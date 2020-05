BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 heute: Die Aufstellung in der Bundesliga

Am 26. Spieltag kommt es in der Bundesliga heute zum Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04. Goal zeigt, wie die Teams auflaufen werden.

Am Samstagnachmittag ist es so weit, dann steigt das Revierderby zwischen und dem . Ab 15.30 Uhr rollt der Ball , gespielt wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Die ist die erste Top-Liga der Sportwelt, die ihren Betrieb unter ganz besonderen Bedingungen wieder aufnimmt. Beim anstehenden Aufeinandertreffen kommt es also zu einer besonderen Einschränkung: Aufgrund der Problematik rund um das Corona-Virus findet die Partie vor leeren Rängen statt.

Interessant zu sehen wird sein, wie die Vereine aus der beinahe siebenwöchigen Corona-Unterbrechung kommen. Beim BVB - so viel darf verraten werden- stehen einige Spieler auf der Kippe.

Das Revierderby zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Schalke 04 steht an. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr alle Informationen rund um die Aufstellungen der beiden Teams.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 heute live: Die Aufstellung in der Bundesliga

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund (BVB):

Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro - Brandt, Reyna - Haaland

Mit dieser Aufstellung geht Schalke 04 in die Partie:

Schubert - Todibo, Sane, Nastasic - Kenny, McKennie, Serdar, Caligiuri, Oczipka - Harit - Raman

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 heute: Das Revierderby in der Bundesliga im Überblick

Duell Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04 Datum Samstag, 16. Mai 2020 | 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park , Dortmund Zuschauer keine zugelassen aufgrund der Corona-Einschränkungen TV Sky Sport Bundesliga LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live: Die Personalsituation beim BVB

BVB-Coach Lucien Favre hat gegen den FC Schalke 04 einige Personalsorgen - vor allem Im Mittelfeld. Gegen Schalke 04 muss Schwarz-Gelb auf das Mittelfeldduo Emre Can und Axel Witsel verzichten. Beide sind wegen Faserrissen nicht einsatzfähig. "Sie werden definitiv nicht dabei sein. Wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich wieder anfangen", sagte der Trainer am Donnerstag auf einer Online-Pressekonferenz . Daher könnte es für Thomas Delaney das Startelfcomeback geben .

Delaneys letztes Pflichtspiel für den BVB datiert aus dem Oktober vergangenen Jahres. Damals kam er gegen Schalke 04 über 74 Minuten zum Einsatz. Im Anschluss folgte eine längere Leidenszeit für den Dänen.

Auch Marco Reus wird als Langzeitverletzter Borussia Dortmund im Revierderby nicht zur Verfügung stehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 - die voraussichtliche BVB-Aufstellung:

Die mögliche BVB-Startelf: Bürki - Piszczek, Hummels - Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro - Sancho , Haaland, T. Hazard

Ersatzbank: Hitz, Balerdi, Morey, Schmelzer, Dahoud, Raschl, Reyna, M. Götze

Auf diese Spieler muss der BVB gegen Schalke verzichten:

Marco Reus (Muskelverletzung)

Nico Schulz (muskuläre Probleme)

Axel Witsel (Faserriss)

Emre Can (Faserriss)

Dan-Axel Zagadou (Außenbandriss)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 heute live: Die Personalsituation bei Schalke 04

Bei Schalke 04 sieht die Personallage etwas rosiger aus - im Gegensatz zum Rivalen aus Dortmund. Königsblau muss insgesamt auf drei etatmäßige Profis verzichten.

Neben dem seit dem Derby-Hinspiel verletzten Benjamin Stambouli , der sich zwar mittlerweile im Aufbautraining befindet, aber noch nicht fit ist, werden Omar Mascarell und Ozan Kabak nicht zur Verfügung stehen. Ob der türkische Nationalspieler in der laufenden Saison noch ein Spiel bestreiten kann, ist aktuell nicht gesichert .

Im Tor steht erneut der nach der Degradierung von Alexander Nübel der zum Stammkeeper beförderte Markus Schubert.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 - die voraussichtliche Schalke-Aufstellung:

Die mögliche S04-Startelf: Schubert - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie, S. Serdar - Caligiuri, Harit - Burgstaller, Raman

Ersatzbank: Nübel, Becker, Miranda, Salif Sane, Thiaw, Boujellab, Matondo, Mercan, Schöpf, Gregoritsch, Kutucu

Diese Schalker fehlen im Derby gegen den BVB:

Ozan Kabak (Wirbelverletzung)

Benjamin Stambouli (Aufbautraining nach Fußverletzung)

Omar Mascarell (Adduktorenverletzung)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die BVB-Aufstellung in den letzten drei Pflichtspielen

Aufstellung zu PSG vs. BVB ( ) am 11.03.2020, 0:2

Die Startelf: Bürki, Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Hazard, Haaland, Sancho

Die Startelf: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Hazard, Brandt, Haaland

Die Startelf: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Hazard, Brandt

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Schalke-Aufstellung in den letzten drei Pflichtspielen

Die Startformation: Schubert - Nastasic, Todibo, Becker - Oczipka, McKennie, Schöpf, Kenny - Raman, Burgstaller, Matondo

Die Startformation: Schubert - Nastasic, Todibo, Becker - Oczipka, McKennie, Kenny - Boujellab, Schöpf, Matondo - Burgstaller

Die Startformation: Nübel - Nastasic, McKennie, Kabak - Oczipka, Boujellab, Kenny - Schöpf - Harit, Gregoritsch, Raman

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 heute live: Die Aufstellung im Bundesliga-Hinspiel

Am 9.Spieltag standen sich der BVB und FC Schalke bereits im Hinspiel der laufenden Bundesliga-Saison in der Veltins-Arena gegenüber. Das Revierderby endete am 26. Oktober 2019 mit einem 0:0.

Damals gingen die Ruhrpott-Klubs mit folgender Aufstellung in die Begegnung:

FC Schalke 04: Nübel - Oczipka, Sane, Stambouli, Kenny - Mascarell - Serdar, Caliguiri - Harit - Burgstaller, Matondo

BVB (Borussia Dortmund): Hitz - Guerreiro, Hummels, Weigl, Piszczek - Delaney, Witsel - Hakimi, Reus, Sancho - Götze

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga