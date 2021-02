BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Der BVB will gegen Hoffenheim zurück in die Erfolgsspur. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM.

Borussia Dortmund trifft am 21. Spieltag in der Bundesliga auf die TSG 1899 Hoffenheim. Die Partie wird am heutigen Samstag um 15.30 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen.

Beim BVB läuft es nicht rund in dieser Saison, sogar die Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr. In der Tabelle liegt man derzeit auf dem sechsten Platz, Minimalziel Platz vier ist aktuell vier Punkte entfernt.

Mit Hoffenheim kommt ein Team aus dem Tabellenmittelfeld nach Dortmund, doch die TSG konnte in dieser Saison schon die Bayern schlagen. Gelingt die nächste Überraschung?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : Bundesliga (21. Spieltag)

: Bundesliga (21. Spieltag) Datum : Samstag, 13. Februar 2021

: Samstag, 13. Februar 2021 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Wie schon die gesamte Saison über liegen die Übertragungsrechte für den 21. Spieltag beim Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky! Im Free-TV wird es an diesem Wochende kein Bundesligaspiel live und in voller Länge geben.

Doch wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim am Samstag live?

🎙 #Zorc: "Wir sind mit der Situation in der #Bundesliga nicht zufrieden. Es liegen zwei Mannschaften und vier Punkte zwischen uns und einem #UCL-Platz. Die Mannschaft ist stark genug, um dieses Ziel zu erreichen. Und darum geht's."#BVBTSG pic.twitter.com/W9hy0uFlyy — Borussia Dortmund (@BVB) February 11, 2021

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele aus der Bundesliga, die an Samstagen um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Dort habt Ihr verschiedene Möglichkeiten, BVB gegen Hoffenheim zu verfolgen. Option eins ist das Einzelspiel, dort seht Ihr das Spiel aus Dortmund live und exklusiv in voller Länge.

Option zwei ist die Konferenz. In dieser könnt Ihr neben dem BVB-Spiel gegen Hoffenheim auch alle anderen Spiele live sehen und verpasst keinen Treffer am Samstagnachmittag.

Die allgemeinen Vorberichte für den Spieltag starten ab 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Dort läuft ab 15.15 Uhr auch die Konferenz. Wer sich für das Einzelspiel entscheidet, ist bei Sky Sport 2 (HD) oder Sky Sport UHD richtig.

Das Einzelspiel wird kommentiert von Martin Groß. Wer Sky sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Abonnement. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Angeboten.

Bild: Getty

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Ihr sucht nach einer Möglichkeit abseits der TV-Übertragung, um BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim live und in voller Länge schauen zu können? Dann bietet euch Sky auch hier zwei Optionen, denn nur der Pay-TV-Sender aus Unterföhring wird das Spiel legal via LIVE-STREAM zeigen.

Sky Go und Sky Ticket heißen die Lösungen und wir stellen sie Euch beide vor.

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen

Sky Go ist Eure Anlaufstelle, wenn Ihr bereits ein TV-Abo beim Sender besitzt, denn alle Kunden bekommen nach Vertragsabschluss auch die Möglichkeit, das Programm via LIVE-STREAM auf sämtlichen mobilen Endgeräten verfolgen zu können.

Gierig nach drei Punkten 💯#BVBTSG — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 11, 2021

Einfach App herunterladen und Euch mit den Login-Daten anmelden und schon könnt Ihr das Heimspiel des BVB gegen Hoffenheim im LIVE-STREAM sehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer spontan die Bundesliga schauen möchte, der kann das über Sky Ticket machen. So vermeidet Ihr nämlich eine langfristige Bindung, denn das Ticket ist monatlich kündbar.

Für 9,99 Euro bekommt Ihr Zugang zur Konferenz, um alle Einzelspiele sehen zu können, braucht Ihr das Paket für 29,99€/Monat. Alle weiteren Infos dazu erhaltet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Hitz - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Delaney - Reyna, Brandt, Sancho - Haaland

Die Aufstellung der TSG 1899 Hoffenheim:

Baumann - Kaderabek, Vogt, Baumgartner, Posch - Grillitsch, Rudy - John, Dabbur, Samassekou - Bebou

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal habt Ihr eine weitere Möglichkeit, keine wichtige Szene vom Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG 1899 Hoffenheim zu verpassen!

Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über erzielte Tore, vergebene Chancen und verteilte Karten – schaut gerne mal rein!

Bild: Getty

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim: Die Highlights

Ihr habt kein Sky und wollt für eine Übertragung von BVB gegen Hoffenheim kein Geld auf den Tisch legen? Kein Problem, denn DAZN lädt zu jedem Spiel der Bundesliga nur 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights auf der eigenen Plattform hoch.

Solltet Ihr noch kein Kunde bei DAZN sein, habt Ihr hier also die Möglichkeit, eine kostenlose Zusammenfassung zu sehen, denn für alle Neukunden ist DAZN die ersten 30 Tage gratis.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der nicht nur die Highlights der Bundesliga hochlädt, sondern auch Spiele live überträgt. DAZN hat unter anderem die Champions League und Europa League, Serie A, La Liga und Ligue 1 im Programm.

Falls Euch DAZN gefällt, kostet ein Zugang nach dem Gratismonat 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist im Monatsabo jederzeit kündbar.

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Dortmund bisher 27 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hoffenheim 11 Siege 7 9 Remis 9 42 Tore 40

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Übertragungen im Überblick

TV : Sky Sport Bundesliga 1, 2 oder UHD

: Sky Sport Bundesliga 1, 2 oder UHD LIVE-STREAM : Sky Go, Sky Ticket

: Sky Go, Sky Ticket Highlights : DAZN

: DAZN LIVE-TICKER: Goal

BVB (Borussia Dortmund) gegen TSG 1899 Hoffenheim: Die Opta-Fakten vor der Partie