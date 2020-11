BVB vs. FC Bayern München: Die Aufstellung zum Bundesliga-Top-Spiel

In der Bundesliga kommt es zum Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Goal wirft einen Blick auf die mögliche Aufstellung.

Am 7. Spieltag der empfängt den amtierenden Meister . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 7. November, um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Im Vorfeld der Partie stellt sich vor allem die Frage, welche Aufstellungen BVB-Coach Lucien Favre und Bayern-Trainer Hansi Flick auf den Platz schicken werden.

Auf beiden Seiten ergeben sich im Hinblick auf die mögliche Aufstellung einige personelle Optionen. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

BVB vs. FC Bayern München: Die Aufstellung zum Bundesliga-Top-Spiel - in diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen rund um die Personalsituationen bei beiden Mannschaften.

BVB vs. FC Bayern München: Das Bundesliga-Duell im Überblick

Duell Borussia Dortmund vs. FC Bayern München Datum Samstag, 7. November 2020 | 18.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer ohne Zuschauer

Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Die Personalsituation beim BVB

Bei Borussia Dortmund stehen Emre Can (COVID-19), Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-OP) sowie Dan-Axel Zagadou (Außenbandriss) derzeit nicht zur Verfügung.

Abwehrchef Mats Hummels, der zuletzt aufgrund muskulärer Probleme passen musste, rechnet dagegen fest mit einem Einsatz gegen den FC Bayern. Sollte sich BVB-Coach Lucien Favre wie zuletzt für ein 4-2-3-1-System entscheiden, dürfte Hummels gemeinsam mit Manuel Akanji das Innenverteidiger-Duo bilden. Die Außenverteidiger-Positionen bekleiden Thomas Meunier (rechts) und Raphael Guerreiro (links).

Schlechte Nachricht: für das Spiel morgen gegen Brügge reicht es leider nicht.



Gute Nachricht: für nen Muskelfaserriss bin ich zu langsam, am Samstag will ich wieder dabei sein — Mats Hummels (@matshummels) November 3, 2020

Axel Witsel ist auf der Doppelsechs gesetzt, für die Position neben ihm kommen Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney und Jude Bellingham in Frage.

Derweil könnte BVB-Kapitän Marco Reus nach seinem Bankplatz in Brügge zurück in die Startelf rotieren und gemeinsam mit Jadon Sancho und Giovanni Reyna die offensive Dreierkette bilden. In vorderster Front stürmt wie gewohnt Erling Haaland.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern - die voraussichtliche BVB-Aufstellung:

Die mögliche BVB-Startelf: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Bellingham - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

Quelle: imago images / GEPA pictures

BVB vs. FC Bayern München: Die Personalsituation beim FCB

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick muss weiterhin auf Alphonso Davies verzichten, der an einer Sprunggelenksverletzung laboriert. Für den Kanadier wird wie schon zuletzt Lucas Hernandez als Linksverteidiger auflaufen.

Niklas Süle befindet sich nach einem positiven Coronatest in Quarantäne und steht somit nicht zur Verfügung. Folglich wird Jerome Boateng mit David Alaba die Innenverteidigung bilden. Bouna Sarr wird für den angeschlagenen Benjamin Pavard, der mehrere Trainingseinheiten verpasste, als Rechtsverteidiger auflaufen.

Derweil hofft Flick auf die Rückkehr von Leon Goretzka, der seit Donnerstag nach einer überstandenen Wadenverletzung wieder am Mannschaftstraining teilnimmt. Sollte Goretzka nicht fit genug für einen Startelfeinsatz sein, könnte Corentin Tolisso die Rolle auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich einnehmen.

In der Offensive dürften Thomas Müller, Serge Gnabry und Robert Lewandowski aller Voraussicht nach von Beginn an spielen. Bei der verbleibenden Position wird sich Flick entweder für Leroy Sane oder Kingsley Coman entscheiden.

BVB vs. FC Bayern München - die voraussichtliche FCB-Aufstellung:

Die mögliche Bayern-Startelf: Neuer - Sarr, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Quelle: Getty Images

Borussia Dortmund vs. FC Bayern: Die BVB-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Die BVB-Startelf: Bürki - Meunier, Delaney, Akanji, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Hazard, Brandt, Reyna - Haaland

Die BVB-Startelf: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Passlack - Bellingham, Delaney - Sancho, Brandt, Hazard - Reus

Die BVB-Startelf: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

BVB vs. FC Bayern München: Die FCB-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Die Startelf: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Die Startelf: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Sarr - Kimmich, Martinez - Sane, Müller, Gnabry - Choupo-Moting

Die Startelf: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Müller, Tolisso, Coman - Lewandowski

BVB vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Das letzte direkte Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern ereignete sich am 30. September 2020. Im Supercup-Finale setzten sich die Münchner mit 3:2 durch. Mit diesen Aufstellungen gingen die beiden Teams ins Spiel:

BVB: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Dahoud, Delaney, Passlack - Reus, Brandt - Haaland

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Martinez, Tolisso - Müller, Kimmich, Coman - Lewandowski

Quelle: imago images / Poolfoto