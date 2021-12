BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Der Schiedsrichter - wer pfeift das Bundesliga-Spitzenspiel?

Der Klassiker ist zurück! Am Samstagabend empfängt Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park den FC Bayern München. Anpfiff des Top-Spiels ist um 18.30 Uhr.

Kann der BVB den Titelkampf spannend machen, oder zieht der FC Bayern wieder davon? Mit einem Sieg am Samstag könnten die Borussen den Serienmeister aus München von der Tabellenspitze verdrängen. Ein Garant könnte dabei Erling Haaland sein. Der Norweger feierte erst in der vergangenen Woche beim 3:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg sein Comeback und brauchte weniger als neun Minuten bis zu seinem nächsten Torerfolg.

Auf Seiten des FC Bayern könnte ein Sieg im Duell mit den Dortmunder Rivalen nach den Debatten der vergangenen Wochen Ruhe einkehren lassen. Mit dem Arbeitssieg gegen Bielefeld konnte sich das Team von Julian Nagelsmann zuletzt an der Spitze behaupten, die Chancenverwertung war dabei jedoch noch ausbaufähig.

Der BVB trifft auf den FC Bayern, doch wer wird die Partie leiten? Wir verraten euch den Schiedsrichter der Partie in diesem Artikel. Hier findet Ihr zudem alle Informationen zur Übertragung des Top-Spiels im TV und im LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift den Klassiker?

Wenn der BVB auf Bayern München trifft, ist das nicht nur für Fans ein echtes Highlight. Auch für die Bundesliga-Schiedsrichter gibt es kaum etwas Schöneres, als den Klassiker pfeifen zu können. Doch wem wird diesmal die Ehre zuteil?

Heiße Kandidaten sind dabei vor allem die Top-Unparteiischen. Mit Deniz Aytekin, Dr. Felix Brych, Tobias Stieler und Felix Zwayer verfügt der DFB gleich über vier Schiedsrichter, die in der Elite-Kategorie der UEFA geführt werden. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Bayern leitete jedoch FIFA-Referee Marco Fritz.

Schiedsrichter: Felix Zwayer pfeift BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München

Am Samstagmorgen wurde bekanntgegeben, dass Felix Zwayer den Bundesliga-Kracher zwischen dem BVB und dem FC Bayern leiten wird. Der 40-Jährige wird dabei von den Linienrichtern Marco Achmüller und Mike Pickel assistiert. Frank Willenborg fungiert derweil als vierter Offizieller, während Tobias Welz und Robert Wessel als Video-Assistenten ausgewählt wurden.

Zwayer blickt auf eine langjährige Erfahrung als Unparteiischer zurück: Der gebürtige Berliner ist seit 2004 DFB-Schiedsrichter und hat bereits über 150 Bundesliga-Partien gepfiffen.

Das Duell BVB vs. FC Bayern leitete Zwayer bislang dreimal: In der Bundesliga wurde der Schiri beim 3:0 Auswärtssieg der Dortmunder am 12. April 2014 sowie beim 4:0-Erfolg der Bayern am 9. November 2019 eingesetzt. Zudem pfiff Zwayer das Supercup-Finale am 5. August 2017 - damals setzte sich der deutsche Rekordmeister im Elfmeterschießen durch und sicherte sich den Titel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: So wird das Top-Spiel im TV und im LIVE-STREAM übertragen

Ihr wollt BVB gegen Bayern heute Abend live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann benötigt Ihr in beiden Fällen ein Sky-Abo, denn der Pay-TV-Sender zeigt die Partie exklusiv im linearen TV sowie auf seinen beiden Streamingdiensten Sky Go und Sky Ticket.

Los geht die Übertragung um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) sowie auf beiden Streamingplattformen. Als Kommentator wird Wolff-Christoph Fuss die Partie über die vollen 90 Minuten begleiten. Ihr habt noch Fragen zum Sky-Abo oder den Streams? Alle weiteren Infos zur Übertragung erhaltet ihr in einem separaten Artikel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Die Personalsituation

Personell stehen auf beiden Seiten erneut Ausfälle zu Buche. Beim Rekordmeister aus München sticht dabei weiterhin Joshua Kimmich heraus, der wie Eric-Maxim Choupo-Moting aufgrund einer Corona-Infektion fehlt. Zudem müssen die Münchner auf Marcel Sabitzer (Wadenverletzung), Bouna Sarr (Adduktorenverletzung) und Josip Stanisic (Muskelbündelriss) verzichten.

Ein Fragezeichen steht hinter einem Einsatz von Leon Goretzka. Der Sechser musste zuletzt wegen Hüftproblemen das Training des FCB auslassen. Sollte es am Samstag nicht für die Startelf reichen, könnte mit Jamal Musiala ein ungewohnter Kandidat auf seine Position rücken.

Auf Seiten des BVB fehlt derweil neben den Dauerverletzten Thorgan Hazard, der sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne befindet. Jude Bellingham und Manuel Akanji hatten in der vergangenen Woche außerdem mit kleineren Blessuren zu kämpfen. Ein Einsatz im Top-Spiel scheint dennoch möglich zu sein.

🎙 Marco #Rose zum Personal: „Müssen im Abschlusstraining schauen, was möglich ist. Manu #Akanji hat wenig trainiert, @BellinghamJude hingegen hat gestern wieder trainiert, sind hoffnungsvoll. Gibt keine neuen Ausfälle, aber auch keine Spieler, die neu dazukommen.“ pic.twitter.com/tl6wthpFMu — Borussia Dortmund (@BVB) December 3, 2021

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Die Opta-Fakten zur Partie