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand: Die Aufstellung in der Champions League

Welcher Startformation vertraut BVB-Trainer Lucien Favre? Wer läuft für Inter Mailand von Beginn an in der Champions League auf? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Mannschaften knapp eine Stunde vor dem Anpfiff - gegen 20 Uhr - an genau dieser Stelle.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand: So ist die Personalsituation des BVB

Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz des BVB-Kapitäns: Marco Reus ist für das so wichtige CL-Spiel gegen Inter Mailand fraglich. Gegen den VfL Wolfsburg musste er bereits nach 27 Minuten ausgewechselt werden. Reus hatte einen Schlag auf den Fuß bekommen - jene Stelle, die ihm seit Jahren Probleme bereitet.

"Bis jetzt kann ich nichts dazu sagen, ob Marco Reus spielen kann oder nicht", sagte BVB-Coach Lucien Favre auf der Pressekonferenz vor dem Duell. Ein Einsatz des Kapitäns der Schwarz-Gelben entscheidet sich kurzfristig.

🗯 #Favre: "Bis jetzt kann ich nichts dazu sagen, ob Marco #Reus spielen kann, oder nicht. Wir müssen das Training heute und den morgigen Tag abwarten." #BVBINTER — Borussia Dortmund (@BVB) November 4, 2019

Ansonsten kann Borussia Dortmund aus dem Vollen Schöpfen - alle Mann an Bord. Der zuletzt angeschlagene Paco Alcacer feierte gegen den sein Comeback. Ob es gegen Inter schon für einen Startelfeinsatz reicht, bleibt offen und eher unwahrscheinlich. So könnte Julian Brandt in vorderster Front starten.

Der Offensivstar der Borussia aus Dortmund, dessen Leistungen zuletzt doch kritisch beäugt wurden, bekam Rückendeckung von BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Auch Mario Götze wäre eine Option für die Sturmspitze des BVB gegen Inter Mailand.

Voraussichtliche Aufstellung des BVB (Borussia Dortmund) gegen Inter Mailand:

Die Startelf: Bürki - Hummels, Weigl, Akanji - Guerreiro, Delaney, Witsel, Hakimi - Sancho, Brandt, Hazard.

Nicht dabei: Schmelzer (Zerrung)

Fraglich: Reus (Sprunggelenksprobleme)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand: Die Aufstellungen beider Teams im letzten Champions-League-Spiel

Die erste Niederlage für den BVB in der Champions League. Borussia Dortmund zeigte einen blutleeren Auftritt gegen Inter Mailand und verlor verdient mit 0:2. Die Treffer der Italiener erzielten Lautaro Martinez und Antonio Candreva. Hier gibt's die Startaufstellungen beider Teams:

Die Inter-Startelf: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Godin - Brozovic - Barella, Gagliardini, Asamoah, Candreva - Martinez, Lukaku.

Die BVB-Startelf: Bürki - Hummels, Weigl, Akanji - Schulz, Delaney, Witsel, Hakimi - Hazard, Brandt, Sancho.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand: Die BVB-Aufstellung an den ersten Spieltagen der Champions League

Keine Tore am ersten Spieltag: Gegen Lionel Messi und Co. erkämpfte sich der BVB ein torloses Remis. Borussia Dortmund und der FC Barcelona starteten mit einem 0:0 in die neue Saison der Champions League. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Paco Alcacer.

Kein Gegentor, dafür dieses Mal zwei gemacht: Borussia Dortmund feierte am zweiten Gruppenspieltag der Königsklasse den ersten Sieg. Man of the Match war Achraf Hakimi, der einen Doppelpack schnürte und damit das Duell gegen Slavia Prag im Alleingang entschied. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Brandt, Guerreiro - Reus.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Inter-Aufstellung an den ersten Spieltagen der Champions League

Überraschung pur: Am ersten Spieltag der Champions League entging Inter Mailand nur knapp einer Blamage. Vor heimischem Publikum kamen die Italiener nicht über ein 1:1 gegen Slavia Prag hinaus. Der Ausgleich gelang Inter erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Hier gibt's die Inter-Aufstellung:

Die Startelf: Handanovic - Skriniar, de Vrij, D'Ambrosio - Asamoah, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Candreva - Martinez, Lukaku.

Überraschung knapp verpasst: Inter Mailand führte am zweiten Spieltag mit 1:0 beim FC Barcelona. Doch die Katalanen drehten die Partie. Am Ende musste sich Inter mit 1:2 geschlagen geben. Hier gibt's die Inter-Aufstellung:

Die Startelf: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Godin - Brozovic - Sensi, Barella, Asamoah, Candreva - Martinez, Lukaku.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand: Die BVB-Aufstellung in den letzten drei -Spielen

Zwei Siege, ein Unentschieden: So lautet die Bilanz des BVB aus den letzten drei Spielen in der Bundesliga. Während Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0 gewinnen konnte, reichte es auch gegen den VfL Wolfsburg zu einem souveränen 3:0-Erfolg. Im Revierderby mussten sich die Schwarz-Gelben dagegen beim FC Schalke 04 mit einem torlosen Remis zufrieden geben. Hier bekommt Ihr die BVB-Aufstellungen der letzten drei Bundesliga-Spiele:

Die Startelf: Hitz - Guerreiro, Hummels, Akanji, Piszczek - Dahoud, Weigl - Hazard, Brandt, Hakimi - Reus.

Die Startelf: Hitz - Guerreiro, Hummels, Weigl, Piszczek - Delaney, Witsel - Hakimi, Reus, Sancho - Götze.

Die Startelf: Bürki - Schulz, Hummels, Weigl, Akanji - Hazard, Delaney, Witsel, Hakimi - Reus, Brandt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand: Die Inter-Aufstellung am letzten Spieltag der

Was für ein Endspurt in der Serie A: Inter Mailand lag am vergangenen Wochenende mit 0:1 gegen den FC Bologna zurück. Erst in der Schlussviertelstunde drehte Inter dann so richtig auf - dank Romelu Lukaku. Der belgische Top-Stürmer traf in der 75. sowie in der 91. Spielminute und drehte die Partie im Alleingang. Hier gibt's die Inter-Startaufstellung:

Die Startelf: Handanovic - Bastoni, de Vrij, Skriniar - Biraghi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Lazaro - Martinez, Lukaku.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand heute live? Die Champions-League-Übertragung im Überblick