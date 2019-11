BVB beim FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - so wird heute die Champions League übertragen

BVB beim FC Barcelona: Wer zeigt / überträgt das Duell in der Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM? Bei Goal bekommt Ihr alle Infos.

Am 5. Spieltag der Champions League trifft der FC Barcelona vor heimischem Publikum im Camp Nou auf Borussia Dortmund. Anstoß der Partie ist am Mittwochabend um 21 Uhr.

, , Inter Mailand und Slavia Prag - wer schafft es aus der Gruppe F ins Achtelfinale der ? Tabellenführer ist Barca (8 Punkte) dahinter folgen der BVB (7 Punkte) und (4 Punkte). Kaum Chancen auf ein Überwintern in der Königsklasse haben dagegen die Tschechen aus Prag (2 Punkte).

Das Duell zwischen Barca und dem BVB ist ein vorentscheidendes Spiel - wer entscheidet die Partie für sich? Der BVB hat auf jeden Fall einen Tag länger zur Regeneration. Während die Schwarz-Gelben bereits am Freitag in der Bundesliga gegen den SC Paderborn (zum Spielbericht) ran mussten, bekam es der FC Barcelona in LaLiga am Samstag mit Leganes (zum Spielbericht) zu tun.

BVB beim FC Barcelona: Wir haben für Euch zusammengestellt, wie Ihr das Duell in der Champions League heute Abend live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN, unseren LIVE-TICKER von Goal und die Aufstellungen beider Teams.

BVB beim FC Barcelona: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

BVB beim FC Barcelona heute live im TV verfolgen - so geht's!

Sky und DAZN haben sich die Übertragungsrechte der Champions League in diesem Jahr aufgeteilt. Beide Anbieter zeigen zusammen alle Spiele der Königsklasse live. Im Free-TV wird die Champions League dagegen nicht übertragen - weder bei ARD und ZDF noch bei RTL und Co.

Champions League: Was überträgt Sky? Der Bezahlsender zeigt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz. Zudem überträgt Sky zwei Partien pro Spieltag live und exklusiv im Einzelspiel. Die CL-Duelle laufen sowohl live im TV bei Sky als auch im LIVE-STREAM bei Sky Go / Sky Ticket.

Champions League: Was überträgt DAZN? Der Streamingdienst zeigt insgesamt 110 von 138 Duellen der Königsklasse live im Einzelspiel - den Großteil davon exklusiv in voller Länge. Die Übertragungen bei DAZN gibt es ausschließlich im LIVE-STREAM.

Sky zeigt / überträgt BVB beim FC Barcelona heute live im Pay-TV

Sky und DAZN haben sich die Übertragungen der CL-Gruppenphase bereits untereinander aufgeteilt. Und damit ist klar: Sky überträgt das BVB-Spiel beim FC Barcelona live im TV. Nur beim Bezahlsender könnt Ihr das Duell zwischen Barca und Borussia Dortmund heute live im Einzelspiel verfolgen. Dabei habt Ihr sogar noch die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz?

Heute im TV: BVB beim FC Barcelona live im Einzelspiel bei Sky - alles zur Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Heute im TV: BVB beim FC Barcelona live in der Konferenz bei Sky - alles zur Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: ab 18.50 Uhr // Konferenz den beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden (Valencia vs. Chelsea und Zenit vs. Lyon)

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Spiele der Konferenz: u.a. mit Liverpool vs. Neapel und Leipzig vs. Benfica

Achtung! Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Dieses müsst Ihr vorab abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten und Preisen findet Ihr auf der Sky-Website.

BVB beim FC Barcelona heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Sky ist auch in puncto LIVE-STREAM heute Abend Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr Borussia Dortmund in der Champions League live beim FC Barcelona erleben wollt. Der Bezahlsender stellt Euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen Ihr das Duell im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Hier gibt's alle Infos!

Sky Go zeigt / überträgt BVB beim FC Barcelona heute im LIVE-STREAM

Jeder Sky-Kunde erhält einen Log-In für die Streamingplattform des Bezahlsenders - Sky Go! Dort zeigt der Sky die Champions League live im Internet - so auch den BVB bei Barca.

Bei Sky Go könnt Ihr das BVB-Spiel beim FC Barcelona in voller Länge im LIVE-STREAM genießen. Analog zum TV-Programm von Sky habt Ihr auch bei Sky Go die Wahl: Konferenz oder Einzelspiel? Für beide Optionen gibt es jeweils einen LIVE-STREAM.

Aber Achtung: Für alle Sky-Dienste benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender - so auch für Sky Go. Mehr Informationen über den Online-Dienst von Sky erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

Die kostenlose Sky-Go-App für die Geräte Eurer Wahl könnt Ihr Euch hier herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB beim FC Barcelona heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt kein langfristiges Sky-Abonnement abschließen? Ihr habt heute Abend aber trotzdem Bock auf das BVB-Spiel beim FC Barcelona? Dann ab zu Sky Ticket!

Sky Ticket überträgt Borussia Dortmund beim FC Barcelona heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Dank dieses Angebots des Bezahlsenders umgeht Ihr ein langfristiges Sky-Abo. Stattdessen könnt Ihr Sky Ticket über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen.

Um den BVB beim FC Barcelona im LIVE-STREAM bei Sky Ticket erleben zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Hier gibt's alle Infos:

Monatsabo

Kosten im ersten Monat: 9,99 Euro

9,99 Euro Kosten ab dem zweiten Monat: 29,99 Euro

29,99 Euro Besonderheit: jederzeit monatlich kündbar

Tagesabo

Kosten: einmalig 9,99 Euro

einmalig 9,99 Euro Besonderheit: Sky Ticket 24 Stunden nutzbar

Zeigt / überträgt DAZN heute BVB beim FC Barcelona im LIVE-STREAM?

Die Antwort: Nein, das ist nicht der Fall. DAZN zeigt das CL-Spiel des BVB beim FC Barcelona heute nicht im LIVE-STREAM. Warum? Das ist der Grund: Sky zeigt FC Barcelona vs. Borussia Dortmund exklusiv im Einzelspiel. Dementsprechend überträgt DAZN alle anderen Partien am heutigen Mittwoch im LIVE-STREAM - nur nicht Barca gegen den BVB.

Folgende CL-Spiele seht Ihr heute Abend live und in voller Länge bei DAZN:

BVB beim FC Barcelona: Wer zeigt / überträgt die Highlights der Champions League?

Ihr konntet das Champions-League-Duell zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund heute weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem. Wir legen Euch die Highlights bei DAZN wärmstens ans Herz:

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu FC Barcelona vs. BVB (Borussia Dortmund)!

Wollt Ihr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig! Der Streamingdienst zeigt euch alle Tore, alle kritischen Szenen und alle Entscheidungen. Bereits wenige Minuten nach Abpfiff lädt Euch DAZN die Highlights zu Barca vs. BVB auf die Streamingplattform.

Auf welchem Gerät Ihr Euch die Highlights zu FC Barcelona vs. Borussia Dortmund anschaut, bleibt euch überlassen. Handy, Tablet, Laptop / Computer, PS4, Smart-TV und Co.: Ihr habt die Wahl!

Hier gibt's die kostenlose DAZN-App:

Doch das war's noch lange nicht. DAZN zeigt alle Highlights der Champions League wenige Minuten nach dem Abpfiff. Und außerdem: Alle Partien der Königsklasse, die bei DAZN live im Einzelspiel laufen, könnt Ihr Euch noch einmal komplett im Re-Live anschauen.

Und das alles sogar vollkommen kostenlos! Wie ist das möglich? Ganz einfach. Mit dem DAZN-Gratismonat! Der Streamingdienst schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat. Mit diesem erlebt Ihr die Champions League live und in voller Länge sowie die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos.

Das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist mehr als gut gefüllt - vor allem für absolute Fußball-Fans. DAZN zeigt Spitzenfußball vom Allerfeinsten! Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und die Ligue 1: All das und noch vieles mehr zeigt Euch DAZN in voller Länge im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere Übersichtsartikel:

BVB beim FC Barcelona heute im LIVE-TICKER verfolgen

BVB beim FC Barcelona: heute live im TV bei Sky und im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket! Doch Ihr könnt das Duell in der Champions League nicht live verfolgen? Kein Problem. Wir empfehlen Euch Folgendes:

Ihr verpasst keine wichtige Szene, keine kritische Entscheidung und erst recht keinen Treffer. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten in der Champions League voll auf Ballhöhe. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten Infos zu Barca vs. BVB. Klickt Euch mal rein!

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos! Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

BVB beim FC Barcelona: Die Aufstellungen

FC Barcelona: Wer läuft bei Barca von Beginn an in der Champions League auf? Borussia Dortmund: Mit welcher Startformation geht der BVB heute ins Rennen? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an dieser Stelle.

BVB beim FC Barcelona: Die Bilanz beider Teams

FC Barcelona 3 Duelle Borussia Dortmund 1 Siege 0 2 Unentschieden 2 0 Niederlagen 1 3 Tore 1

BVB beim FC Barcelona: Champions League, die Tabelle der Gruppe F

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. FC Barcelona 4 4:2 8 2. Borussia Dortmund 4 5:4 7 3. Inter Mailand 4 6:6 4 4. Slavia Prag 4 2:5 2

Wer zeigt / überträgt BVB beim FC Barcelona? Die Übertragung der Champions League im Überblick