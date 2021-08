Der BVB (Borussia Dortmund) bekommt es am Freitag mit der TSG Hoffenheim zu tun. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und STREAM läuft.

Borussia Dortmund will am 3. Spieltag der Bundesliga nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Die TSG Hoffenheim ist am Freitag zu Gast beim BVB, los geht es heute um 20.30 Uhr .

Unter dem neuen Trainer Marco Rose begeisterte Dortmund zum Ligastart mit einem 5:2 gegen Eintracht Frankfurt. Danach verlor der BVB allerdings im Supercup gegen den FC Bayern und kassierte anschließend das überraschende 1:2 beim SC Freiburg.

Hoffenheim war indes ähnlich furios gestartet wie die Dortmunder, gewann am 1. Spieltag in Augsburg mit 4:0. Am vergangenen Wochenende folgte dann eine Punkteteilung gegen Union Berlin, mit 2:2 trennte sich die TSG von den Eisernen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights - in diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte zur Übertragung der Bundesliga am Freitag.

Wettbewerb Bundesliga | 3. Spieltag Begegnung Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim Anpfiff Freitag, 27. August, 20.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute live im TV sehen: Wird das Spiel im Fernsehen gezeigt?

Wer sich jedes Spiel der Bundesliga anschauen möchte, der weiß, dass die allermeisten Freitagsspiele nicht mehr live im klassischen TV zu sehen sind. Zwar gibt es Ausnahmen, wie das Saisonauftaktspiel oder je eine Partie am 17. und 18. Spieltag, die live im Free-TV übertragen werden .

Für gewöhnlich läuft das Spiel im deutschen Oberhaus am Freitagabend allerdings nicht bei Sky und damit auch nicht live im TV. Es ist aber trotzdem möglich, BVB vs. Hoffenheim heute live auf dem Fernseher zu schauen - in den kommenden Abschnitten verraten wir Euch, wie das funktioniert.

BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim: TV und LIVE-STREAM - die Bundesliga heute live auf DAZN sehen

DAZN zeigt seit dieser Saison alle Freitags- und alle Sonntagsspiele der Bundesliga live! BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim ist heute sogar exklusiv bei DAZN zu sehen .

Der Streamingdienst zeigt die Partie zunächst einmal im LIVE-STREAM , den Ihr zum Beispiel auf dem Laptop, dem Smartphone oder Tablet abspielen könnt. Bereits um 19.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff, beginnt die ausführliche Vorberichterstattung. Moderator ist Alex Schlüter, als Experte fungiert Ralph Gunesch - und für den Kommentar während der 90 Minuten auf dem Rasen ist Marco Hagemann zuständig.

BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute mit DAZN live im TV sehen

Ihr könnt BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG Hoffenheim am Freitag mit DAZN aber auch auf dem Fernseher anschauen . Wer im Besitz eines Smart-TV mit Internetverbindung ist, der muss sich darauf einfach nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, sich anmelden und kann dann die Bundesliga live im TV genießen!

BVB vs. Hoffenheim live auf DAZN: Alle Infos zur Übertragung

Vorberichte ab : Freitag, 19.30 Uhr

: Freitag, 19.30 Uhr Anstoß : Freitag, 20.30 Uhr

: Freitag, 20.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Kommentator: Marco Hagemann

Um DAZN schauen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Streamingdienst. Das kostet im Monatsabo 14,99 Euro monatlich, im Jahresabo werden einmalig 149,99 Euro fällig . Bei letzterer Variante spart Ihr heruntergerechnet etwa 2,50 Euro pro Monat. Zudem bietet DAZN jedem Neu-Kunden die Chance, das Angebot einen Monat lang zunächst gratis zu testen . Unter Umständen könnt Ihr BVB vs. Hoffenheim heute also sogar kostenlos im LIVE-STREAM sehen!

Hier haben wir Euch die wichtigsten Übersichtsartikel zu DAZN zusammengefasst:

BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute live: Wo laufen die Highlights der Bundesliga?

Die einfachste Möglichkeit, die Highlights von BVB vs. Hoffenheim zu sehen, ist DAZN . In der Nachberichterstattung zum Spiel zeigt der Sender alle wichtigen Szenen der 90 Minuten noch einmal im Rahmen einer ausführlichen Analyse.

DAZN ist auch die einzige Möglichkeit, noch heute die Highlights von BVB gegen Hoffenheim zu sehen, wenn man das Live-Spiel verpasst hat. Die nächste Option ist dann erst die Sportschau in der ARD , die samstags um 18 Uhr beginnt und in der neben den Highlights der Samstagsspiele auch eine Zusammenfassung von Dortmund vs. TSG ausgestrahlt wird.

Wer noch länger warten kann, der sieht die Highlights des Spiels auch am späten Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF , das um 23 Uhr beginnt. Oder am Sonntagmorgen bei Sport 1 in der Sendung "Bundesliga Pur", die um 7.30 Uhr und um 9.30 Uhr läuft.

BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute live sehen: Die Aufstellung

Welche Startelf schickt BVB-Trainer Marco Rose auf den Platz, um nach zuletzt zwei Niederlagen wieder jubeln zu können? Und wie läuft die TSG Hoffenheim heute auf? Gegen 19.30 Uhr erfahrt Ihr es an dieser Stelle.

BVB (Borussia Dortmund) - TSG Hoffenheim: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Du kannst nicht im LIVE-STREAM oder live am TV dabei sein, wenn Borussia Dortmund gegen Hoffenheim spielt? Dann schau' doch mal im LIVE-TICKER bei Goal vorbei.

Hier bekommst du alle wichtigen Informationen zum Spielverlauf und wirst blitzschnell benachrichtigt, wenn im Signal-Iduna-Park heute ein Tor fällt. Der TICKER ist kostenlos, über diesen Link kommst Du direkt dorthin .

