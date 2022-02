Am 21. Bundesliga-Spieltag geht es für den BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen. Anpfiff der Partie ist am Sonntag, 6. Februar 2022, um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund. In diesem Artikel erklärt Euch GOAL, ob und wie Ihr das traditionell spannende Duell im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Dazu kommen noch die Infos, wo die Highlights und ein LIVE-TICKER zu finden sind.

Es ist eigentlich ein Verfolgerduell, denn der BVB trifft als Zweiter auf den Dritten vom Rhein. Doch als echter Verfolger treten nur die Dortmunder an, die aber auch aktuell neun Punkte Rückstand (bei einem Spiel weniger) auf den FC Bayern haben. Für Leverkusen sind es sogar (Stand Sonntagmorgen) 17 Zähler, die auf den Rekordmeister aufzuholen sind. Große Hoffnungen, dass das gelingt, macht man sich bei Bayer jedenfalls nicht mehr.

Die Borussia startete mit drei Liga-Siegen ins Fußballjahr 2022, nur im Pokal gab es das blamable Achtelfinal-Aus beim FC St. Pauli. Der BVB-Kader veränderte sich in der zurückliegenden Transferperiode nur minimal, mit Ansgar Knauff (Frankfurt) und Tobias Raschl (Fürth) wurden zwei Akteure verliehen, die ohnehin nicht Stammspieler waren. Erfreut haben die Dortmunder zur Kenntnis genommen, dass Giovanni Reyna nun nach fast einem halben Jahr Verletzungspause wieder zurück ist.

Die Leverkusener holten im Januar Sardar Azmoun von Zenit St. Petersburg. Ob der Iraner aber schon gegen den BVB für die Werkself auflaufen kann, ist fraglich. Nadiem Amiri wird das hingegen auf keinen Fall tun, denn der Offensivspieler ließ sich zum FC Genua verleihen. Aus der ersten drei Spielen nach der Winterpause holte Leverkusen starke sieben Punkte und festigte damit seinen Platz in der Spitzengruppe der Liga.

Wer setzt sich im Top-Duell des 21. Bundesliga-Spieltags durch? Bleibt der BVB den Bayern auf den Fersen oder kommt Leverkusen wieder an die Dortmunder heran? Die Antworten auf diese Fragen gibt es am Sonntagnachmittag - und Ihr könnt live dabei sein.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live: Das Bundesliga-Spiel in der Übersicht

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen

Wettbewerb: Bundesliga, 21. Spieltag

Datum: 6. Februar 2022, 15.30 Uhr

Austragungsort: Signal Iduna Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live: Läuft das Bundesliga-Spiel im Free-TV?

Die Bundesliga im Free-TV - das gibt es auch in dieser Saison. Im frei empfangbaren Fernsehen laufen Spiele aus der höchsten deutschen Liga, doch nicht an jedem Spieltag. Nur zum Hin- und Rückrundenauftakt, dem Ende der Hinrunde und in der Relegation laufen die Bundesliga-Minuten im Free-TV. Da wir uns aber schon vor dem 21. Spieltag befinden, sollte klar sein, dass es mit einer kostenlosen Übertragung von BVB vs. Bayer nichts wird.

Sehen könnt Ihr das Duell aber natürlich trotzdem live im TV - die Voraussetzung ist allerdings ein Abo.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Wer zeigt die Bundesliga heute live? DAZN oder Sky?

Zwei Anbieter teilen sich in der aktuellen Saison - wie auch schon in der vergangenen - die LIVE-Rechte an den Bundesliga-Spielen: Es sind der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky.

Die Aufteilung ist dabei denkbar einfach: Am Samstag ist Sky der Anlaufpunkt für alle Bundesliga-Fans, am Freitag und Sonntag ist es DAZN. Das bedeutet, dass am heutigen Sonntag DAZN Euch die Partie zwischen dem BVB und Bayer LIVE nach Hause bringt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN

Bleibt die Borussia in der Spur des FC Bayern oder müssen die Schwarz-Gelben abreißen lassen? Ob der vierte Liga-Sieg im vierten Spiel nach der Winterpause gelingt, seht Ihr LIVE bei DAZN.

Damit es aber beim Streamingdienst losgehen kann, müsst Ihr Euch zunächst dort anmelden und ein Abo abschließen. Wie das genau funktioniert, welche Abo-Möglichkeiten es bei DAZN gibt und welche Live-Sport-Events Euch außerdem auf dort erwarten, sagen wir Euch im folgenden Absatz.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Noch mehr Spitzensport im DAZN-Abo

Bei DAZN gibt es jedoch nicht nur die Bundesliga zu sehen - sondern unglaublich viel LIVE-Sport, sodass für jeden Fan etwas dabei ist. Der Fußball nimmt natürlich viel Raum ein, neben der Bundesliga gibt es auch noch den Großteil der Champions-League-Spiele, LaLiga, Serie A und Ligue 1.

Wer sich für die nordamerikanischen Profiligen NBA, NFL oder MLB interessiert, ist bei DAZN ebenso gut aufgehoben wie Fans von Darts, Kampfsport, Wintersport, Handball oder Tennis.

Um in den Genuss der vielen LIVE-Sport-Events zu kommen, müsst Ihr bei DAZN entweder ein Monats- oder ein Jahresabo buchen. Das Monatsabo kostet 29,99 Euro, günstiger wird es, wenn Ihr Euch für ein Jahr bindet. Dann sinkt der monatlich zu zahlende Preis auf 24,99 Euro, wenn Ihr das Ganze in einer Summe zahlt, geht es noch ein Stückchen weiter runter: Dann werden 274,99 Euro in einer Summe fällig. Wenn Ihr das Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr Euch einfach den LIVE-STREAM Eurer Wahl aussuchen - und es kann losgehen mit dem Streaming-Vergnügen!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Die Highlights und der LIVE-TICKER heute

DAZN hat auch die Bundesliga-Highlights im Angebot - und zwar in einer linearen Highlight-Show, die stündlich wiederholt wird. Die Clips der Freitags- und Sonntagsspiele gibt es natürlich auch einzeln auf der Plattform. Darüber hinaus haben auch die ARD, das ZDF sowie Sport1 Rechte an den Highlights aus der Bundesliga. Sie können sie deshalb sowohl auf Ihrer Website als auch auf dem entsprechenden YouTube-Kanal hochladen

Solltet Ihr während des Spiels nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben wollen und keinen Stream zur Hand haben, dann werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL. Dort bekommt Ihr alle Infos aus dem Signal Iduna Park: Tore, Chancen, Karten, Wechsel, Aufreger - alles in Sekundenschnelle!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb Bundesliga, 21. Spieltag Free-TV - Pay-TV DAZN 1 (linear) LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 6. Februar 2022, 14.30 Uhr Kommentator Jan Platte Experte Sebastian Kneißl LIVE-TICKER GOAL

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Die Aufstellungen

Sobald beide Trainer ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, findet Ihr sie hier.