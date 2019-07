BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung des Testspiels

Die Bundesliga-Saison steht vor der Tür. Vorab testet der BVB gegen den FC St. Gallen. Wir erklären, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Anlässlich des diesjährigen Trainingslagers testet Bundesligist Borussia Dortmund gegen den FC St. Gallen. Die Partie findet am heutigen Dienstagabend in der statt. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Es ist das letzte Vorbereitungsspiel des BVB, bevor es am kommenden Samstag um 20.30 Uhr im deutschen Supercup gegen den FC Bayern München geht. Der Cup wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park ausgetragen. Doch vorab befindet sich der Borussia-Tross im Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz.

Die Partie gegen den FC St. Gallen ist für eines von zahlreichen Testspielen in der Sommervorbereitung. Zuvor testeten die Schwarz-Gelben bereits während einer USA-Reise gegen den MLS-Klub Seattle Sounders sowie gegen den FC Liverpool. Beide Partien konnte der BVB für sich entscheiden.

Borussia Dortmund vs. FC St. Gallen - kann der BVB auch dieses Testspiel erfolgreich gestalten? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Testspiel der Borussen live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu unserem LIVE-TICKER und informieren Euch über die Mannschaftsaufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen: Das Testspiel in der Übersicht

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen heute live im TV verfolgen - geht das?

Wie gut ist Borussia Dortmund schon in Form? Das Interesse am BVB ist bekanntermaßen nicht nur unter den schwarz-gelben Anhängern groß. Zahlreiche Fußballfans in interessieren sich für den Leistungsstand der Dortmunder Borussia. Doch wird der Test gegen den FC St. Gallen überhaupt im TV übertragen?

ARD, ZDF, Sky und Co. - Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen heute live im TV?

Dass Testspiele der Bundesligisten im deutschen Free-TV übertragen werden, ist eher selten. Auch das Testspiel Borussia Dortmund vs. FC St. Gallen findet keine Beachtung im deutschen Fernsehen und wird dementsprechend nicht im Free-TV übertragen. Weder die ARD und das ZDF noch andere bekannte Sportkanäle wie Sport 1 oder Eurosport haben sich dazu entschlossen, die Partie zu übertragen.

Auch Bezahlsender Sky verzichtet auf eine Übertragung - sowohl im Pay- als auch im Free-TV. Der kostenlose Sender Sky Sport News HD überträgt ausgewählte Testspiele live und in voller Länge. Doch das Vorbereitungsspiel der Borussia aus Dortmund hat es nicht in die Auswahl geschafft.

Auf Eurem Smart-TV - DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen live

Ja, DAZN überträgt das Testspiel des BVB gegen den FC St. Gallen live - allerdings nicht im TV. DAZN ist ein Streamingdienst und zeigt Live-Fußball ausschließlich im LIVE-STREAM. Dementsprechend läuft Borussia Dortmund vs. St. Gallen heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN. Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, Euch das Duell auf Eurem Fernsehen anzuschauen.

DAZN bringt Borussia Dortmund vs. FC St. Gallen auf Euren Smart-TV! Ladet Euch dafür einfach die kostenlose DAZN-App aus dem Store auf Euren Smart-TV herunter, registriert Euch und startet den LIVE-STREAM. Mehr Informationen zu DAZN erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel oder im folgenden Abschnitt zum LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wenn Ihr das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC St. Gallen live verfolgen wollt, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Die Partie wird ausschließlich im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen heute im LIVE-STREAM

DAZN ist Eure erste Anlaufstelle, wenn es um Live-Sport, Live-Fußball und LIVE-STREAMS geht. Das Übertragungsangebot bei DAZN ist riesengroß. Natürlich überträgt DAZN auch das Testspiel zwischen dem BVB und dem FC St. Gallen in voller Länge im LIVE-STREAM. Dank des Streamingdienstes verpasst Ihr keine Sekunde des Testspiels Eures Klubs.

Pünktlich - wie gewohnt - wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 19.30 Uhr erfolgen wird, geht DAZN auf Sendung und versorgt Euch in kurzer Zeit mit allen relevanten Fakten rund um die Partie. Somit könnt Ihr bestens vorbereitet die 90 Minuten des Testspiels genießen. Kommentiert wird das Duell Borussia Dortmund vs. FC St. Gallen von Lukas Schönmüller.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen heute im kostenlosen LIVE-STREAM - so geht's!

Das Stichwort lautet: kostenlos. Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnement, könnt Ihr Euch das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC St. Gallen vollkommen kostenlos anschauen. Das Einzige, was Ihr dafür tun müsst, ist, Euch einen Gratismonat bei DAZN zu sichern. Mit diesem erlebt Ihr nicht nur das Testspiel des BVB live und in voller Länge gratis. Nein, damit noch lange nicht genug:

Schließt Ihr jetzt Euren Gratismonat ab, erlebt Ihr in den nächsten vier Wochen die Saisonstarts zahlreicher europäischer Top-Ligen im LIVE-STREAM. Die Serie A, LaLiga, Ligue 1 und Co. - neben der Champions League sowie der Europa League ist der Spitzenfußball aus Europas Top-Ligen bei DAZN beheimatet. Damit immer noch nicht genug: DAZN überträgt ab der neuen Saison die ! Welche Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses DAZN im Programm hat, haben wir für Euch in unserem Übersichtsartikel aufgelistet.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen im LIVE-STREAM - Was kostet ein DAZN-Abo? Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Das gesamte Übertragungspaket bei DAZN bekommt Ihr nach Ablauf Eures Gratismonats für nur 11,99 Euro monatlich. Das DAZN-Abo lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Wisst Ihr bereits, dass Ihr DAZN sowieso das ganze Jahr nutzen wollt? Dann sichert Euch die DAZN-Jahreskarte und zahlt einmalig 119,99 Euro. Damit spart Ihr im Vergleich zur monatlichen Abbuchung 24 Euro.

Verfügbar ist DAZN auf Eurem Laptop / Computer. Dort findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.de. Außerdem lässt sich DAZN als App auf Eurem Handy, Tablet, Smart-TV oder Eurer Playstation4 installieren. Ladet Euch die DAZN-App aus den folgenden Portalen kostenlos herunter:

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen heute im Ergebnis-TICKER verfolgen

Zusätzlich zum LIVE-STREAM der Partie bei DAZN gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das Testspiel-Duell live zu verfolgen. Mit dem Ergebnis-TICKER von Goal zu Borussia Dortmund vs. FC St. Gallen seid Ihr ebenfalls hautnah dabei und verpasst keinen Treffer.

Und das Beste daran? Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Wenn Ihr den TICKER zu BVB vs. St. Gallen nutzen wollt, findet Ihr ihn unter www.goal.com oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App schnell und einfach herunter:

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen: Die Aufstellungen

Mit welcher Startelf geht BVB-Trainer Lucien Favre in das Duell mit dem FC St. Gallen? Welche Formation schicken die Schweizer ins Rennen? Wenn beide Mannschaften ihre Startformationen veröffentlicht haben, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC St. Gallen? Die Übertragung des Testspiels im Überblick