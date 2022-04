Fußball heute live: FC Bayern vs. BVB im TV und LIVE-STREAM

Spitzenspiel in der Bundesliga: Der Tabellenführer FC Bayern München empfängt den BVB (Borussia Dortmund), welcher auf Rang zwei ist. Anpfiff in der Allianz Arena in München ist heute um 18.30 Uhr.

Die Meisterschaft an einem Samstagabend zuhause gegen den Erzrivalen vorzeitig festmachen – der FC Bayern München hat heute Großes vor: Ein Sieg und die Bayern küren sich, mal wieder, zum deutschen Meister!

Der BVB (Borussia Dortmund möchte die Party natürlich crashen und hat sich dafür rechtzeitig warmgeschossen: 6:1 stand es am Ende gegen den VfL Wolfsburg. Heute sollten beide Teams ausgeruht in das Spiel gehen können, schließlich hatten die beiden erfolglosen Pokalmannschaften spielfrei.

Der deutsche Klassiker hat immer was zu bieten, auch heute erwartet uns feinste Fußballkunst. GOAL erklärt, wer das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Fußball heute LIVE: Das Top-Spiel der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund)(im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen) Wettbewerb Bundesliga | 31. Spieltag Datum Samstag | 23. April 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Allianz-Arena | München | Deutschland Bilanz (105 Spiele in der Bundesliga) 51 Siege FC Bayern München 29 Unentschieden 25 Siege BVB (Borussia Dortmund

Wer überträgt heute die Bundesliga live im TV? So wird FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im Fernsehen übertragen

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) – das ist seit Jahren das Top-Spiel im deutschen Profifußball! Der BVB ist schließlich auch die letzte Mannschaft, die Meister werden konnte, bevor der FCB zu seinem beispiellosen Meisterschaftslauf antrat.

Mit einem Sieg heute wäre der BVB drei Spieltage vor Saisonende "nur" noch sechs Punkte hinter den Bayern – bei einer Niederlage verhilft man aber dem ewigen Konkurrenten zur vorzeitigen Meisterschaft. Klar, dass viele Anhänger:innen aus allen Fanlagern in Deutschland sich das Spiel anschauen wollen – aber wie?

Fußball heute LIVE: So übertragen Sky und DAZN diese Saison die Bundesliga

Heutzutage blickt man kaum noch durch, wenn es darum geht, welcher Sender wann wo was überträgt – wir helfen euch, einen kühlen Kopf und den Überblick zu bewahren. In der Bundesliga beschränkt man sich eh die meiste Zeit auf nur zwei Anbieter, da ist das alles etwas einfacher.

Die Bundesliga ist je nach Wochentag bei einem anderen Anbieter zu sehen: Für gewöhnlich finden Bundesligaspiele ja am Wochenende statt, und hier ist die Verteilung ganz klar: Alle Spiele am Freitag und Sonntag laufen auf dem beliebten Streamingdienst DAZN, die Samstagsspiele sind auf Sky zu sehen.

Top-Spiel heute LIVE: So wird FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV gezeigt

Ein Blick in den Kalender reicht, um zu sehen, dass heute Samstag ist und daher Sky für das Übertragen der Bundesliga zuständig ist. Das Spiel ist daher auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD zu sehen!

Das Problem an Sky: Der Fernsehsender ist alles andere als kostenlos. Um das Sky-Programm empfangen zu können, muss man nämlich ein Paket buchen, wovon Sky ein paar unterschiedliche im Angebot hat. Beim Sport gibt es gleich zwei: das Sport-Paket und das Bundesliga-Paket.

Fußball heute LIVE: So zeigt Sky heute das Top-Spiel der Bundesliga

Um das Top-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem BVB (Borussia Dortmund) live sehen zu können, müsst ihr logischerweise das Bundesliga-Paket buchen, hier sind alle Spiele der 2. Bundesliga und die der ersten Liga zu sehen, die am Samstag oder in einer englischen Woche stattfinden. Mehr Informationen zu den Kosten und allem anderen findet ihr hier.

Fußball heute LIVE: FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM sehen!

Ein Top-Spiel wie das heutige will sich kein Fan entgehen lassen – das ist klar. Einziges Problem: Wir haben bisher nur die Übertragung im TV erklärt. Allerdings hat nicht jede:r in Deutschland einen Fernseher und erst recht nicht Geld oder Lust für Sky – was machen diese Fans?

Sky Go überträgt den Klassiker heute mehrkostenfrei: So seht ihr FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Sky hat schon vor Jahren zwei unterschiedliche Streamingplattformen ins Leben gerufen, die auf unterschiedliche Arten und Weisen das Programm übertragen. Eine der beiden ist Sky Go, mit welcher man kostenlos das Programm verfolgen kann.

Sky Go ermöglicht es euch, das von euch gebuchte Programm (egal ob via Sky-Paket, Sky Ticket oder sonstiges) live zu streamen, ohne etwas dazuzuzahlen. So könnt ihr auch das Spitzenspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern München sehen, falls ihr nicht zuhause seid, aber das Bundesliga-Paket gebucht habt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im Internet? Die Bundesliga mithilfe des Sky Tickets im LIVE-STREAM verfolgen - so einfach geht's!

Möglichkeit Nummer zwei: das Sky Ticket. Dieses sollte für alle Fans interessant sein, denen ein Paket im TV zu teuer oder zu unflexibel ist – mit dem Ticket bleibt ihr dabei viel freier.

Ihr könnt beispielsweise monatlich kündbare Abos buchen und diese inhaltlich eher auf das abstimmen, was ihr sehen wollt. Zusätzlich gibt es dabei oft Spezialangebote, bei denen Ihr unter anderem auch etwas für das Top-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem BVB (Borussia Dortmund) finden dürftet. Hier könnt Ihr Euch jetzt bei Sky Ticket anmelden!

Fußball heute LIVE: Die offiziellen Aufstellungen vom FC Bayern München und dem BVB (Borussia Dortmund)

Aufstellung Bayern: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Aufstellung BVB: Hitz – Zagadou, Haaland, Reus, Guerreiro, Akanji, Brandt, Reinier, Bellingham, Can, Wolf

Wer zeigt / überträgt heute die Bundesliga? Die Übertragung von FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im Überblick

TV Sky Sport Bundesliga 2 Sky Sport Bundesliga 2 HD Sky Sport Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD) LIVE-STREAM Sky Ticket Sky Go LIVE-TICKER GOAL Highlights DAZN / YouTube