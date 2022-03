Am heutigen Sonntagabendabend (13. März 2022) trifft der BVB auf Arminia Bielefeld. Die Bundesligapartie wird um 17:30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen.

In seinen letzten beiden Spielen kam der BVB jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus, heute will das Team von Trainer Marco Rose sicher drei Punkte holen, um den Druck auf die Bayern im Meisterschaftskampf weiterhin hochzuhalten.

Aber auch Arminia Bielefeld will Punkte einfahren, um sich weiter von den Abstiegsrängen absetzen zu können. Ob die Gäste also drei Zähler mitnehmen können oder ob die Punkte in Dortmund bleiben, erfahren wir dann heute Abend ab 17:30 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels BVB vs. Bielefeld heute im TV und LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 13. März - 17:30 Uhr Spielort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld heute live: Läuft das Spiel im TV?

Verantwortlich für die Übertragung der Bundesliga sind sowohl der Streamingdienst DAZN als auch der Bezahlsender Sky. Alle Spiele am Freitag und Sonntag seht Ihr bei DAZN, der Rest läuft nur bei Sky. D.h. für die heutige Partie, dass Ihr auf DAZN zurückgreifen müsst, wenn Ihr die 90 Minuten verfolgen wollt. Da es sich dabei um einen reinen Streamingdienst handelt, gibt es allerdings leider keine klassische TV-Übertragung. Wie Ihr jetzt bei DAZN zusehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

GettyImages

BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld heute live: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Um bei DAZN das Spiel im LIVE-STREAM sehen zu können, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Die Kosten dafür sehen folgendermaßen aus:

Monatsabo: 29,99 Euro monatlich

Jahresabo: 24,99 Euro monatlich oder Einmalzahlung 274,99 Euro

Habt Ihr ein gültiges Abonnement abgeschlossen, erhaltet Ihr auch schon Zugang zum kompletten LIVE-STREAM-Angebot von DAZN. Was gibt es dort aber jetzt eigentlich alles zu sehen?

Die Antwort lautet: Eine ganze Menge. Wie oben geschrieben könnt Ihr dort immer freitags und sonntags die Bundesliga verfolgen, genauso laufen 121 der insgesamt 136 Champions-League-Partien exklusiv nur bei DAZN. Dazu kommen noch die italienische, französische und spanische Liga. Aber auch abgesehen von Fußball gibt es bei DAZN einiges zu sehen. Zum Beispiel die NBA und NFL sowie viele Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Boxen, Darts oder Motorsport.

Das alles hat euer Interesse geweckt? Dann findet Ihr hier den Link, um Euch bei DAZN anzumelden.

Heute könnt Ihr ab 16:30 Uhr die Vorberichte zum Spiel mit Moderator Tobi Wahnschaffe sehen. Zum Anpfiff um 17:30 Uhr übernehmen dann Kommentator Michael Born und Experte Jonas Hummels.

Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld heute live: Der LIVE-TICKER der Partie

Ihr könnt das Spiel nicht live vor dem Bildschirm verfolgen? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir Abhilfe schaffen. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgeben, könnt Ihr sie hier nachlesen.