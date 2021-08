Kurz nach dem Saisonstart gibt es in Deutschland den ersten Titel zu gewinnen. Goal fasst alle Informationen zum Supercup ( BVB - FCB ) zusammen.

Die Saison 2021/2022 ist in Deutschland endlich gestartet, nur wenige Tage nach dem ersten Bundesligaspieltag gibt es das erste große Highlight: Im Supercup treffen heute der FC Bayern München und der BVB (Borussia Dortmund) aufeinander.

Anstoß im Signal-Iduna-Park ist heute um 20.30 Uhr. Dabei ist der Supercup ein besonderer Pokal: Die beiden Mannschaften, die im Finale stehen, sind überhaupt die einzigen, die am Wettbewerb teilnehmen dürfen.

Es handelt sich dabei um den Bundesligameister (FC Bayern München) und dem DFB-Pokalsieger (Borussia Dortmund) - diese beiden Teams dürfen den ersten Titel unter sich ausmachen.

Es wäre ein wichtiges Zeichen, mit einem Titel in die Saison zu starten - gerade bei zwei Topmannschaften mit neuen Trainern. Goal fasst alle Informationen rund um den Supercup zusammen.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern München heute? Der Supercup LIVE

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München Datum Dienstag, 17. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park

Supercup im TV: So seht ihr BVB (Borussia Dortmund) - FC Bayern München im Fernsehen

Die Vorfreude auf die Saison ist groß, die Ergebnisse am ersten Bundesligaspieltag haben ihr Übriges dazu beigetragen: Während der BVB sein Spiel gegen Eintracht Frankfurt nach Belieben dominierte und Erling Haaland schon in Topform ist, schaffte der FC Bayern es nur zu einem glücklichen 1:1 bei Borussia Mönchengladbach.

Dabei haben beide Mannschaften neue Trainer: Während der Neu-Münchener Julian Nagelsmann vom Konkurrenten RB Leipzig losgeeist wurde, hat sich Marco Rose von sich aus für den Wechsel von der einen Borussia zur anderen entschieden.

Supercup LIVE im TV? So wird BVB - FC Bayern München übertragen

Der erste Pokal so früh in der Saison wäre ein wichtiges Zeichen - es ist also logisch, dass viele Anhänger:innen heute das Spiel LIVE verfolgen wollen. Aber wird der Cup überhaupt LIVE im TV übertragen?

Gute Nachrichten für alle Fans: Gleich zwei Sender zeigen heute die Begegnung LIVE im Fernsehen - es handelt sich dabei um Sat1 und Sky.

Sat1 zeigt BVB - Bayern kostenlos! Der Supercup im Free-TV

Fangen wir bei Sat1 an: Der Fernsehsender, welcher zur ProSiebenSat.1 Media.-Gruppe gehört, hat sich in dieser Saison einige Rechte gesichert. Unter anderem gehören drei Bundesligaspiele und die Relegationsspiele dazu - außerdem auch der Supercup.

Der Vorteil von Sat1: Der Fernsehsender ist kostenlos zu empfangen. Für den Supercup hat sicher der Free-TV-Sender richtig etwas überlegt: Schon um 19.00 Uhr geht die Übertragung los!

Mit Opdenhövel und Fuss: So überträgt Sat1 der Supercup

Beginn der Übertragung : 19.00 Uhr

: 19.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sat1

: Sat1 Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentar: Wolff-Christoph Fuss

Supercup im Fernsehen: Auch Sky zeigt BVB vs. FC Bayern München

Sat1 hat die Übertragungsrechte heute allerdings nicht exklusiv: Auch Pay-TV-Sender Sky hat seine Finger im Spiel. Der Sender aus Unterföhring überträgt heute die Begegnung ab 20.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD.

Sky ist zwar nicht kostenlos wie der Konkurrent Sat1, hat allerdings weit mehr Fußball und Sport im Angebot. Das gesamte Programm findet ihr hier. Ihr seid an einem Sky-Abonnement interessiert? Dann schaut mal hier vorbei.

Sky überträgt den Supercup: So läuft die LIVE-Übertragung ab

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar: Martin Groß

FC Bayern München beim BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM: So ist der Supercup im Internet zu sehen

Die Übertragung im TV ist also geklärt - bleibt uns noch der Blick ins Internet. Viele Anhänger:innen haben kein TV-Gerät mehr zuhause, weshalb sie zur Unterhaltung auf LIVE-STREAMS angewiesen sind.

Auch für diese Fans ist das Spiel heute kein Problem: Sowohl Sat1 als auch Sky bieten einen LIVE-STREAM zum Supercup an.

Sat1/ran übertragen Borussia Dortmund vs. FC Bayern München im Internet: Der Supercup im LIVE-STREAM

Fangen wir mit Sat1 an: Der Privatsender überträgt BVB - FCB im Internet dank ran.de. Ran ist die Sportsendung, welche zu Sat1, Kabel1, Pro7 etc. gehört, und im Internet für die Sportübertragung zuständig.

Alles was ihr tun müsst, ist ran.de aufzusuchen oder die ran-App herunterzuladen. Diese findet ihr kostenlos im App Store oder im Play Store.

BVB - FC Bayern München im Internet: So übertragen Sky Ticket und Sky Go

Auch Sky überträgt den Supercup, auch Sky tut dies unter anderem im Internet. Das Unternehmen aus der Nähe von München bietet sein gesamtes Programm auch über andere Plattformen an - Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go ist für alle Fans, die bereits ein Abonnement bei Sky am TV haben und das Programm auch auf anderen Geräten verfolgen wollen, während das Sky Ticket flexibler ist. Hier findet ihr dazu alle Informationen.

Sky Ticket, ran, Sky Go: Die wichtigen Links zur Übertragung des Supercups

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Bayern München im LIVE-TICKER:

Nicht nur via TV und LIVE-STREAM wird die Begegnung heute übertragen - auch der Goal LIVE-TICKER kommt in der neuen Saison zum Einsatz. Ihr habt keine Gelegenheit, den Supercup im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen?

Dann ist der kostenlose Goal LIVE-TICKER perfekt für euch! Jedes wichtige Ereignis, sei es Torchance, Karte, Auswechslung oder Hintergrundwissen, wird hier erklärt. Hier entlang!

Supercup: Das sind die Aufstellungen vom BVB und dem FC Bayern München

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen veröffentlicht. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf das Supercupfinale vorbereitet zu sein.

BVB (Borussia Dortmund) empfängt den FC Bayern München: Die LIVE-Übertragung des Supercups im Überblick